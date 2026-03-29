Rahul Banerjee: ৪২-এই থামল জীবন! চিরদিনই সিনেমার মতোই শেষযাত্রায় সকলকে কাঁদিয়ে বিদায় রাহুলের

Rahul Banerjee: ৪২-এই থামল জীবন! চিরদিনই সিনেমার মতোই শেষযাত্রায় সকলকে কাঁদিয়ে বিদায় রাহুলের
২৯ মার্চ তালসারিতে জলে ডুবে প্রয়াত হয়েছেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। মাত্র ৪২-এই বিদায় নিলেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা। শোকে টলিউড।
রবিবার শোকের ছায়া টলিপাড়ায়। ২৯ মার্চ আউটডোর শ্যুটে তালসারিতে জলে ডুবে প্রয়াত হয়েছেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। স্টার জলসার ভোলে বাবা পার করেগা-র শ্যুট করছিলেন তিনি। খবর, সমুদ্রে ডুবে যান তিনি। উদ্ধার করার সময়ও বেঁচে ছিলেন। তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় রাহুলের। ময়নাদতন্ত করা হবে দিঘাতেই। তারপর তাঁর দেহ তুলে দেওয়া হবে পরিবারের হাতে।
১৯৮৩ সালে ১৬ অক্টোবর জন্ম রাহুলের। ছোট থেকেই বেড়ে ওঠা থিয়েটারের পরিবেশে। বিজয়গড় থিয়েটার দলে অভিনয় করতে রাহুলের বাবা। সেই সূত্র ধরেই অভিনয়ের প্রথম ভালোবাসা তৈরি। এমনকী, এই মঞ্চ থেকেই অভিনয়ে হাতেখড়ি। তারপর প্রথম কাজ সিরিয়ালে, ২০০৬ সালে খেলা-য়। সেখান থেকেই আসে প্রথম সিনেমার অফার।
রাজ চক্রবর্তীর পরিচালনায় তৈরি চিরদিনই তুমি যে আমার সিনেমাটি তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল খ্যাতির শিখরে। এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে ছিলেন প্রিয়াঙ্কা সরকার। চিরদিনই দিয়ে তিনি যে শুধু অভিনেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তা নয়, পান নিজের ভালোবাসার মানুষকেও।
চিরদিনই তুমি যে আমার-এর পরে জ্যাকপট, কেনো কিছু কথা বলো না, লাভ সার্কাস-এর মতো সিনেমায় পরপর কাজ করেন। তবে দুর্ভাগ্যবশত সেগুলো সবই মুথ থুবরে পড়ে বক্স অফিসে। তবে হাল ছাড়েননি রাহুল। জীবনের হাজারও ওঠাপড়ার মাঝেও ভেঙে পড়েননি। বরং জীবনে আসা ঝড় সামলেছিলেন সুন্দরভাবে।
কেরিয়ারের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেন ২০১৩-১৪ সাল থেকে। একে একে আসতে থাকে অভিশপ্ত নাইটি, জুলফিকর, যকের ধন-এর মতো সিনেমা। কেন্দ্রীয় চরিত্রে না থাকলেও, তিনি যে জাত অভিনেতা তা প্রমাণ করেছিলেন প্রতিটা ক্ষেত্রেই।
সিনেমার পাশাপাশি সিরিজ-সিরিয়ালেও নিজের ছাপ রেখেছিলেন। যার মধ্যে অন্যতম হল পাপ-এর দুটি সিরিজ। এমনকী দূর্গ রহস্য-তে ব্যোমকেশের সহকরী অজিত হিসেবেও দেখা মিলেছিল তাঁর। রাহুলের ধারাবাহিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দেশের মাটি, লালকুঠি, হরগৌরী পাইস হোটেল, গীতা এলএলবি। আর বর্তমানে তাঁকে দেখা যাচ্ছিল ভোলে বাবা পার করেগা-তে। মাত্র কয়েকসপ্তাহেই ধারাবাহিক ভীষণ জনপ্রিয়তা পায়। নিজের পডকাস্টও শুরু করেছিলেন রাহুল। ছেলের নামের সঙ্গে মিল রেখে সেটির নাম রেখেছিলেন ‘সহজ কথা’। এটিও কম জনপ্রিয় ছিল না। তবে সব ফেলেই পাড়ি দিলেন না ফেরার দেশে। মাত্র ৪২ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন তিনি। রেখে গেলেন মা, স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা ও ছেলেকে।
