    Rahul-Priyanka: ডিভোর্স মামলা গড়ায় আদালতে,ছেলের জন্য ভাঙা বিয়ে জোড়া লাগে রাহুল-প্রিয়াঙ্কার!

    কৈশোরের প্রেম। চিরদিনই তুমি যে আমারের সাফল্যের ঘোর কাটবার আগেই রাহুলের গলায় মালা দেন প্রিয়াঙ্কা। ১৬ বছরের দাম্পত্য ছিল চড়াইউতরাইয়ে ভরা। 

    Mar 30, 2026, 07:06:34 IST
    By Priyanka Mukherjee
    ভালোবাসা কেন এত অসহায়? এই প্রশ্নই আজ ঘুরে ফিরে আসছে রাহুল-প্রিয়াঙ্কা জুটির ভক্তদের মনে। চিরদিনই তুমি যে আমার সিনেমার কৃষ্ণা আর পল্লবী চির অমর বাংলা সিনেপ্রেমীদের মনে। এই জুটির ভেঙে যাওয়ার খবর মন ভেঙেছিল হাজার মানুষের। সিনেমার চিত্রনাট্যের মতোই শেষলগ্নে টুইস্ট। ডিভোর্সের শুনানির মাঝপথেই সিদ্ধান্ত বদল।

    ডিভোর্স মামলা গড়ায় আদালতে,ছেলের জন্য ভাঙা বিয়ে জোড়া লাগে রাহুল-প্রিয়াঙ্কার
    ডিভোর্স মামলা গড়ায় আদালতে,ছেলের জন্য ভাঙা বিয়ে জোড়া লাগে রাহুল-প্রিয়াঙ্কার

    সিনেমার চিত্রনাট্যের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয়, রাহুল-প্রিয়াঙ্কার প্রেমের গল্প। কিশোরি প্রিয়াঙ্কার প্রেমে পড়েন রাহুল। পর্দায় ভাই-বোন হিসাবে শুরু হয়েছিল তাঁদের গল্প। শুরুতে নাকি রাহুলের নায়িকা হওয়ার অফার বারবার রিজেক্ট করতেন প্রিয়াঙ্কা। ভাগ্য বদলায় রাজ চক্রবর্তীর চিরদিনই তুমি যে আমার-এর হাত ধরে। ২০০৮-এ মুক্তি পায় এই ছবি।

    তখনও আঠারোর গণ্ডি পার করেননি প্রিয়াঙ্কা। দু-বছর পর দুম করে রাহুলের সঙ্গে বিয়েটা সেরে নেন অভিনেত্রী। কেরিয়ার জলাঞ্জলি দিয়ে বেছে নেন মাতৃত্ব। ২০১৩ সালে জন্ম নেয় রাহুল-প্রিয়াঙ্কার পুত্র সহজ।

    কিন্তু সন্তানের জন্মের বছর খানেকের মধ্যেই রাহুল-প্রিয়াঙ্কার মনোমালিন্য বিরাট আকার ধারণ করে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবে আলাদা হয় পথ। দীর্ঘদিন সিঙ্গল মাদার হিসাবে একাই সহজকে বড় করেছেন প্রিয়াঙ্কা। আদালতে বিচ্ছেদ মামলাও দায়ের হয় ২০১৮ সালে।

    কিন্তু এত সহজে কি ভেঙে ফেলব বললেই ভেঙে ফেলা যায়? বিচ্ছেদ পর্ব চলাকালীন রাহুলের নাম জড়িয়েছে একাধিক সহঅভিনেত্রীর সঙ্গে। টলিউডের এক নামী ফটোগ্রাফারের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার ঘনিষ্ঠতার কথাও কারুর অজানা ছিল না। তবে ছেলের জন্য ফের এক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন রাহুল-প্রিয়াঙ্কা।

    ২০২২ সাল থেকে একটু একটু করে ফের কাছাকাছি আসছিলেন রাহুল-প্রিয়াঙ্কা। পুজো, দোল, সব অনুষ্ঠানেই সহজকে মাঝে রেখে একসঙ্গেই সেলিব্রেট করতে দেখা গিয়েছিল রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে। ওই বছর প্রিয়াঙ্কার জন্মদিনেও অভিনেত্রীর সঙ্গে একই রঙের পোশাক পরে দেখা গিয়েছিল রাহুলকে। আবার সহজকে নিয়ে একসঙ্গে দোলও উদযাপন করেছিলেন এই জুটি। দুজনের এক হওয়ার খবরে সিলমোহর দিয়েছিলেন রাহুলই। জানিয়েছিলেন, ডিভোর্স মামলা প্রত্য়াহার করে ছেলে সহজের জন্য একসঙ্গে থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

    ছাদ আলাদাই ছিল রাহুল-প্রিয়াঙ্কার। তবে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে সম্পর্ক ছিল অটুট। পরস্পরের সুদিনে-দুর্দিনে একসঙ্গেই ছিলেন তাঁরা। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ যখন কানে এল তখন ছবির লুকসেটে ব্যস্ত ছিলেন। বুঝেই উঠতে পারছিলেন না কী করবেন! ১৩ বছরের ছেলেকে কী করে বলবেন এই কঠিন সত্যিটা?

    রবিবার রাতে প্রিয়াঙ্কা সরকার হাজির হয়েছিলেন রাহুলের পল্লীশ্রীর বাড়িতে। সেখান থেকে চলে যান নিজের ফ্ল্যাটে। সেখানেই রয়েছে সহজ। এরপর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এই কঠিন সময়ে একটু শান্তিতে স্বামীর মৃত্যুর শোকপালন করার অবকাশ চেয়ে নেন। লেখেন, 'এটি আমাদের জন্য অপরিসীম শোক এবং গভীর হতাশার সময়। এই কঠিন মুহূর্তে, আমরা আন্তরিকভাবে স্থান এবং গোপনীয়তা অনুরোধ করি। একটা বাচ্চা,একজন মা, একটি পরিবার এবং প্রিয়জনরা একসাথে এই ক্ষতি নেভিগেট করার চেষ্টা করছে। আমরা দয়া করে সংবাদমাধ্যমে আমাদের বন্ধু এবং সহকর্মীদের আমাদের সীমানাকে সম্মান করতে, অনুপ্রবেশ থেকে বিরত থাকতে এবং শান্তিতে শোক করার মর্যাদা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।’

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

