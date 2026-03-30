পিয়া রে-র সুরে বাঁধা দুই জীবন, রাহুল-জুবিনের প্রাণ কাড়ল সমুদ্রের নোনা জল! নিষ্ঠুর সমাপতন…

পিয়া রে-র সুরে বাঁধা দুই জীবন, রাহুল-জুবিনের প্রাণ কাড়ল সমুদ্রের নোনা জল! নিষ্ঠুর সমাপতন…
পিয়া রে, পিয়া রে কাঁদে এই জিয়া রে….। জুবিনের কণ্ঠে এই গান চোখের কোণ ভিজিয়েছিল গোটা একটা প্রজন্মের। ১৮ বছর আগের ছবি চিরদিনই তুমি যে আমারে। সাবালক হয়েছে রাজ চক্রবর্তীর সেই ছবি। কিন্তু গায়ক জুবিন আর রাহুলকে কেড়ে নিল সমুদ্রের অতল জলরাশি।
২০০৮ সালের ব্লকবাস্টার ছবি ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’। সেই ছবির আইকনিক গান ‘পিয়া রে’ গেয়েছিলেন জুবিন গার্গ, আর পর্দায় সেই গানে অভিনয় করেছিলেন রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ সময়ের নিষ্ঠুর পরিহাসে এই দুই তারকার জীবনের শেষ পরিণতিও হলো একইভাবে— সমুদ্রের নোনা জলে।
রাহুলের মৃত্যু (তালসারি, ২৯ মার্চ ২০২৬)
স্টার জলসার ধারাবাহিক ‘ভোলেবাবা পার কারেগা’-র শুটিং করতে ওড়িশার তালসারি সমুদ্রতটে গিয়েছিলেন রাহুল। শুটিং চালকালীনই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন অভিনেতা। নায়িকার হাত ধরে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যান। হঠাৎ করেই নাকি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন অভিনেতা। নায়িকাকে উদ্ধার করা গেলেও, নায়ক নায়ক জলে পড়ে যান কয়েক মিনিটের জন্য। তাতেই সব শেষ! ইউনিটের দাবি, তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
জুবিন গার্গের মৃত্যু (সিঙ্গাপুর, ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৫)
রাহুলের মৃত্যুর ঠিক কয়েক মাস আগেই একইভাবে চলে গেছেন জুবিন গার্গ। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরের ১৯ তারিখ। অভিশপ্ত দিন গোটা দেশের জন্য। সিঙ্গাপুরে একটি কনসার্ট করতে গিয়েছিলেন জুবিন। অনুষ্ঠানের আগের দিন সমুদ্রের জলে নামেন তিনি এবং সেখানেই তলিয়ে যান। জুবিনের মৃত্যুর ক্ষত আজও দগদগে। সেই ঘটনার মাস কয়েকের ব্যাবধানে চলে গেলেন রাহুল।
জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া:
এই ঘটনার অদ্ভুত মিল দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন সঙ্গীত পরিচালক জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, “যাঁর জন্য গান লিখলাম (রাহুল) আর যে গানটি গাইল (জুবিন), দুজনেই ঠিক একইভাবে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। এটা মেনে নেওয়া যায় না।”
চিরদিনই স্মৃতি হয়ে:
রাহুল এবং জুবিন— দুজনেই ‘পিয়া রে’ গানের মাধ্যমে বাঙালির মনে অমর হয়ে আছেন। এক সুতোয় বাঁধা দুই শিল্পীর জীবনের শেষ পরিচ্ছেদও যে এভাবে একই বিন্দুতে মিলবে, তা হয়তো রূপকথার গল্পের চেয়েও বেশি অবিশ্বাস্য।
