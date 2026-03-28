ভোট প্রচারে তৃণমূল সাংসদ রচনা, এদিকে গায়ে কমলা শাড়ি! পিছনে জ্যোতিষ-এর বড় অঙ্ক

ভোট প্রচারে তৃণমূল সাংসদ রচনা, এদিকে গায়ে কমলা শাড়ি! পিছনে জ্যোতিষ-এর বড় অঙ্ক
২০২৪ সালে লোকসভা ভোটে দাঁড়িয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে বিপুল ভোটে হারান। হুগলির সাংসদ হিসেবে রচনা কতটা নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলেন, তার হিসেব তো সময়ই দেবে, তবে তৃণমূল দলের হয়ে গলা ফাটানোর বা প্রচারের সুযোগ ছাড়েন না একেবারেই।
সম্প্রতি ঘাসফুল দলের প্রচারে তাঁকে দেখা যায় কমলা রঙের শাড়িতে। আর খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে দেখে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল, এত রং থাকতে ‘পদ্মদলের কমলা’কেই কেন বেছে নিলেন! যাতে বাংলার ’দিদি নম্বর ১' জানান, জ্যোতিষমতেই এমন সিদ্ধান্ত তাঁর।
রচনা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘আজকে অরেঞ্জ বলে নয়, শুভ দিনে লাল বা কমলা। এটা রাহুর বছর। ২০২৬ পুরোটাই রাহুর বছর। তাই আমি সবাইকেই বলব যেকোনো শুভ কাজ, ভালো কাজের দিন চেষ্টা করবেন কালো এড়িয়ে যেতে, আর লাল বা কমলা পরতে।’
তবে লাল বা কমলা ২০২৬ সালের জন্য শুভ হলেও, বাংলায় জিতে আসছে না সেটা নিশ্চিত করতেও ভুললেন না! রচনার কথায়, ‘সবুজ তো সবুজই… শান্তির প্রতীক’। আর এতে পাশে বসে থাকা দেবাংশুর জবাব, ‘মানে লাল ও কমলাকে ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে সবুজ আরও গাঢ় হয়।’
তবে রাজনীতির ময়দানের পাশাপাশি, রচনা ব্যস্ত তাঁর টিভি শো জি বাংলার দিদি নম্বর ১ নিয়ে। যা শুরু হয়েছিল ২০২০ সাল থেকে। আর দ্বিতীয় সিজন থেকে এটির সঞ্চালনা করে আসছেন রচনা। এছাড়াও অভিনেত্রী বর্তমানে তাঁর শাড়ি ও প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবসাও শুরু করেছেন।
একসময় বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার সিনেমায় চুটিয়ে কাজ করেছেন রচনা। ওড়িয়া সিনেমায় কাজ করার সময়তেই রচনার সঙ্গে বিয়ে হয় সিদ্ধান্ত মহাপত্র-র। পরে তাদের ছাড়াছাড়ি হয় এবং তিনি ওড়িয়া সিনেমা ছেড়ে বাংলায় চলে আসেন। পরে রচনা প্রবাল বসুকে বিয়ে করেন।
যদিও প্রবালের সঙ্গে সংসারও খুব একটা সুখের হয়নি। ২০১৬ সাল থেকে স্বামীর থেকে আলাদা থাকতেন রচনা। শুধু ছেল প্রনীল বসুর জন্য ডিভোর্স নেননি বলে সংবাদমাধ্যমকেও জানিয়েছিলেন। তবে লোকসভা ভোটে দাঁড়ানোর পর, স্ত্রীর ভোটপ্রচার সঙ্গী হয়ে পাশে থাকতে দেখা যায় প্রবালকে। অভিনেত্রীর দাবি, বর্তমানে তাঁর ও স্বামী প্রবাল বসুর সমীকরণে বদল এসেছে। ভোটের লড়াই শুধু তাঁকে রাজনীতিবিদ হিসেবেই পরিচিতি দেয়নি, জুড়েছে তাঁর ভাঙা সংসারও।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।