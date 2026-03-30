Rahul-Sandipta: ‘এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না...’ রাহুলের প্রয়াণে ভেঙে পড়লেন একসময়ের ‘বিশেষ বন্ধু’ সন্দীপ্তা

Rahul-Sandipta: ‘এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না...’ রাহুলের প্রয়াণে ভেঙে পড়লেন একসময়ের ‘বিশেষ বন্ধু’ সন্দীপ্তা
অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে বিনোদন জগত শোকস্তব্ধ। এই শোকের আবহেই নেটিজেনদের নজর কেড়েছে অভিনেত্রী সন্দীপ্তা সেনের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট।
রাহুল এবং সন্দীপ্তা— একসময় বাংলা টেলিভিশনের অন্যতম জনপ্রিয় জুটি। ‘তুমি আসবে বলে’ ধারাবাহিকে তাঁদের অনস্ক্রিন রসায়ন দর্শকদের এতটাই মুগ্ধ করেছিল যে, বাস্তবেও তাঁদের প্রেম নিয়ে তুমুল চর্চা শুরু হয়। যদিও সেই গুঞ্জন বরাবরই নাকোচ করেছেন দুজনে। কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব যে বিশেষ ছিল তা নিয়ে টলিপাড়ার অলিতে গলিতে কমচর্চা হয়নি। পরে অবশ্য রাহুলের জীবনে ফিরে আসেন প্রিয়াঙ্কা, অন্যদিকে সন্দীপ্তা ঘর বাঁধেন সৌম্যর সঙ্গে।
দুজনের বন্ধুত্বে চিড় ধরেছিল বছর কয়েক আগেই। রাহুলের অকাল প্রয়াণ সব মান-অভিমান ঘুচিয়ে দিল। একসময়ের সহকর্মী তথা বন্ধুর মৃত্যুতে শোকাতুর সন্দীপ্তা।
সন্দীপ্তার সেই আবেগঘন বার্তা:
সন্দীপ্তা তাঁর পোস্টে লিখেছেন ‘না... এখনও মানতে পারছি না। বিশ্বাসই হচ্ছে না। রাহুল, তুমি শুধু একজন অসাধারণ অভিনেতাই নও, একজন দারুণ লেখক আর মানুষও... সহ-অভিনেতা ও বন্ধু হিসেবে তোমার সাথে কাজ করা সবসময়ই বিশেষ ছিল। ভালো থেকো, যেখানেই থাকো। পরিবার ও বন্ধুদের সবাই এই কঠিন সময়টা সামলানোর শক্তি পাক— এই প্রার্থনাই করি।’
অনস্ক্রিন জুটির ম্যাজিক ও অফস্ক্রিন গুঞ্জন:
সন্দীপ্তা তাঁর পোস্টে রাহুলের সাথে কাজের স্মৃতিকে ‘বিশেষ’ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের জুটির জনপ্রিয়তা এতটাই বেশি ছিল যে, সেই সময় ভক্তরা চেয়েছিলেন তাঁরা যেন বাস্তবেও এক হন। এই গুঞ্জনের প্রেক্ষাপটে আজকের সন্দীপ্তার এই শোকবার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এদিন রাহুলের শেষযাত্রায় অবশ্য পৌঁছাননি সন্দীপ্তা। হাজির ছিলেন রাহুলের অপর চর্চিত নায়িকা রুকমা রায়। একসময় রাহুল-রুকমার সম্পর্ক নিয়েও কম আলোচনা হয়নি। তবে দাদার মতো রুকমাকে আগলাতেন রাহুল।
শোকের ছায়া টলিউডে:
সন্দীপ্তার মতোই প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেব, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের মতো বড় বড় তারকারা এবং ছোট পর্দার শিল্পীরা রাহুলের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাহুলের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন। 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ছবির সেই শান্ত স্বভাবের ছেলেটি আজ সত্যি চিরকালের জন্য স্মৃতি হয়ে গেল।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ।