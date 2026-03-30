    নায়িকা প্রাণে বাঁচলেও মৃত্যু রাহুলের! দায় কার? পিঠ বাঁচাতে মরিয়া প্রযোজক, তদন্তের দাবিতে সরব সুদীপ্তারা

    হাঁটু জলে শ্যুটিং চলছিল। অভিনেতা নাকি নিজের ইচ্ছেয় গভীর জলে এগিয়ে যান নায়িকার হাত ধরে, দাবি পরিচালকের। তারপরই দুর্ঘটনা! রাহুলের মৃত্যু নিয়ে কোন সত্যি আড়াল করার চেষ্টায় ভোলে বাবা পার করেগা-র ইউনিট? 

    Mar 30, 2026, 09:28:06 IST
    By Priyanka Mukherjee
    রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় আর নেই! সোমবার সকালেও এই সত্যিটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে অনেকের। রাহুলের অকাল মৃত্য়ুতে মন ভার টলিউডের। তবে শোকের সঙ্গে মিশে রয়েছে একরাশ হতাশা, আর কয়েক শো প্রশ্ন! কেন এই মৃত্যু নিয়ে এত মিথ্যাচার? পিঠ বাঁচানোর চেষ্টায় প্রযোজনা সংস্থা?

    নায়িকা প্রাণে বাঁচলেও মৃত্যু রাহুলের! দায় কার? তদন্তের দাবিতে সরব সুদীপ্তারা
    নায়িকা প্রাণে বাঁচলেও মৃত্যু রাহুলের! দায় কার? তদন্তের দাবিতে সরব সুদীপ্তারা

    রাহুলের মৃত্যুর খবর রবিবার সন্ধ্য়ায় এসে পৌঁছানোর পর প্রযোজনা সংস্থার তরফেই দু রকমের কথা বলা হয়। সংবাদ মাধ্য়মের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমতা আমতা করছেন পরিচালক। তাঁর কথায় অসংলগ্নতা। গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ রাহুলের দীর্ঘদিনের সহকর্মীরা। রাহুলের মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করতে সরব হলেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী।

    রবিবার মধ্যরাতে ফেসবুকে রাহুলের প্রিয় টুম্পাদি লেখেেন, 'আমি সুদীপ্তা চক্রবর্তী। অভিনেতা এবং West Bengal Motion Picture Artists' Forum এর সাধারণ একজন সদস্য হিসাবে (সদস্য সংখ্যা ৩১৫) আমার সহকর্মী রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জির শুটিং স্পটে অস্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ এবং নিরপেক্ষ পুলিশি তদন্ত দাবী করছি।

    আমাদের ফোরাম এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, তাও জানতে চাই। কার্যনির্বাহী কমিটির যে কজন সদস্যের যোগাযোগের নম্বর আমার কাছে ছিল, তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছি। বাকিদের এখানেই জানালাম।' একই দাবি জানিয়ে সরব হয়েছেন রূপাঞ্জনা মিত্রও। তিনি আরও প্রশ্ন করেন, ‘কোনো রকম সুরক্ষা ছাড়াই কি শুটিং চলছিল? এই ঘটনার দায় ইন্ডাস্ট্রিকে নিতেই হবে— এবার আর কোনোভাবেই ধামাচাপা দেওয়া যাবে না। শিল্পীদের জন্য এই তথাকথিত বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প (Industry) একেবারেই নিরাপদ নয়! জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বছরের পর বছর প্রচুর শিল্পী এই পেশায় কাজ করে চলেছেন’

    সত্যি কি নিরাপত্তা যথাযথ ছিল? জলে ডুবেই কি মৃত্যু রাহুলের? নাকি উদ্ধার করার পরও প্রাণ ছিল? প্রযোজক-চিত্রনাট্যকার লীনা গঙ্গোপাধ্যায় জানান, তাঁর চিত্রনাট্যে নাকি হানিমুনে জলের কোনও দৃশ্যই ছিল না। পরে জানান, গভীর জলে কোনও দৃশ্য় ছিল না। হাঁটু জলে চলছিল শ্যুটিং জানান পরিচালক শুভাশিস মণ্ডল। ওদিকে প্রোডাকশন ম্যানেজার শেখর চক্রবর্তী সংবাদ মাধ্যমকে জানান, 'প্য়াক আপ হয়ে গিয়েছিল আমি আর্টিস্ট ছাড়ছিলাম।'

    লীনা জানিয়েছেন, রাহুলকে নাকি বারণ করা হয়েছিল তবু তিনি গভীর জলে চলে যান! একজন শিল্পী তাঁর নির্দিষ্ট মার্কিং ছেড়ে শ্যুটিংয়ে অন্যত্র যেতে পারেন? প্রশ্ন তুলছেন রাহুলের বন্ধু-সহকর্মীরা।

    রাহুলের সঙ্গেই শট দিচ্ছিলেন তাঁর নায়িকা শ্বেতা মিশ্র। রাহুলের মৃত্যুতে অসম্ভব ভেঙে পড়েছেন তিনি। তাঁর একটি ভিডিয়ো সোশ্য়ালে ভাইরাল। যেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘ আধ ঘণ্টা আগে আমরা শ্যুটিং করছিলাম। সমুদ্রে শ্যুটিং করছিলাম আমরা। (পাশ থেকে কেউ জিগ্গেস করেন-সমুদ্রে পড়ে গেল নাকি?) আমিও পড়েছি। আমি ঠিক আছি। শ্যামলদা দেখো না। আমি ঠিক আছি তো।আমাকে যেতে দিচ্ছে না। বাবলু দা দেখো না আমাকে যেতে দিচ্ছে না। ঠিক করে তোলো (রাহুলকে), আমি কথা বলব।’

    রবিবার বিকালে তালসারির সমুদ্রে ঠিক কী ঘটেছিল? জবাব চায় রাহুলের অনুরাগীরাও। ইতিমধ্যেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে দীঘা পুলিশ। সোমবার ময়নাতদন্ত শেষে দেহ দেওয়া হবে পরিবারকে। সোমবারই কলকাতায় নিয়ে আসা হবে রাহুলের মরদেহ।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

