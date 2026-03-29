Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Rahul Banerjee: ৪২-এই থামল জীবন! চিরদিনই সিনেমার মতোই শেষযাত্রায় সকলকে কাঁদিয়ে বিদায় রাহুলের

    ২৯ মার্চ তালসারিতে জলে ডুবে প্রয়াত হয়েছেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। মাত্র ৪২-এই বিদায় নিলেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা। শোকে টলিউড। 

    Mar 29, 2026, 20:45:31 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রবিবার শোকের ছায়া টলিপাড়ায়। ২৯ মার্চ আউটডোর শ্যুটে তালসারিতে জলে ডুবে প্রয়াত হয়েছেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। স্টার জলসার ভোলে বাবা পার করেগা-র শ্যুট করছিলেন তিনি। খবর, সমুদ্রে ডুবে যান তিনি। উদ্ধার করার সময়ও বেঁচে ছিলেন। তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় রাহুলের। ময়নাদতন্ত করা হবে দিঘাতেই। তারপর তাঁর দেহ তুলে দেওয়া হবে পরিবারের হাতে।

    প্রয়াত রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়।
    ১৯৮৩ সালে ১৬ অক্টোবর জন্ম রাহুলের। ছোট থেকেই বেড়ে ওঠা থিয়েটারের পরিবেশে। বিজয়গড় থিয়েটার দলে অভিনয় করতে রাহুলের বাবা। সেই সূত্র ধরেই অভিনয়ের প্রথম ভালোবাসা তৈরি। এমনকী, এই মঞ্চ থেকেই অভিনয়ে হাতেখড়ি। তারপর প্রথম কাজ সিরিয়ালে, ২০০৬ সালে খেলা-য়। সেখান থেকেই আসে প্রথম সিনেমার অফার।

    রাজ চক্রবর্তীর পরিচালনায় তৈরি চিরদিনই তুমি যে আমার সিনেমাটি তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল খ্যাতির শিখরে। এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে ছিলেন প্রিয়াঙ্কা সরকার। চিরদিনই দিয়ে তিনি যে শুধু অভিনেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তা নয়, পান নিজের ভালোবাসার মানুষকেও।

    চিরদিনই তুমি যে আমার-এর পরে জ্যাকপট, কেনো কিছু কথা বলো না, লাভ সার্কাস-এর মতো সিনেমায় পরপর কাজ করেন। তবে দুর্ভাগ্যবশত সেগুলো সবই মুথ থুবরে পড়ে বক্স অফিসে। তবে হাল ছাড়েননি রাহুল। জীবনের হাজারও ওঠাপড়ার মাঝেও ভেঙে পড়েননি। বরং জীবনে আসা ঝড় সামলেছিলেন সুন্দরভাবে।

    কেরিয়ারের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেন ২০১৩-১৪ সাল থেকে। একে একে আসতে থাকে অভিশপ্ত নাইটি, জুলফিকর, যকের ধন-এর মতো সিনেমা। কেন্দ্রীয় চরিত্রে না থাকলেও, তিনি যে জাত অভিনেতা তা প্রমাণ করেছিলেন প্রতিটা ক্ষেত্রেই।

    সিনেমার পাশাপাশি সিরিজ-সিরিয়ালেও নিজের ছাপ রেখেছিলেন। যার মধ্যে অন্যতম হল পাপ-এর দুটি সিরিজ। এমনকী দূর্গ রহস্য-তে ব্যোমকেশের সহকরী অজিত হিসেবেও দেখা মিলেছিল তাঁর। রাহুলের ধারাবাহিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দেশের মাটি, লালকুঠি, হরগৌরী পাইস হোটেল, গীতা এলএলবি। আর বর্তমানে তাঁকে দেখা যাচ্ছিল ভোলে বাবা পার করেগা-তে। মাত্র কয়েকসপ্তাহেই ধারাবাহিক ভীষণ জনপ্রিয়তা পায়। নিজের পডকাস্টও শুরু করেছিলেন রাহুল। ছেলের নামের সঙ্গে মিল রেখে সেটির নাম রেখেছিলেন ‘সহজ কথা’। এটিও কম জনপ্রিয় ছিল না। তবে সব ফেলেই পাড়ি দিলেন না ফেরার দেশে। মাত্র ৪২ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন তিনি। রেখে গেলেন মা, স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা ও ছেলেকে।

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    News/Entertainment/Rahul Banerjee: ৪২-এই থামল জীবন! চিরদিনই সিনেমার মতোই শেষযাত্রায় সকলকে কাঁদিয়ে বিদায় রাহুলের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes