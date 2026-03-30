    Rahul-Priyanka: পঞ্চভূতে বিলীন রাহুলের নশ্বর দেহ, স্বামীর শেষকৃত্য সেরে সাদা পোশাকে প্রিয়াঙ্কা

    রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেষ বিদায় জানিয়ে প্রিয়াঙ্কা যখন শ্মশান থেকে বেরোচ্ছেন, তখন যেন তিনি বড্ড অসহায়। তবে ১২ বছরের ছেলে, নিজের মা-বাবা, বয়স্ক শাশুড়ির কথা মাথায় রেখে নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

    Mar 30, 2026, 19:22:59 IST
    By Tulika Samadder
    ‘চিরদিনই’ একসঙ্গে পথ চলবেন বলে কথা দিয়েছিলেন তাঁরা একে-অপরকে। ক্লাস টুয়েলভে পড়া একটা মেয়ে, ভালোবেসে ছিল বয়সে বছর চারেকের বড়, নিজের সিনেমারই হিরোকে। একসঙ্গে সংসার পাতা, সন্তানের মা-বাবা হওয়া, সম্পর্কে দূরত্ব আসা, ডিভোর্স মামলা তুলে দিয়ে আবার একসঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি--- এই লম্বা সময়ে অনেককিছুই হয়েছে তাঁদের সঙ্গে। তবে একটাবারও প্রকাশ্যে কখনো একে-অপরকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেননি। তবে একসঙ্গে পথ চলা হয়তো এটুকুই ছিল। সোমবার রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেষ বিদায় জানিয়ে প্রিয়াঙ্কা যখন শ্মশান থেকে বেরোচ্ছেন, তখন যেন তিনি বড্ড অসহায়। তবে ১২ বছরের ছেলে, নিজের মা-বাবা, বয়স্ক শাশুড়ির কথা মাথায় রেখে নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

    রাহুলের শেষকৃত্য সেরে বেরিয়ে এলেন প্রিয়াঙ্কা।
    ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে বিয়ে করেন রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা। তার মাত্র দু বছরের মধ্যেই জন্ম তাঁদের ছেলে সহজের। সন্তানের জন্মের বছর খানেকের মধ্যেই রাহুল-প্রিয়াঙ্কার মনোমালিন্য বিরাট আকার ধারণ করে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবে আলাদা হয় পথ। দীর্ঘদিন সিঙ্গল মাদার হিসাবে একাই সহজকে বড় করেছেন প্রিয়াঙ্কা। আদালতে বিচ্ছেদ মামলাও দায়ের হয় ২০১৮ সালে। তবে সহজই তাঁদের সম্পর্ককে সহজ করে তুলেছিল বলা চলে! সন্তানের জন্য ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। ২০২২ সাল থেকে একটু একটু করে ফের কাছাকাছি আসা।

    সোমবার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে হল রাহুলের শেষকৃত্য। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে টলিউডের বহু তারকারা এদিন এসেছিলেন প্রিয় মানুষটাকে শেষ বিদায় জানাতে। লাল পতাকায় মুড়ে, লাল সেলাম কমরেড ধ্বনিতে শেষযাত্রা। আর্জেন্টিনার নীল-সাদা পতাকাও সঙ্গী ছিল রাহুলের। শনিবার থেকেই রাহুলের বিজয়গড়ের বাড়িতে ভিড়। রাতে খবর আসার পর কেউই আর স্থির থাকতে পারেননি। ‘মাটির মানুষ’, ‘স্পষ্টবক্তা’ হিসেবে পরিচিত রাহুল যদিও তখন অনেক দূরে, দীঘার এক হাসপাতালে। তাঁর মরদেহ ঠান্ডা ঘরে অপেক্ষা করছে ময়নাতদন্তের। প্রাণবায়ু বেরিয়েছে সেই বিকেলেই। যে অভিনয়কে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন, সেই অভিনয় করতে করতেই এসেছে মৃত্যু।

    দীর্ঘ বিরতির পর ফেব্রুয়ারি মাসে ছোট পর্দায় ফেরেন রাহুল। ‘ভোলে বাবা পার করেগা’ ধারাবাহিকে তিনি নায়ক হয়ে আসেন। কদিনের মধ্যেই তাঁর অভিনয়, ধারাবাহিকের গল্প প্রশংসা পেতে থাকে। সেই সিরিয়ালের আউডটোর শ্যুটেই তালসারি যাওয়া। আর শ্যুটের ফাঁকেই সমুদ্রের জলে ডুবে মৃত্যু।

    তবে রাহুল কিন্তু কোনোদিনই শুধু অভিনেতা হিসেবে পরিচিতি পাননি, সুবক্তা-সুলেখক। একদম শূন্য থেকে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। থিয়েটারের মঞ্চ থেকে উঠে এসে সিনেমা-সিরিজ-সিরিয়াল, বিচরণ করেছে স্বমহিমায়। পরিচিতি ছিলেন স্পষ্ট বক্তা হিসেবে। বাংলার মানুষ চোখের জল বিদায় জানাল তাঁদের রাহুলকে।

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

