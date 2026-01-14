Arghya Sen: সুরলোকে অর্ঘ্য সেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুনিয়ায় নক্ষত্রপতন! শোকপ্রকাশ মুখ্য়মন্ত্রীর

Arghya Sen: সুরলোকে অর্ঘ্য সেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুনিয়ায় নক্ষত্রপতন! শোকপ্রকাশ মুখ্য়মন্ত্রীর
রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুনিয়ায় শেষ একটা অধ্যায়। প্রয়াত শিল্পী অর্ঘ্য় সেন। বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।
শেষ হল একটি যুগের। সুরের আলপনা মুছে দিয়ে চিরনিদ্রার দেশে পাড়ি দিলেন কিংবদন্তি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অর্ঘ্য সেন। দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। ৯০ বছর বয়সে না-ফেরার দেশে চলে গেলেন এই সুরের সাধক। তাঁর প্রয়াণে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সেই ‘শুদ্ধ’ এবং ‘ধ্রুপদী’ ঘরানায় এক বিশাল শূন্যতা তৈরি হলো, যা অপূরণীয়।
অর্ঘ্য সেন ছিলেন এমন একজন শিল্পী, যিনি প্রচারের আলো থেকে দূরে থেকে নিঃশব্দে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল নির্যাসকে সযত্নে লালন করেছেন। সঙ্গীতভবনের প্রথাগত শিক্ষা আর গুরুদের নির্দেশে তাঁর গলায় রবীন্দ্রগান পেয়েছে এক অনন্য গাম্ভীর্য ও মাধুর্য। কণ্ঠের কারুকাজ নয়, বরং শব্দের আবেগ এবং তালের নির্ভুল প্রয়োগই ছিল তাঁর গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য।
রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে অর্ঘ্য সেন ছিলেন এমন এক শিল্পী, যিনি গানের কারুকাজের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিতেন গানের ভাব এবং শুদ্ধতাকে। তাঁর কণ্ঠের গভীরতা এবং মন্দ্রস্বর রবীন্দ্রসঙ্গীতকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। ‘আমার মিলন লাগি তুমি',‘গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে’,‘মাঝে মাঝে তব দেখা পাই’-এর মতো গান নতুন প্রাণ পেয়েছে তাঁর কণ্ঠে।
কেবল পরিবেশনাতেই নয়, শিক্ষক হিসেবেও তিনি ছিলেন প্রবাদপ্রতিম। নতুন প্রজন্মের অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঠিক ব্যাকরণ ও গায়কী শিখিয়েছেন। তাঁর হাত ধরেই তৈরি হয়েছে বহু স্বনামধন্য শিল্পী। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান সঙ্গীত ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।
অর্ঘ্য সেনের প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে বাংলার সংস্কৃতি মহলে। শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায়। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘অর্ঘ্য় সেনের চলে যাওয়া বাংলা সংস্কৃতি দুনিয়ার এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি, এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা’। প্রবীণ থেকে নবীন— সব প্রজন্মের সঙ্গীতশিল্পীরাই তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাঁদের মতে, অর্ঘ্য সেনের চলে যাওয়া মানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি শক্তিশালী স্তম্ভের পতন।
জীবনাবসান হলেও তাঁর গাওয়া অগণিত গান এবং তাঁর শেখানো আদর্শের মধ্য দিয়েই তিনি বেঁচে থাকবেন অগণিত রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রেমীদের হৃদয়ে।