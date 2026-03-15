ইন্টারনেটে তাঁর নামে খোলা ভুয়ো অ্যাকাউন্ট, কী সতর্কবার্তা দিলেন মাধবন?
সোশ্যাল মিডিয়ায় মাধবনের নামে একটি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে সম্প্রতি। শুধু তাই নয়, অভিনেতার নাম ব্যবহার করে অনলাইনে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ব্যাপারটি জানার পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোষ্টের মাধ্যমে ভক্তদের সতর্ক করেছেন অভিনেতা আর মাধবন।
সম্প্রতি অভিনেতা একটি পোস্ট করেছেন যেখানে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, উল্লেখিত অ্যাকাউন্টের পেছনে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে অথবা সেই দলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই অভিনেতার। তিনি অনুরাগীদের সতর্ক থাকতে এবং প্রতারণামূলক প্রোফাইলের সঙ্গে না জড়িয়ে পড়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।
সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেতা লিখেছেন, প্রতারণামূলক সতর্কতা, এই ব্যক্তি আমার বা আমার দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। এই অ্যাকাউন্ট থেকে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে একটি প্রতারণামূলক একাউন্ট, দয়া করে সতর্ক থাকুন। অন্য কোন অ্যাকাউন্ট আমার প্রতিনিধিত্ব করে না অথবা ইনস্ট্রাগ্রামে বা অন্য কোন সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার হয়ে কথা বলে না। দয়া করে সতর্ক থাকুন। ওই ব্যক্তিকে জবাবদিহি করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
ভক্তদের বিভ্রান্ত করা থেকে বিরত রাখতে, মাধবন তার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে প্রশ্নবিদ্ধ অ্যাকাউন্টটির একটি স্ক্রিনশটও শেয়ার করেছেন। অভিনেতা আরও বলেছেন যে প্রোফাইলের পিছনে থাকা ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে এবং তাদের জবাবদিহি করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
মাধবনকে শীঘ্রই ব্লকবাস্টার ফ্র্যাঞ্চাইজি ধুরন্ধরের আসন্ন সিক্যুয়েলে দেখা যাবে। এই সিরিজে অভিনেতা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো পরিচালক অজয় সান্যালের চরিত্রে অভিনয় করবেন এবং ধুরন্ধর ২-এ তিনি আবারও সেই ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছেন। সম্প্রতি, মাধবন ছবির শুটিংয়ের নেপথ্যের একটি আকর্ষণীয় ঘটনা শেয়ার করেছেন। তাঁর মতে, পরিচালক আদিত্য ধর মূলত একটি উজ্জ্বল, রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে শুটিং করা প্রথম দৃশ্যটি কল্পনা করেছিলেন যাতে সিক্যুয়েন্সে প্রদর্শিত বিমানের ভিতরে ঘটে যাওয়া উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার সাথে একটি বৈপরীত্য তৈরি করা যায়।
