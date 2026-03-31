    'জলে নামার সিন ছিল না...', লীনার বক্তব্যেই কি সিলমোহর দিলেন সোমাশ্রী?

    একাধিক প্রশ্নের মুখে সকলকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার মুখ খুললেন ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’ ধারাবাহিকের অন্যতম অভিনেত্রী সোমাশ্রী চাকি।

    Mar 31, 2026, 19:52:32 IST
    By Swati Das Banerjee
    একাধিক প্রশ্নের মুখে সকলকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার স্টার জলসার ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’ ধারাবাহিকের শ্যুটিং চলছিল তালসারিতে, সেখানেই জলে ডুবে অকাল প্রয়াণ হয় অভিনেতার।

    লীনার বক্তব্যেই কি সিলমোহর দিলেন সোমাশ্রী?

    কিন্তু রবিবার সন্ধ্যের পর থেকেই অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে সকলের মনে। ধারাবাহিকের ইউনিটের যারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাদের বক্তব্যের মধ্যে ছিল যথেষ্ট অসঙ্গতি। এদিকে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে অন্য কথা। এই সবকিছুর মধ্যে প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টসের অন্যতম কর্ণধার লীনা গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, গভীর জলে শুটিং করার কথা ছিল না। রাহুল নাকি জোর করেই জলে নেমে শ্যুট করেছিলেন।

    এবার লীনার এই বক্তব্যে সিলমোহর দিলেন ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’ ধারাবাহিকের অন্যতম অভিনেত্রী সোমাশ্রী চাকি। নিউজ এইট্টিন বাংলাকে অভিনেত্রী জানান, রাহুল ছাড়া এই মুহূর্তে ধারাবাহিকের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মঙ্গলবারও শ্যুটিং হয়নি। কেউ আসেনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই সিরিয়ালের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে।

    শ্যুটিং স্পটের অব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করলে অভিনেত্রী বলেন, সবকিছুই ভীষণ ভালো ছিল। খাওয়া থেকে থাকার ব্যবস্থা সবকিছুই খুব সুন্দর ছিল। রবিবার বেলা ৩ টে নাগাদ তাঁরা শ্যুট সেরে হোটেলে চলে যান। খাওয়া দাওয়া করে লাগেজ গুছিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন ৪টে নাগাদ।

    অভিনেত্রীর কথায়, কলকাতায় ফেরার পথে তাঁরা জানতে পারেন দুর্ঘটনার কথা। কিন্তু স্পটে আদৌ কী হয়েছিল সেটা তাঁরা একদমই জানেন না কারন তাঁদের ইউনিটের মধ্যে কেউ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। তবে সবশেষে তিনি একটা কথাই বলেন, ‘জলে নামার সিন ছিল না আমাদের।’

    সোমাশ্রীর বক্তব্য আবারও তৈরি করল ধোঁয়াশা। সত্যিই কি জলে নামার সিন ছিল না? তাহলে কি সবকিছুই ঠিক হয় শেষ মুহূর্তে? রাহুলই কি তাহলে জোর করেছিলেন জলে নেমে শ্যুটিং করতে? নাকি অভিনেত্রী বলতে চেয়েছেন যে শুধুমাত্র তাঁদের জলে নামার সিন ছিল না? প্রশ্ন থেকেই গেল।

