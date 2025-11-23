বড় পর্দায় পা রাখতে চলেছে রাধিকা, কোন ছবিতে দেখা যাবে তাকে?
দুগ্গামনি ও বাঘ মামা ধারাবাহিককে অভিনয় করে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়েছিল ছোট পর্দার অভিনেত্রী রাধিকা কর্মকার। এবার সেই গন্ডি পেরিয়ে বড় পর্দায় প্রবেশ করতে চলেছে সে। কোন ছবিতে অভিনয় করবে সে? আর কে কে থাকবে এই ছবিতে?
বামাক্ষ্যাপা চরিত্রটিকে এবার বড় পর্দায় দিতে চলেছেন অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী। ছোট পর্দায় সাধক বামাক্ষ্যাপা চরিত্রে অভিনয় করে তিনি সকলের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে রামপ্রসাদ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি তবে বামাক্ষ্যাপা চরিত্রটি তাঁকে এনে দিয়েছিল জনপ্রিয়তা।
সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত আগামী ছবিতে বামাক্ষ্যাপার চরিত্রই অভিনয় করবেন সব্যসাচী। এই গল্পে মা তারার একটি রূপ হিসেবে দেখা যাবে ছোট্ট রাধিকাকে। ইতিমধ্যেই নাকি শেষ হয়েছে রাধিকার ছবির দৃশ্যের শুটিং। খুব সম্ভবত আগামী বছর মুক্তি পাবে এই ছবিটি।
ছবিতে, সব্যসাচী এবং ছোট রাধিকা ছাড়া অভিনয় করবেন পায়েল দে। বামাক্ষ্যাপার বাবার চরিত্রে অভিনয় করবেন সাহেব চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। এই বছরের শুরুতেই এই ছবির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল প্রযোজনা সংস্থার তরফ থেকে।
প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে বামাক্ষ্যাপা চরিত্রটি সব্যসাচীর জীবনে একটি অন্যতম টার্নিং পয়েন্ট ছিল। বামাক্ষ্যাপার পোশাক পড়লেই তিনি একটা অদ্ভুত শক্তি অনুভব করতে পারতেন বলে জানিয়েছিলেন সংবাদমাধ্যমকে। এবার আবার সেই চরিত্রেই অভিনয় করবেন তিনি।
সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে জোর কদমে চলছে ছবির কাজ। ১৫০ বছর আগের তারাপীঠকে ছবির পর্দায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন পরিচালক। ফ্লোরেই তৈরি হয়েছে তারাপীঠ। বোলপুর এবং সিউড়ির বিভিন্ন অঞ্চলে চলেছে ছবির কাজ। এই মুহূর্তে শুটিং একেবারে শেষের দিকে রয়েছে তাই আগামী বছরের গোড়ার দিকেই এই ছবিটি মুক্তি পেতে পারে বলে মনে করছেন দর্শকরা।