Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    রং দে বসন্তী ছাড়তে বাধ্য হচ্ছিলেন মাধবন, ১.৫ লাখের পরচুলা খুঁজে দেন আমির খান! কেন?

    চুল কাটতে পারবেন না! রয়েছে অন্য কমিটমেন্ট, তাই বাধ্য হয়ে রং দে বসন্তী থেকে সরে দাঁড়াতে চান মাধবন। মুশকিল আসান আমির। 

    Mar 24, 2026, 12:31:08 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২০০৬ সালের কাল্ট ক্লাসিক ছবি ‘রং দে বাসন্তী’। রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহরার এই ছবিতে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট অজয় রাঠোরের চরিত্রে আর মাধবনের উপস্থিতি ছিল মাত্র ৯ থেকে ১০ মিনিটের। কিন্তু সেই স্বল্প সময়ের অভিনয়ই ছিল পুরো ছবির প্রাণভোমরা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মাধবন খোলসা করলেন, ছবির সেই স্মার্ট ‘আর্মি কাট’ লুকের নেপথ্যে লুকিয়ে ছিল আমির খানের এক বিশাল বিনিয়োগ, একটি দামি পরচুলা।

    লম্বা চুল বনাম ফৌজি লুকের লড়াই:

    মাধবন জানান, যখন ‘রং দে বাসন্তী’র অফার আসে, তখন তিনি একটি তামিল ছবির শুটিং করছিলেন। সেই ছবির প্রয়োজনে তাঁর চুল ছিল পিঠ পর্যন্ত লম্বা। অন্যদিকে, অজয় রাঠোরের চরিত্রের জন্য প্রয়োজন ছিল ছোট করে ছাঁটা চুল। এই দুই বিপরীতধর্মী লুকের কারণে মাধবন প্রায় কাজটা ছেড়েই দিচ্ছিলেন। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, তামিল ছবির মাঝপথে তিনি চুল কাটতে পারবেন না।

    ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’-এর ১.৫ লক্ষ টাকার সমাধান:

    পরিচালক এবং আমির খান দুজনেই চেয়েছিলেন অজয় রাঠোরের চরিত্রে মাধবনকেই। মাধবনের দ্বিধা দেখে মুশকিল আসান হিসেবে এগিয়ে আসেন আমির খান। তিনি মাধবনকে আশ্বস্ত করে বলেন, ‘চুলের চিন্তা তুমি কোরো না, ওটা আমি দেখে নেব।’ এরপর আমিরের উদ্যোগে বিদেশ থেকে আনিয়ে নেওয়া হয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের একটি বিশেষ উইগ। যা পরলে বোঝার উপায় ছিল না যে তার নিচে মাধবনের লম্বা চুল লুকানো আছে।

    ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেকআপ আর ৮ দিনের পরিশ্রম:

    মাধবন এই ছবির জন্য মাত্র ৮ দিন শুটিং করেছিলেন। কিন্তু প্রতিদিনের প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত ক্লান্তিকর। প্রতিদিন সকালে তাঁর লম্বা চুলগুলো খুব সাবধানে মাথার চামড়ার সাথে সেঁটে দেওয়া হতো। তার ওপর বসানো হতো সেই দামী উইগটি। পুরো বিষয়টি এতটাই নিখুঁত ছিল যে, বড় পর্দায় দর্শক ঘুণাক্ষরেও টের পাননি যে সেটি পরচুলা।

    কালজয়ী চরিত্র অজয় রাঠোর:

    মাধবনের ওই চরিত্রটির মৃত্যু এবং তার জন্য বন্ধুদের লড়াই-ই ছিল সিনেমার মূল ভিত্তি। আজও যখন ‘রং দে বাসন্তী’র কথা ওঠে, মাধবনের সেই অমলিন হাসি আর দেশপ্রেমিক অফিসারের লুক দর্শকদের চোখে ভাসে। এর কৃতিত্ব যেমন মাধবনের নিষ্ঠার, তেমনই আমিরের সেই ১.৫ লক্ষ টাকার বাজি এবং পারফেকশনের।

    অল্প সময়ের অভিনয়েও যে ইতিহাস তৈরি করা যায়, মাধবন তা প্রমাণ করেছেন। আমিরের এই ‘সাপোর্টিং’ মানসিকতা কি আজকের দিনেও বড় স্টারের মধ্যে দেখা যায়? বোধহয় খুব একটা নয়!

    News/Entertainment/রং দে বসন্তী ছাড়তে বাধ্য হচ্ছিলেন মাধবন, ১.৫ লাখের পরচুলা খুঁজে দেন আমির খান! কেন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes