প্রয়াত পাঞ্জাবি গায়ক হরমন সিধু! কী ঘটেছিল?

মাত্র ৩৭ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন পাঞ্জাবি গায়ক হরমন সিধু। পিএনসি নিউজ সূত্রে খবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মানসা থেকে নিজের গ্রাম খিয়ালা ফেরার পথে তাঁর গাড়ির সঙ্গে একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয়।
পুলিশ কর্মকর্তাদের মতে, সংঘর্ষের তীব্রতায় গায়ক ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। পরে ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর মৃতদেহ মানসা সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। গায়কের পরিবারকেও খবর দেওয়া হয়েছে।
হরমন সিধু তাঁর হিট ক্যাসেট ট্র্যাক ‘পেপার তে পিয়ার’ দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই গানটি তাঁকে ব্যাপক পরিচিতি এনে দেয় এবং একজন পরিচিত মঞ্চ শিল্পী হিসেবেও প্রতিষ্ঠা করে। তিনি গায়িকা মিস পূজার সঙ্গে একাধিক মিউজিক অ্যালবামে কাজ করেছেন, যা তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়ে তোলে।
তাঁর অন্যান্য কিছু গানের মধ্যে রয়েছে ‘কই চক্কর নাই’, ‘বেবে বাপু’, 'বাব্বার শের' এবং ‘মুলতান ভিএস রাশিয়া’। হরমনের স্ত্রী ও এক ছোট মেয়ে রয়েছে। ২০১৮ সালে, গায়ককে মাদক সহ তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছিল।
স্থানীয় আদালত তাঁদের একদিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছিল। সে সময় পুলিশ মুখপাত্র সুরজিৎ সিং বলেছিলেন, ‘জিজ্ঞাসাবাদের সময় সিধু পুলিশকে জানিয়েছিলেন যে তিনি গত ছয় থেকে সাত মাস ধরে মাদকাসক্ত। তিনি দিল্লি-ভিত্তিক এক নাইজেরিয়ান নাগরিকের কাছ থেকে কম দামে মাদক কিনতেন কারণ পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় এর দাম অনেক বেশি।’