    পিয়া রে-র সুরে বাঁধা দুই জীবন, রাহুল-জুবিনের প্রাণ কাড়ল সমুদ্রের নোনা জল! নিষ্ঠুর সমাপতন…

    পিয়া রে, পিয়া রে কাঁদে এই জিয়া রে….। জুবিনের কণ্ঠে এই গান চোখের কোণ ভিজিয়েছিল গোটা একটা প্রজন্মের। ১৮ বছর আগের ছবি চিরদিনই তুমি যে আমারে। সাবালক হয়েছে রাজ চক্রবর্তীর সেই ছবি। কিন্তু গায়ক জুবিন আর রাহুলকে কেড়ে নিল সমুদ্রের অতল জলরাশি। 

    Mar 30, 2026, 12:19:02 IST
    By Priyanka Mukherjee
    ২০০৮ সালের ব্লকবাস্টার ছবি ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’। সেই ছবির আইকনিক গান ‘পিয়া রে’ গেয়েছিলেন জুবিন গার্গ, আর পর্দায় সেই গানে অভিনয় করেছিলেন রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ সময়ের নিষ্ঠুর পরিহাসে এই দুই তারকার জীবনের শেষ পরিণতিও হলো একইভাবে— সমুদ্রের নোনা জলে।

    রাহুলের মৃত্যু (তালসারি, ২৯ মার্চ ২০২৬)

    স্টার জলসার ধারাবাহিক ‘ভোলেবাবা পার কারেগা’-র শুটিং করতে ওড়িশার তালসারি সমুদ্রতটে গিয়েছিলেন রাহুল। শুটিং চালকালীনই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন অভিনেতা। নায়িকার হাত ধরে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যান। হঠাৎ করেই নাকি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন অভিনেতা। নায়িকাকে উদ্ধার করা গেলেও, নায়ক নায়ক জলে পড়ে যান কয়েক মিনিটের জন্য। তাতেই সব শেষ! ইউনিটের দাবি, তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

    জুবিন গার্গের মৃত্যু (সিঙ্গাপুর, ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৫)

    রাহুলের মৃত্যুর ঠিক কয়েক মাস আগেই একইভাবে চলে গেছেন জুবিন গার্গ। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরের ১৯ তারিখ। অভিশপ্ত দিন গোটা দেশের জন্য। সিঙ্গাপুরে একটি কনসার্ট করতে গিয়েছিলেন জুবিন। অনুষ্ঠানের আগের দিন সমুদ্রের জলে নামেন তিনি এবং সেখানেই তলিয়ে যান। জুবিনের মৃত্যুর ক্ষত আজও দগদগে। সেই ঘটনার মাস কয়েকের ব্যাবধানে চলে গেলেন রাহুল।

    জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া:

    এই ঘটনার অদ্ভুত মিল দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন সঙ্গীত পরিচালক জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, “যাঁর জন্য গান লিখলাম (রাহুল) আর যে গানটি গাইল (জুবিন), দুজনেই ঠিক একইভাবে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। এটা মেনে নেওয়া যায় না।”

    চিরদিনই স্মৃতি হয়ে:

    রাহুল এবং জুবিন— দুজনেই ‘পিয়া রে’ গানের মাধ্যমে বাঙালির মনে অমর হয়ে আছেন। এক সুতোয় বাঁধা দুই শিল্পীর জীবনের শেষ পরিচ্ছেদও যে এভাবে একই বিন্দুতে মিলবে, তা হয়তো রূপকথার গল্পের চেয়েও বেশি অবিশ্বাস্য।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

