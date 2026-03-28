ভোট প্রচারে তৃণমূল সাংসদ রচনা, এদিকে গায়ে কমলা শাড়ি! পিছনে জ্যোতিষ-এর বড় অঙ্ক

    ভোট প্রচারে তৃণমূল সাংসদ রচনা, এদিকে গায়ে কমলা শাড়ি! পিছনে জ্যোতিষ-এর বড় অঙ্ক

    তৃণমূলের প্রচারে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, এদিকে পরছেন কমলা রঙের শাড়ি। কী কারণ পিছনে, নিজেই করলেন খোলসা!

    Mar 28, 2026, 21:44:00 IST
    By Tulika Samadder
    ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটে দাঁড়িয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে বিপুল ভোটে হারান। হুগলির সাংসদ হিসেবে রচনা কতটা নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলেন, তার হিসেব তো সময়ই দেবে, তবে তৃণমূল দলের হয়ে গলা ফাটানোর বা প্রচারের সুযোগ ছাড়েন না একেবারেই।

    রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।
    সম্প্রতি ঘাসফুল দলের প্রচারে তাঁকে দেখা যায় কমলা রঙের শাড়িতে। আর খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে দেখে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল, এত রং থাকতে ‘পদ্মদলের কমলা’কেই কেন বেছে নিলেন! যাতে বাংলার ’দিদি নম্বর ১' জানান, জ্যোতিষমতেই এমন সিদ্ধান্ত তাঁর।

    রচনা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘আজকে অরেঞ্জ বলে নয়, শুভ দিনে লাল বা কমলা। এটা রাহুর বছর। ২০২৬ পুরোটাই রাহুর বছর। তাই আমি সবাইকেই বলব যেকোনো শুভ কাজ, ভালো কাজের দিন চেষ্টা করবেন কালো এড়িয়ে যেতে, আর লাল বা কমলা পরতে।’

    তবে লাল বা কমলা ২০২৬ সালের জন্য শুভ হলেও, বাংলায় জিতে আসছে না সেটা নিশ্চিত করতেও ভুললেন না! রচনার কথায়, ‘সবুজ তো সবুজই… শান্তির প্রতীক’। আর এতে পাশে বসে থাকা দেবাংশুর জবাব, ‘মানে লাল ও কমলাকে ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে সবুজ আরও গাঢ় হয়।’

    তবে রাজনীতির ময়দানের পাশাপাশি, রচনা ব্যস্ত তাঁর টিভি শো জি বাংলার দিদি নম্বর ১ নিয়ে। যা শুরু হয়েছিল ২০২০ সাল থেকে। আর দ্বিতীয় সিজন থেকে এটির সঞ্চালনা করে আসছেন রচনা। এছাড়াও অভিনেত্রী বর্তমানে তাঁর শাড়ি ও প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবসাও শুরু করেছেন।

    কমলা শাড়িতে রচনা।
    একসময় বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার সিনেমায় চুটিয়ে কাজ করেছেন রচনা। ওড়িয়া সিনেমায় কাজ করার সময়তেই রচনার সঙ্গে বিয়ে হয় সিদ্ধান্ত মহাপত্র-র। পরে তাদের ছাড়াছাড়ি হয় এবং তিনি ওড়িয়া সিনেমা ছেড়ে বাংলায় চলে আসেন। পরে রচনা প্রবাল বসুকে বিয়ে করেন।

    যদিও প্রবালের সঙ্গে সংসারও খুব একটা সুখের হয়নি। ২০১৬ সাল থেকে স্বামীর থেকে আলাদা থাকতেন রচনা। শুধু ছেল প্রনীল বসুর জন্য ডিভোর্স নেননি বলে সংবাদমাধ্যমকেও জানিয়েছিলেন। তবে লোকসভা ভোটে দাঁড়ানোর পর, স্ত্রীর ভোটপ্রচার সঙ্গী হয়ে পাশে থাকতে দেখা যায় প্রবালকে। অভিনেত্রীর দাবি, বর্তমানে তাঁর ও স্বামী প্রবাল বসুর সমীকরণে বদল এসেছে। ভোটের লড়াই শুধু তাঁকে রাজনীতিবিদ হিসেবেই পরিচিতি দেয়নি, জুড়েছে তাঁর ভাঙা সংসারও।

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    News/Entertainment/ভোট প্রচারে তৃণমূল সাংসদ রচনা, এদিকে গায়ে কমলা শাড়ি! পিছনে জ্যোতিষ-এর বড় অঙ্ক
