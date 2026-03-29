প্রয়াত অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়! তালসারির কাছে সমুদ্রে তলিয়ে যান বলে খবর

প্রয়াত অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়! তালসারির কাছে সমুদ্রে তলিয়ে যান বলে খবর
বিশাল বড় দুঃসংবাদ শুনতে পাওয়া গেল রবিবার। প্রয়াত অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোলেবাবা পার কারেগা ধারাবাহিকের শুটিং চলাকালীন তালসারির জলে নেমেছিলেন তিনি। সেখানেই তলিয়ে যান অভিনেতা। টেকনিশিয়ানরা উদ্ধার করলেও শেষ রক্ষা হয়নি।
রবিবার আচমকাই এমন একটা খবর এল যা শুনে রীতিমতো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে গোটা টলিউড। প্রয়াত জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। খবর প্রকাশ্যে আসতেই শোকের ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে গোটা ইন্ডাস্ট্রি জুড়ে।
সূত্র অনুযায়ী খবর পাওয়া গিয়েছে, তালসারিতে স্টার জলসার অন্যতম জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’- র শ্যুটিং চলছিল। সেই সময় জলে নামেন রাহুল। কিন্তু আচমকাই সমুদ্রে তলিয়ে যান তিনি। টেকনিশিয়ানরা অভিনেতাকে উদ্ধার করলেও শেষ রক্ষা হয়নি। মাত্র ৪৩ বছর বয়সেই চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গেলেন অভিনেতা।
‘ভোলেবাবা পার কারেগা’ ধারাবাহিকের হাত ধরেই বহুদিন পর সিরিয়ালে ফিরে এসেছিলেন তিনি। খুব সম্প্রতি কাজ করেছিলেন ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ নামের একটি ওয়েব সিরিজেও।
প্রসঙ্গত, ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ সিনেমার হাত ধরে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন রাহুল। এই সিনেমায় কাজ করতে গিয়েই প্রিয়াঙ্কা সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন তারপর বিয়ে। যদিও মাঝে দম্পতির মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে একমাত্র ছেলে সহজকে নিয়ে বেশ হাসিখুশি জীবন অতিবাহিত করছিলেন রাহুল।
রাহুলের এই মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ সুদীপ্তা চক্রবর্তী থেকে শুরু করে রানা সরকার সকলেই। এইভাবে এমন একটা খবর শুনতে হবে এটা যেন কল্পনাও করতে পারছেন না কেউ। তবে ঘটনাস্থলে ঠিক কী ঘটেছিল সেটা এখনও বিস্তারিত জানা যায়নি।
