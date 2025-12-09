রাজ পরিবারের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ রাহুলের বিরুদ্ধে, বড়সড় বিপাকে অভিনেতা
বড়োসড় বিপাকে জড়িয়েছেন রাহুল বোস। হিমাচল রাগবি ডোমিসাইল কেলেঙ্কারিতে জালিয়াতি করার অভিযোগ উঠেছে অভিনেতার বিরুদ্ধে। অনেকেই জানেন না, একজন অভিনেতা হওয়ার পাশাপাশি তিনি জাতীয় রাগবি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি।
২০২৩ সালে হিমাচল প্রদেশে রাগবি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি স্বীকৃতি দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। অভিনেতার এই আশ্বাসে বিশ্বাস করেছিলেন দিব্যা কুমারী। রাহুলের প্রতিশ্রুতিতে রাজি হয়ে হিমাচল প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দারা এবং নেতারা মিলে কয়েকশো সদস্যের একটি সমিতি গঠন করেন।
কিন্তু পরবর্তীকালে জানা যায়, রাহুল নিজের কোনও প্রতিশ্রুতি রাখেননি। ওই সমিতি সরকারি স্বীকৃতি তো পায়নি বটেই বরং উল্টোদিকে আরো একটি সমিতি গঠন করা হয়েছিল যে সমিতির কর্মকর্তারা আগের সমিতির সদস্যদের অপমান করেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়।
জানা গিয়েছে, রাহুল হিমাচল প্রদেশের এক স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র জালিয়াতি করেন। নিজেকে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে প্রমাণ করতে চান। নিজেকে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে প্রমাণ করার অন্যতম কারণ হল রাগেশনের জাতীয় নির্বাচনের সময় রাজ্য থেকে দুটি ভোট লাগে। নির্বাচনে যেহেতু স্থায়ী শংসাপত্রের গুরুত্ব রয়েছে তাই রাহুল নিজেকে আরও শক্ত জায়গায় পৌঁছানোর জন্য এই শংসাপত্র তৈরি করেন।
অভিনেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন হিমাচল প্রদেশের রাজ পরিবারের সদস্য দিব্যা কুমারী। অভিনেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি স্থানীয় বাসিন্দার শংসাপত্রের নামে নিজেকে, হিমাচলের স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।
রাজকুমারীর দাবি অনুযায়ী, রাহুলের আধার পাসপোর্ট এবং স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র সমস্ত মহারাষ্ট্রের কিন্তু তিনি জন্মেছেন কলকাতায়। আবার অন্যদিকে হিমাচল প্রদেশের শংসাপত্র জোগাড় করেছেন তিনি। একসঙ্গে একটি মানুষ কত রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হতে পারেন বলে প্রশ্ন তুলেছেন রাজকুমারী।
সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই দিব্যা কুমারী হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন। পরবর্তী শুনানি তারিখ দেওয়া হয়েছে আগামী ১৮ ডিসেম্বর। যদিও এই প্রসঙ্গে রাগবি ফেডারেশন অথবা অভিনেতার তরফ থেকে কোনও বিবৃতি শোনা যায়নি।