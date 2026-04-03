Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    শনিবারের পদযাত্রায় নেই আর্টিস্ট ফোরাম! তবে রাহুলের হয়ে মিছিলে হাঁটবে ইম্পা, জানালেন পিয়া সেনগুপ্ত

    গত রবিবার তালসারিতে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রায় এক সপ্তাহ হতে চলল, এখনও পর্যন্ত কোনও সুবিচার পায়নি প্রয়াত অভিনেতার পরিবারের সদস্যরা। এরই মধ্যে আগামী শনিবার বিকেল চারটে থেকে টেকনিশিয়ান স্টুডিও থেকে মিছিল বের হবে রাহুলের মৃত্যুর সুবিচারের দাবিতে।

    Apr 3, 2026, 14:16:47 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গত রবিবার তালসারিতে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রায় এক সপ্তাহ হতে চলল, এখনও পর্যন্ত কোনও সুবিচার পায়নি প্রয়াত অভিনেতার পরিবারের সদস্যরা। এরই মধ্যে আগামী শনিবার বিকেল চারটে থেকে টেকনিশিয়ান স্টুডিও থেকে মিছিল বের হবে রাহুলের মৃত্যুর সুবিচারের দাবিতে।

    রাহুলের হয়ে মিছিলে হাঁটবে ইম্পা
    এই মিছিল যাদের উদ্যোগে ডাকা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, অনির্বাণ চক্রবর্তী, অপর্ণা সেন, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, কাঞ্চন মল্লিক, রাজ চক্রবর্তী, অরিন্দম শীল, রানা সরকার, যিশু সেনগুপ্ত, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ, সৌরভ পালধী, কৌশিক সেন, অনিন্দ চট্টোপাধ্যায় সহ মোট ৪২ জন।

    তবে এই মিছিলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে নারাজ ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন আর্টিস্ট ফোরাম। বৃহস্পতিবার এই মর্মে একটি বিবৃতি জারি করেছিল তারা যেখানে লেখা ছিল, ফোরামের সদস্যদের জানানো হচ্ছে আগামী শনিবার রাহুলের মর্মান্তিক প্রতিবাদের বিরুদ্ধে একটি মিছিল ডাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন আর্টিস্ট ফোরামকে অফিশিয়ালি কোনও আহ্বান জানানো হয়নি। তবে কোনও শিল্পী যদি ব্যক্তিগতভাবে এই মিছিলের অংশগ্রহণ করতে চান তাহলে অবশ্যই করতে পারেন। সংগঠনের কোনও আপত্তি নেই।

    ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন আর্টিস্ট ফোরামের তরফ থেকে এই বিবৃতি জারি করার পর এবার নতুন একটি বিবৃতি জারি করা হল ইম্পার তরফ থেকে। ইম্পার সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে লেখেন, ‘সকলের প্রিয় রাহুল একটি শ্যুটিং করতে গিয়ে ২৯ মার্চ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর ন্যায় বিচার চেয়ে নাগরিক সমাজ একটি মিছিলে অংশগ্রহণ করার ডাক দিয়েছে। ইম্পার সদস্যরা বহু বছর ধরে রাহুলের সঙ্গে বিভিন্ন কাজের সঙ্গী ছিলেন, তাই এই মিছিলে অংশগ্রহণ করে রাহুলের মৃত্যু ন্যায় বিচার চাইতে প্রস্তুত আমরা।’

    প্রসঙ্গত, রাহুলের মৃত্যুর পর অভিনেত্রী শ্বেতা মিশ্র একটি পোস্ট করেছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর তরফ থেকে এখনও সেই ঘটনার স্পষ্ট বিবরণ কিছু জানা যায়নি। অন্যদিকে মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসেনের পদ ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। সব মিলিয়ে রাহুলের মৃত্যু নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় গোটা টলিউড।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes