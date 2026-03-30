Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Rahul Banerjee Last Rites: লাল সেলামে রাহুলকে চিরবিদায়! চোখের জলে বাবার শেষকৃত্যে সহজ, কান্না ভেঙে পড়ল রুকমা

    রাহুলের অকাল মৃত্য়ু এখনও মেনে নিতে পারছে না টলিউড। চোখের জলে অভিনেতাকে শেষবিদায় জানাল সহকর্মী-বন্ধুরা। ১৩ বছরের সহজ মায়ের  হাত ধরে পৌঁছেছে কেওড়াতলায়। সেখানেই পঞ্চভূতে লীন হবেন রাহুল। 

    Mar 30, 2026, 17:13:27 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্য়ায় আর নেই! এই কঠিন সত্যিটা এখনও হজম হচ্ছে না বাঙালির। রবিবার তালসারিতে ভোলে বাবা পার করেগা-র শ্য়ুটিং করতে গিয়ে সলিল সমাধি অভিনেতার! সমুদ্রে পড়ে গিয়ে মুহূর্তেই সব শেষ! নায়িকা শ্বেতাকে উদ্ধার করতে পারলেও চেষ্টা করেও রাহুলের প্রাণ বাঁচাতে পারেনি টেকনিশিয়ানরা।

    কেওড়াতলার পথে রাহুলের নিথর দেহ! লাল সেলামে চিরবিদায়, কান্নায় ভেঙে পড়লেন রুকমা

    রাহুলের মৃত্যু নিয়ে হাজারো প্রশ্ন অনুরাগীদের মনে। ময়নাতদন্তের পর সোমবার দুপুরের দিকে তমলুক মহকুমা হাসপাতাল থেকে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মরদেহ কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। দুপুর ২:৪৫ নাগাদ তাঁর মরদেহ বিজয়গড়ের বাসভবনে পৌঁছয়। প্রিয় বাবিনকে শেষবারের মতো দেখতে সেখানে জড়ো হয়েছিল গোটা পাড়া। পৌঁছেছিলেন রাহুলের সহকর্মী-বন্ধুরাও। আবার অনেকে রাহুলের নিথর দেহের মুখোমুখি হতে পারবেন না, জানিয়ে সোশ্য়াল মিডিয়া পোস্টে লেখেন- ‘দেখা হবে অন্য কোথাউ’। এদিন লাল সেলামে রাহুলকে শেষশ্রদ্ধা জানান, দীপ্সিতা ধর, শতরূপ ঘোষরা। লাল পতাকায় মোড়া হয় রাহুলের শববাহী গাড়ি। ইস্টবেঙ্গল আর আর্জেন্টিনার ভক্ত ছিলেন রাহুল। প্রিয় দলের পতাকা আর জার্সিও

    প্রিয় 'রাহুল দা'-কে শেষবার দেখতে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন টলিউডের অনেক চেনা মুখ। চোখের জলে বন্ধু রাহুলকে শেষবিদায় জানান আবির চট্টোপাধ্যায়, গৌরব চক্রবর্তী, ঋদ্ধিমা, রূপম ইসলামরা।

    এদিন রাহুলকে শেষবারের মতো দেখতে এসেছিলেন রুকমা রায়। দেশের মাটি-র নায়িকা কান্নায় লুটিয়ে পড়েন অভিনেতার দেহ দেখে। নিজেকে সামালাতে পারেননি রুকমা। কেওড়াতলায় মায়ের হাত ধরে পৌঁছায় ছোট্ট সহজ। ছেলের হাতের মন্ত্রপুত অগ্নিসংযোগেই পঞ্চভূতে লীন হবেন রাহুল।

    ব্যক্তিগত পরিসরে রাহুলের শেষকৃত্য় করতে চেয়েছে পরিবার। তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আলাদা করে কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি।

    ময়নাতদন্তের রিপোর্ট: প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্টে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, জলে ডুবে যাওয়ার কারণেই (Asphyxia due to drowning) অভিনেতার মৃত্যু হয়েছে। ওড়িশার তালসারিতে শুটিংয়ের ফাঁকে সমুদ্রে নেমে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। সহ-অভিনেতারা তাঁদের প্রিয় বন্ধুর এই অকাল মৃত্যুতে স্তম্ভিত এবং বাকরুদ্ধ।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes