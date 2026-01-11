Edit Profile
    বিদেশ থেকে ফিরলেন রণবীর-দীপিকা, স্বামীকে ঘিরে সকলের উচ্ছ্বাস দেখে গর্বিত দীপিকা

    দীপিকা পাড়ুকোন এবং রণবীর সিং বন্ধু স্নেহা রামচরণদরের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরেছেন।

    Published on: Jan 11, 2026 7:15 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    দীপিকা পাড়ুকোন এবং রণবীর সিং বন্ধু স্নেহা রামচরণদরের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরেছেন। রবিবার সকালে মুম্বই বিমানবন্দরে তাঁদের পাপারাজ্জিদের মুখোমুখি হতে দেখা যায়। দীপিকা এবং রণবীর মুম্বাইয়ে ফিরেছেন। দীপিকা ও রণবীর কালো লেদার জ্যাকেট এবং নীল জিন্সে সেজে বিমানবন্দরে নেমে আসেন। দুজনেই সানগ্লাস পরেছিলেন, সম্ভবত ক্যামেরার ঝলকানি থেকে চোখ বাঁচাতে। এমন সময় একজন রণবীরকে 'ধুরন্ধর' বলে ডেকে ওঠে। এতে দীপিকার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

    স্বামীকে ঘিরে সকলের উচ্ছ্বাস দেখে গর্বিত দীপিকা
    স্বামীকে ঘিরে সকলের উচ্ছ্বাস দেখে গর্বিত দীপিকা

    পরে, দম্পতি পাপারাজ্জিদের দিকে হাত নাড়েন এবং রণবীর তাঁদের দূরত্ব বজায় রাখতেও বলেন। তাঁরা গাড়ির দিকে এগিয়ে যান এবং রওনা দেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও ছড়িয়ে পরতেই একজন লেখেন, ‘ওদের দুজনকে দেখে খুব ভালো লাগছে’।অন্য একটি মন্তব্য করে লেখেন, ‘খুব সুন্দর জুটি’।

    'ধুরন্ধর' গত ৩৮ দিনে বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ১,২০০ কোটি রুপির বেশি আয় করেছে। আদিত্য ধরের পরিচালনায়, 'ধুরন্ধর' ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন রণবীর সিং, সাথে অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল এবং আর. মাধবনের মতো শক্তিশালী একটি কাস্ট রয়েছেন। রণবীর পাকিস্তানে লহেরি-এর গ্যাংস্টারদের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী একজন ভারতীয় গুপ্তচরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

    রণবীর সিংয়ের ছবির আয় শনিবার অর্থাৎ ১০ জানুয়ারি বেশ লম্বা লাফ দিয়েছে। শুক্রবারের চেয়ে অনেকটাই বেশি। সপ্তাহান্তে ধুরন্ধরের আয়ের লাফ প্রমাণ করেছে যে ৩৭ দিন পরেও ছবি নিয়ে উন্মাদনা রয়ে গিয়েছে। মানুষ এখনও সিনেমাটি দেখতে প্রেক্ষাগৃহে আসছে। রণবীর সিংয়ের ছবিটি ভারতে মোট ৭৯৯.৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।

    ধুরন্ধর ছবিটি প্রথম সপ্তাহে ২০৭.২৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। ছবিটি দ্বিতীয় সপ্তাহে ২৫৩.২৫ কোটি টাকা, তৃতীয় সপ্তাহে ১৭২ কোটি টাকা, চতুর্থ সপ্তাহে ১০৬.৫ কোটি টাকা এবং পঞ্চম সপ্তাহে ৫১.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে।

