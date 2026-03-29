Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    একেই বলে নিয়তি! এক সপ্তাহ আগেই মৃত্যুকে উদযাপন করার কথা বলেছিলেন রাহুল, আজ তিনি নিজেই চলে গেলেন না ফেরার দেশে

    চলতি বছরেই ৯ মার্চ প্রবীণ অভিনেতা তমাল রায় চৌধুরীর মৃত্যুকে নিয়ে একটি পোস্ট করেছিলেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তমাল রায় চৌধুরীর শেষযাত্রায় সুদীপ্তা চক্রবর্তী হাসিমুখ দেখে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন যার কড়া জবাব দিয়েছিলেন রাহুল।

    Mar 29, 2026, 22:38:30 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    চলতি বছরেই ৯ মার্চ প্রবীণ অভিনেতা তমাল রায় চৌধুরীর মৃত্যুকে নিয়ে একটি পোস্ট করেছিলেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তমাল রায় চৌধুরীর শেষযাত্রায় সুদীপ্তা চক্রবর্তীর হাসিমুখ দেখে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, যার কড়া জবাব দিয়েছিলেন রাহুল।

    মৃত্যুকে উদযাপন করার কথা বলেছিলেন রাহুল
    মৃত্যুকে উদযাপন করার কথা বলেছিলেন রাহুল

    একটি ভিডিয়োর মাধ্যমে রাহুল বলেছিলেন, তমাল রায় চৌধুরী একজন প্রাণ খোলা মানুষ ছিলেন আর তাই তাঁর শেষ যাত্রায় এমন হাসিমুখটাই কাম্য। সুদীপ্তা চক্রবর্তী যা করেছিলেন একদম ঠিক কাজ করেছিলেন। তিনি নিজেও যদি সেখানে উপস্থিত থাকতেন তাহলে সেটাই করতেন বলে জানিয়েছিলেন রাহুল।

    কিন্তু মৃত্যু উদযাপন করার কথা বলার কিছুদিনের মধ্যেই যে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে তা হয়তো কল্পনাও করতে পারেননি কেউ। রাহুলের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাকরুদ্ধ হয়ে যায় গোটা টলিউড। রাহুলের মৃত্যুর খবর শোনা মাত্রই অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী পোস্ট করে লেখেন, ‘কেউ প্লিজ বলে দাও এই খবরটা মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে।’

    সুদীপ্তা চক্রবর্তীকে রাহুল নিজের দিদির চোখেই দেখতেন। শুধুমাত্র সুদীপ্তা কেন, বিদিপ্তা চক্রবর্তীকেও নিজের দিদির মতই দেখতেন রাহুল। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই রাহুলের এই অকাল প্রয়াণে ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছেন অভিনেত্রী।

    এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, ২৯ মার্চ অর্থাৎ আজ ‘ভোলেবাবা পার কারেগা’ ধারাবাহিকের শ্যুটিং চলাকালীন ঘটে যায় এই মারাত্মক দুর্ঘটনা। শ্যুটিংয়ের ফাঁকেই সমুদ্রে নেমেছিলেন অভিনেতা। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ তিনি তলিয়ে যান তিনি।

    ঘটনাস্থলে উপস্থিত টেকনিশিয়ানরা রাহুলকে উদ্ধার করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যান কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় রাহুলের। জানা গিয়েছে, দিঘাতেই হবে ময়না তদন্ত। এরপর দেহ তুলে দেওয়া হবে পরিবারের হাতে।

    রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ সিনেমার হাত ধরেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিলেন রাহুল। এই সিনেমায় প্রিয়াঙ্কা সরকারের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। একসঙ্গে কাজ করার সুবাদে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে তৈরি হয় ভালোবাসা, তারপর বিয়ে। একমাত্র ছেলে সহজকে নিয়ে বেশ সুখেই ছিলেন এই তারকা দম্পতি কিন্তু এক ঝটকায় সব শেষ হয়ে গেল।

    News/Entertainment/একেই বলে নিয়তি! এক সপ্তাহ আগেই মৃত্যুকে উদযাপন করার কথা বলেছিলেন রাহুল, আজ তিনি নিজেই চলে গেলেন না ফেরার দেশে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes