    ‘দোল খেলতে পছন্দ করি না কিন্তু…’, ভোটের ব্যস্ততার মধ্যেই কী উৎসবে মাতবেন রচনা?

    এই মুহূর্তে ভীষণ ব্যস্ত রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় কারণ সামনেই ভোট। ভোটের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে বেশিরভাগ সময় দিদি নাম্বার ওয়ান অনুষ্ঠানেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না অভিনেত্রীকে। রচনার পরিবর্তে অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা সামলাচ্ছেন শ্বেতা।

    Published on: Mar 02, 2026 9:28 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ভোটের ব্যস্ততার মধ্যেই কী উৎসবে মাতবেন রচনা?
    কিন্তু জীবনে যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন, কিছু কিছু বিশেষ দিন থাকে যখন মানুষ মেতে ওঠে আনন্দে। তেমনি আগামীকাল অর্থাৎ ৩ মার্চ দোল পূর্ণিমার দিন সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মেতে উঠবেন আনন্দে। শুধু তাই নয়, হোলির দিন রং খেলবেন সারা ভারতবর্ষের মানুষ।

    আরও পড়ুন: 'লেজেন্ড বোধহয় এমনই হন...', মাঝ আকাশে সৌরভের কর্মকাণ্ড দেখে মুগ্ধ মিমি

    সম্প্রতি কলকাতা মিরর নিউজ প্রকাশে এনেছে একটি ভিডিও যেখানে দেখা যাচ্ছে কাজের মধ্যে ভীষণ ব্যস্ত রচনা। কিন্তু এই ব্যস্ততার মধ্যেই তিনি কয়েক মিনিট কথা বলেন সাংবাদিকদের সঙ্গে। দোলের প্ল্যান নিয়ে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, ‘আমি খুব একটা দোল খেলতে পছন্দ করি না কিন্তু জানি না হয়তো হবে।’

    তিনি বলেন, ‘দোলের পরের দিন আমি ধনিয়াখালিতে যাব, বসন্ত উৎসবে যোগ দিতে। আশা করি সকলের এই বছর দোল উৎসব খুব ভালো কাটবে। সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সবার ভালো কাটুক দোল।’

    আরও পড়ুন: 'ও খুব সিরিয়াস মেয়ে... ', কোয়েলের রাজনীতি যোগ নিয়ে যা বললেন শতাব্দী

    প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম কর্মী হিসেবে রাজনীতিতে যোগদান করেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই একই বছর লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি। এই বছরেও ভোটের আগে জোর কদমে প্রচারের কাজে ব্যস্ত রচনা।

    রচনা শুধুমাত্র বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একজন অন্যতম নায়িকা তা কিন্তু নয়। তিনি একই সঙ্গে তেলেগু, তামিল, কন্নড় এবং উড়িয়া সিনেমা জগতের একজন খুব সুপরিচিত অভিনেত্রী। অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে সূর্যবংশম ছবিতে অভিনয় করে বলিউডেও নিজের অভিনয় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন রচনা।

    News/Entertainment/'দোল খেলতে পছন্দ করি না কিন্তু…', ভোটের ব্যস্ততার মধ্যেই কী উৎসবে মাতবেন রচনা?
