    ‘প্রিয়াঙ্কা যেভাবে সবটা সামলাচ্ছে…', রাহুলের মৃত্যুতে মান-অভিমান ধুয়ে সাফ, সরব চর্চিত প্রাক্তন সন্দীপ্তা

    ‘গাফিলতি ছাড়া এই ঘটনা ঘটতেই পারে না’, রাহুলের মৃত্যুর সুবিচার দাবি করলে কলম ধরলেন সন্দীপ্তা সেন। একসময় নায়িকার সঙ্গে রাহুলের বিশেষ বন্ধুত্বের চর্চা টলিপাড়ায় কারুর অজানা ছিল না। 

    Apr 3, 2026, 19:16:11 IST
    By Priyanka Mukherjee
    রাহুল-প্রিয়াঙ্কার দাম্পত্যে চিড় ধরার পর রাহুলের জীবনে এসেছিল নতুন বসন্ত। আইনত বিচ্ছেদ না হলেও প্রেমে পড়ার কথা পুরোনো সাক্ষাৎকারে স্বীকার করে নিয়েছেন রাহুল। ইন্ডাস্ট্রিতে কারুর অজানা নয়, সন্দীপ্তা সেনের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন প্রয়াত অভিনেতা। তবে সেই সম্পর্কে ইতি পড়ে।

    সহজ হয় রাহুল-প্রিয়াঙ্কার সম্পর্ক। ছেলের মুখ চেয়ে ফের জোড়া লাগে ভাঙা দাম্পত্য। রাহুলের সঙ্গে শেষ কয়েক বছর যোগাযোগ ছিল না সন্দীপ্তার। তবে রাহুলের মৃত্য়ু সব মান-অভিমান ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে। রাহুলের মৃত্যুর পর কেটেছে চার দিন। সন্দীপ্তা এদিন ফেসবুকে মনে ঝাঁপি খুললেন।

    অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণের অভিঘাত যে কতখানি গভীর, তা ফের স্পষ্ট হল সন্দীপ্তা সেনের কলমে। দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে সমাজমাধ্যমে ধরা দিলেন অভিনেত্রী। শোকের হাহাকার আর তদন্তের দাবির পাশাপাশি তাঁর নিশানায় এল সমাজমাধ্যমের ‘অসংবেদনশীল’ বিচারসভা।

    শোকের আবহে স্মৃতিচারণ

    সন্দীপ্তার লেখায় বার বার ফিরে এল এক বহুমুখী প্রতিভার মানুষের কথা। তিনি লিখলেন, ‘রাহুল আর নেই, এখনও ঠিক মেনে নিতে পারছি না।’ কেবল অভিনেতা নন, রাহুলের কলম আর কবিতার প্রতি অনুরাগের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। চন্দ্রবিন্দুর সেই অমোঘ গান— ‘আমরা কমতি পড়লে লোন দিই জন্মদিন’ ছিল রাহুলের অত্যন্ত প্রিয়। সেই লাইনই যে এমন আক্ষরিক অর্থে সত্যি হয়ে ধরা দেবে, তা ভাবেননি কেউই।

    খালি ঘরে কুট্টুসের অপেক্ষা

    সম্প্রতি প্রয়াত অভিনেতার বাড়িতে গিয়েছিলেন সন্দীপ্তা। ‘কাকিমা’র (রাহুলের মা) সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন তিনি। অভিনেত্রীর বয়ানে উঠে এল এক বিষণ্ণ ছবি— ‘রাহুলের ঘর, নতুন জিম সেটআপ, বই, পোস্টারের কালেকশন সবটাই পড়ে রয়েছে ওর অপেক্ষায়।’ এমনকি বহুবছর বাদে দেখা হলেও রাহুলের আদরের পোষ্য ‘কুট্টুস’ চিনতে পেরেছে তাকে। নির্বাক প্রাণীর সেই অব্যক্ত যন্ত্রণার সাক্ষী হয়ে সন্দীপ্তা লিখেছেন, ‘বেচারা কাউকে বলতেও পারছে না।’

    প্রিয়াঙ্কা ও সহজ: লড়াইয়ের দুই মুখ

    এই কঠিন সময়ে রাহুলের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সন্দীপ্তা। একদিকে পরিবার আর অন্যদিকে সংবাদমাধ্যমের চাপ— দুই সামলে নিজের মন শক্ত রেখে প্রিয়াঙ্কা যেভাবে সবটা সামলাচ্ছেন, তাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন তিনি। তবে ১৩ বছরের ছোট্ট সহজ-এর বন্ধু-বাবাকে হারানোর যন্ত্রণা যে কোনো ভাষার অতীত, তা-ও মনে করিয়ে দিয়েছেন অভিনেত্রী। তিনি লেখেন, 'আর প্রিয়াঙ্কা, নিজের মন শক্ত রেখে, এই অবস্থাতে একা হাতে মিডিয়া, পরিবার, কাজ সবটা সামলাচ্ছে। এরকম একটা সময়ে, এত খারাপ লাগার মধ্যে, আরও কষ্ট হয় যখন সোশালমিডিয়ায় চোখ রাখি। সোশাল মিডিয়া তে মানুষরা যদি একটু সেন্সেবল হয়, সব বিষয়ে জাজ না করে, একটু নিরপেক্ষ ভাবে নিজেদের কষ্ট-যাপন করে, তাহলে মনে হয় আর কেউ না থাকুক, রাহুলের পরিবার , একটু ভালো, একটু শান্তিতে, একটু আড়ালে, নিজেদের মতো করে থাকতে পারে।'

    তদন্তের দাবি ও সমাজমাধ্যমকে সতর্কবার্তা

    তবে কেবল স্মৃতিচারণেই থেমে থাকেননি সন্দীপ্তা। রাহুলের মৃত্যুতে যে বড়সড় ‘গাফিলতি’ রয়েছে, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তাঁর সাফ কথা, ‘প্রপার, নিরপেক্ষ ইনভেস্টিগেশন দরকার। গাফিলতি ছাড়া এই ঘটনা ঘটতেই পারে না।’

    একই সঙ্গে সমাজমাধ্যমের একাংশের প্রতি তাঁর তীব্র উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে। শোকের মুহূর্তে অহেতুক ‘জাজমেন্ট’ বা বিচার না করার অনুরোধ জানিয়ে তিনি লিখেছেন, “সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘটে চলা এই অস্বাভাবিক শুনানি ১৩ বছরের বাচ্চার মনে সমাজ সম্পর্কে কী ধারণা তৈরি করবে?” মানুষের ব্যক্তিগত শোকের ধরণ যে আলাদা হতে পারে, তা বোঝার মতো ‘ম্যাচুরিটি’ বা পরিণতমনস্কতা দেখানোর আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

    সবশেষে সেই প্রিয় ডাক— ‘অরুণ’ বা ‘বাবিন’-কে চিরবিদায় জানিয়ে সন্দীপ্তার কলম থামল একরাশ শূন্যতায়। ওড়িশার সমুদ্রতীরে রাহুল যে নতুন জীবনের কথা বলেছিলেন, তা রয়ে গেল কেবলই যন্ত্রণার এক ধূসর দলিল হয়ে।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

