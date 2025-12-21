Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    শাহরুখের মিসড কল দেখে ফেক ভেবেছিলেন রাধিকা! তারপর যা করেন নায়িকা…

    হঠাৎ যখন শাহরুখ খান রাধিকা আপ্তেকে ফোন করেন, তখন তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর ফোনে শাহরুখ খানের নম্বর ছিল না এবং যখন তিন। নম্বরটি চেক করেন, তখন তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন কেউ তাঁর সঙ্গে মজা করছেন।

    Published on: Dec 21, 2025 11:44 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রাধিকা আপ্তেকে বলিউডের অন্যতম প্রতিভাবান অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতম। ‘অন্ধাধুন’, ‘ফোবিয়া’, ‘পার্চড’, ‘মাঞ্জি’ এবং ‘প্যাডম্যান’ -এর মতো ছবিতে তাঁর অসাধারণ কাজের জন্য শাহরুখ খান নিজেই তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রাধিকা আপ্তে জানিয়েছেন, হঠাৎ যখন শাহরুখ খান তাঁকে ফোন করেন, তখন তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর ফোনে শাহরুখ খানের নম্বর ছিল না এবং যখন তিন। নম্বরটি চেক করেন, তখন তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন কেউ তাঁর সঙ্গে মজা করছেন।

    শাহরুখের মিসড কল দেখে ফেক ভেবেছিলেন রাধিকা! তারপর যা করেন নায়িকা…
    শাহরুখের মিসড কল দেখে ফেক ভেবেছিলেন রাধিকা! তারপর যা করেন নায়িকা…

    আরও পড়ুন: ভিড়ের মধ্যে থেকে শাড়ির আঁচল ধরে টানার চেষ্টা! ভিড়ের মধ্যে হেনস্থা সামান্থা

    রাধিকা আপ্তে বলেন, ‘একদিন আমি ম্যাঙ্গালোরে একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। আমার ম্যানেজারের নামও ছিল রাধিকা। আমরা দু’জনেই খুব ভোজনরসিক। আমরা খাচ্ছিলাম, ঠিক তখনই একটা নম্বর থেকে মিসড কল এল। তারপর একই নম্বর থেকে একটা মেসেজ এলো, 'রাধিকা, আমি শাহরুখ খান, দয়া করে আমাকে একবার ফোন করবেন।' আমি থমকে গেলাম, ভাবছিলাম আমার সঙ্গে কেউ মজা করছে? কিন্তু নম্বরটা অন্যরকম ছিল।'

    আরও পড়ুন: ২৫ বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে মেয়ের মুখোমুখি শাক্য, বাবাকে চিনতে পারল মহাগৌরী?

    নম্বরটি ভিন্ন দেখাচ্ছিল বলে, রাধিকা সন্দেহ করতে শুরু করেন। এমনকী ভেবেছিলেন যে শাহরুখ খান তাঁকে ফোন করবেন, এই সম্ভাবনা এক শতাংশেরও কম। রাধিকা আপ্তে বলেন, ‘তবু আমি ভেবেছিলাম এটা সম্ভব হতে পারে। তাই আমি এজেন্টকে ফোন করে তাঁকে শাহরুখের নম্বরটি পাঠাতে বলি।’ রাধিকা আপ্তে যখন বুঝতে পারলেন যে এটি আসলে শাহরুখ খানের নম্বর, আর কিং খান তাঁকে ফোন করছিলেন তখন তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অভিনেত্রী শাহরুখের সঙ্গে তাঁর কী আলোচনা হয়েছিল এবং কীভাবে এটা তাঁর দিন বদলে দিয়েছে তাও শেয়ার করেছিলেন।

    আরও পড়ুন: 'নোংরা জায়গায় কাজ করিস...' অভিনয়ের জগতে আসায় পরিবারের কটাক্ষ শুনেছেন 'উজি' আরাত্রিকা

    রাধিকা আপ্তে ম্যাশেবল ইন্ডিয়াকে বলেন, ‘বুঝতে পারি তিনিই ফোন করেছিলেন। এটা ওঁরই নম্বর ছিল। আমি বললাম, 'শাহরুখ খান ফোন করছেন।' আমি ওঁকে ফোন করেছিলাম এবং সে বলল, 'আমি তোমাকে এটা জানাতে ফোন করেছিলাম যে, আমি এইমাত্র অন্ধাধুন দেখেছি এবং তোমার অভিনয় আমার খুব ভালো লেগেছে।' আমি শুধু এটা বলার জন্য ফোন করেছিলাম। ব্যস আমার দিনটাই অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল।'

    News/Entertainment/শাহরুখের মিসড কল দেখে ফেক ভেবেছিলেন রাধিকা! তারপর যা করেন নায়িকা…
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes