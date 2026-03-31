Priyanka-Rahul-Sahoj: ৩৫-এ বৈধব্য যন্ত্রণা, শোকসামলে ১৩ বছরের ছেলেকে আগলালেন প্রিয়াঙ্কা, তবু ধেয়ে এল কটাক্ষ

Priyanka-Rahul-Sahoj: ৩৫-এ বৈধব্য যন্ত্রণা, শোকসামলে ১৩ বছরের ছেলেকে আগলালেন প্রিয়াঙ্কা, তবু ধেয়ে এল কটাক্ষ
নিজের শোক বুকে চেপে মাতৃত্বকে এগিয়ে রাখলেন প্রিয়াঙ্কা। রাহুলের শেষকৃত্যে ছেলে সহজের হাত শক্ত করে ধরলেন। তবু সমালোচনা পিছু ছাড়ল না।
মাত্র ১৯ বছর বয়সে রাহুলের হাত ধরেছিলেন প্রিয়াঙ্কা। সাত পাক ঘুরে রাহুলের পরিণীতা হন। কেরিয়ার ভুলে মন দেন সংসারে। এরপর জীবনে অনেকটা পথ পার করেছেন। তাঁদের দাম্পত্যে চড়াই-উতরাই এসেছে। এসেছে বিচ্ছেদও। কাগজে কলমে তাঁরা আলাদা হননি, কিন্তু দীর্ঘদিন সিঙ্গল মাদার ছিলেন প্রিয়াঙ্কা। একাই ছেলে সহজকে বড় করেছেন।
সেপারেশন পর্ব শেষে ছেলের মুখ চেয়ে ফের এক হন দুজনে। প্রত্যাহার করে নেন ডিভোর্স মামলা। এরপর এক ছাদের তলায় না থাকলেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক টিকেছিল দুজনের। একসঙ্গে ডিনার ডেট হোক বা ছেলেকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়া- রাহুল-প্রিয়াঙ্কার ভরা সংসারে নেতিবাচকতার স্থান ছিল না।
মাত্র ১৩ বছর বয়সেই পিতৃহারা সহজ। গত কয়েকঘণ্টায় তাঁর জীবনটা কঠিন হয়ে গিয়েছে অনেকটা। বাবাকে হারানোর শোকে দিকবিদিক শূন্য সে। কেঁদেই চলেছেন রাহুলের মা। কথা বলার মতো পরিস্থিতি নেই তাঁর। এমন সময় স্বামী হারানোর শোক বুকে চেপে নিজের সন্তানকে আগলাতে ব্যস্ত প্রিয়াঙ্কা।
এদিন কেওড়াতলা মহাশ্মশানে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। রাহুলের মুখাগ্নি করে তাঁর ছেলে সহজ। শ্মশানে ছেলের হাত শক্ত করে ধরেছিলেন প্রিয়াঙ্কা। যাতে বাবার চিতায় অগ্নি সংযোগের সময় সহজের কাঁপা হাতটা একটু বল পায়। স্বামীর মৃত্যুতে প্রিয়াঙ্কাকে হাউহাউ করে কাঁদতে দেখা যায়নি। সেই নিয়েই এদিন অকারণ সমালোচনার শিকার রাহুলের সদ্যবিধবা স্ত্রী।
কেন প্রিয়াঙ্কার চোখে জল নেই? কেন পরিপাটি করে আঁচড়ানো তাঁর চুল? সাদা পোশাক পরার কথা কীভাবে স্মরণে থাকল তাঁর, সেইসব নিয়ে অকারণে নেটিজেনদের একাংশের কুরুচিকর ট্রোলের শিকার হন প্রিয়াঙ্কা। কেউ কেউ তাঁদের অতীতের বিচ্ছেদ টেনে এনে প্রিয়াঙ্কাকে আক্রমণ করেছেন।
প্রিয়াঙ্কার প্রতি এই অযাচিত আক্রমণে গর্জে উঠেছেন তাঁর অনুরাগী এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন। ভক্তরা জানিয়েছেন যে, সাময়িক বিচ্ছেদ হলেও রাহুলের সাথে প্রিয়াঙ্কার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। এই কঠিন সময়ে একজন মা এবং একজন মানুষের ব্যক্তিগত শোককে নিয়ে কাটাছেঁড়া করা চূড়ান্ত অমানবিকতা।
২০২২ সালে ডিভোর্স মামলা প্রত্যাহার করে নেন রাহুল-প্রিয়াঙ্কা। আসলে রাহুলের কাছে ভালোবাসার মানেই ছিল প্রিয়াঙ্কা। এই জুটি এক হওয়ায় খুশি হয়েছিল চিরদিনই তুমি যে আমার-এর সময় থেকে রাহুল-প্রিয়াঙ্কার মিলনের স্বপ্ন দেখা অনুরাগীরা। তাঁদের সহজ সুতোয় বাঁধা সম্পর্ক এভাবে ছিড়ে যাবে, তা বোধহয় দুঃস্বপ্নেও কেউ কল্পনা করেননি।
