    তমাল রায়চৌধুরীর শেষ যাত্রায় হাসিমুখে সুদীপ্তা! ‘শোকের মিথ্যে নাটক…’, প্রশ্ন উঠতেই সাফ জবাব রাহুলের

    Mar 24, 2026, 19:10:08 IST
    By Swati Das Banerjee
    গত ৯ মার্চ চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গিয়েছিলেন প্রবীণ অভিনেতা তমাল রায় চৌধুরী। অভিনেতার প্রয়াণের এই খবর সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন অভিনেতা দেবদূত ঘোষ। থিয়েটার থেকে সিনেমা, সর্বত্র দাপিয়ে অভিনয় করেছিলেন অভিনেতা। কিন্তু সেই অভিনেতার শেষ যাত্রায় হাসিমুখে মালা দিতে দেখা যায় অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তীকে।

    তমাল রায় চৌধুরীর শেষ যাত্রায় হাসিমুখে সুদীপ্তা!

    একজন মানুষের শেষ যাত্রায় অন্যরা কান্নাকাটি করবেন, বিষন্নময় একটা পরিবেশ তৈরি হবে সেটাই খুব স্বাভাবিক। কিন্তু তমাল রায় চৌধুরীর শেষ যাত্রায় দৃশ্যটা ছিল একেবারে অন্য। সুদীপ্তাকে নাচ করতে করতে হাসিমুখে প্রয়াত অভিনেতাকে মালা অর্পণ করতে দেখা যায়।

    আর এখানেই হয়ে যায় বিপত্তি। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই অভিনেত্রীর দিকে ধেয়ে আসে কটাক্ষ। এই গোটা বিষয়টি নিয়ে সুদীপ্তা কোনও কথা না বললেও অভিনেত্রীর হয়ে মুখ খুললেন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে রাহুল বলেন, ‘তমালদার মৃতদেহে সুদীপ্তাদির হাসিমুখে মালা দেওয়া দেখে বিশাল হই হই রব উঠেছে। এই প্রসঙ্গে আমার কিছু না বললেও চলত কিন্তু সুদীপ্তাদি আর বিদীপ্তাদি আমার দিদির মতো, তাই এখানে বলতেই হত কথা।’

    অভিনেতা বলেন, ‘আপনারা তমাল রায় চৌধুরীকে চেনেন না। আপনারা জানেন না তমাল রায় চৌধুরীর সঙ্গে সুদীপ্তা চক্রবর্তী সম্পর্ক ঠিক কী ছিল। তমালদা এমন মজার মানুষ ছিলেন তাকে আমরা মজা দিয়েই সেলিব্রেট করতে চেয়েছিলাম।’

    রাহুল আরও বলেন, ‘আপনাদের কি মনে হয়, একজন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী তিনি কি শেষ যাত্রায় শোকের মিথ্যে নাটক করতে পারতেন না? কিন্তু দরকার নেই তো। আমরা সত্যিই তমালদা বলতে পাগল ছিলাম। তমাল দা, দেখা হলেই বলতেন, এদিকে আয় একটু অপমান করি। উনি এইভাবেই সকলকে ভালোবাসতেন।’

    'সুদীপ্তাদি আর বিদীপ্তাদি যদি মানুষকে ভালো না বাসে তাহলে মানুষকে ভালোবাসে কে? আমি এমন মানুষ দেখিনি আগে। যেভাবে সুদীপ্তাদি তমালদাকে সেলিব্রেট করেছেন, এই ভাবেই সেলিব্রেট করা উচিত ছিল। আমি থাকলেও সেটাই করতাম। যদিও সেদিন দূরে শ্যুটিং থাকার জন্য আমি যেতে পারিনি।' বলেন অভিনেতা।

    প্রসঙ্গত, টলি ইন্ডাস্ট্রির গুণী নায়িকাদের মধ্যে তিনি একজন। এই মুহূর্তে সুদীপ্তা সঞ্চালনা করছেন ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’ শো। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে আসেন সেলিব্রিটিরা। আসেন সাধারণ মানুষ।

