ছেলে না মেয়ে, পরের জন্মে কী হতে চান?তিতিক্ষার গুগলিতে ছক্কা হাঁকালেন 'দিদি নম্বর ১' রচনা
এই মুহূর্তে শুধুমাত্র একজন অভিনেত্রী হিসাবে নয়, একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মুহূর্তে ভোটের কাজে বেজায় ব্যস্ত অভিনেত্রী। যদিও তাতে বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়েনি, দিদি নম্বর ওয়ান শো-এর জনপ্রিয়তায়।
প্রচন্ড ব্যস্ততার কারণে যখন মাঝেমধ্যে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় দিদি নম্বর ওয়ান শো-এর সঞ্চালনা করতে পারেন না, তখন সেই দায়িত্ব কখনও নিজের কাঁধে তুলে নেন মীর, কখনও শ্বেতা অথবা বিশ্বনাথ। কিন্তু দিনের শেষে দর্শকরা সঞ্চালিকা হিসেবে দেখতে চান রচনাকেই।
তাই চরম ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন দিদি নম্বর ওয়ান শো- এর সঞ্চালনার দায়িত্ব। কিন্তু এই যে এত ব্যস্ততা, এতে কি মাঝে মাঝে তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন? মাঝে মাঝে কি মনে হয় রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় না হয়ে অন্য কেউ যদি তিনি হতেন তাহলে জীবনটা অনেকটা সহজ হত?
এই প্রশ্নের উত্তরই দিদি নম্বর ওয়ান-এর মঞ্চে দিলেন স্বয়ং রচনাই। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে অনুষ্ঠানের আগামী প্রমো যেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অতিথি হয়ে এসেছেন দিয়া বসু, শ্রীপর্ণা বসু এবং তিতিক্ষা দাস। খেলা চলাকালীন রচনাকে যখন তিতিক্ষা জিজ্ঞাসা করেন, ছেলে না মেয়ে, আগামী জন্মে কী হতে চান রচনা?
উত্তরে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তিনি আগামী জন্মে আবারও রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েই জন্মাতে চান। নিঃসন্দেহে তিনি আবারও নিজেকে একইভাবে পেতে চান বলেই জানান রচনা। অভিনেত্রীর এই উত্তর শুনে বেশ বোঝাই যাচ্ছে, জীবনে যতই বাধা বিপত্তি আসুক না কেন তিনি জীবনকে ভালোবেসেছেন পুরোপুরি। তাই আবার এই রূপেই তিনি নিজেকে ফিরে পেতে চান নতুন করে।
প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম কর্মী হিসেবে রাজনীতিতে যোগদান করেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই একই বছর লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি। এই বছরেও ভোটের আগে জোর কদমে প্রচারের কাজে ব্যস্ত রচনা।
উল্লেখ্য, দিদি নম্বর ওয়ান-এর মঞ্চে এসে অভিনেত্রী শ্রীপর্ণা বসু তাঁর আগামী ধারাবাহিক ‘সাত পাকে বাঁধা’ সিরিয়াল নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, নতুন কিছু শুরু করার আগে যখন অন্যরা মন্দিরে যান, তখন তিনি আসেন দিদি নম্বর ওয়ানের মঞ্চে। এইভাবেই তিনি সূচনা করেন নতুন কিছুর। এই কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান রচনা।