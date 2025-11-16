Edit Profile
    'আমরা কেউই স্ট্রাগল করি না... ', হঠাৎ কেন এমন কথা বললেন রাহুল?

    Published on: Nov 16, 2025 11:13 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    অভিনেতা হোক অথবা কণ্ঠশিল্পী, যে কোনও ক্ষেত্রেই যখন কেউ সফলতার শিখরে পৌঁছে যায়, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই তাকে প্রশ্ন করা হয় জীবনের স্ট্রাগল পিরিয়ডের কথা। সবাই এই প্রশ্নের জবাব নিজের মতো করে দেন। শাহরুখ খান থেকে অমিতাভ বচ্চন, একটা সময় সবাইকেই কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল তাই স্ট্রাগল করেই একজন সফলতা পান এক কথাই বিশ্বাস করেন প্রত্যেকে।

    হঠাৎ কেন এমন কথা বললেন রাহুল?

    কিন্তু এই স্ট্রাগল কথাটিকে একেবারে অন্যরকম দৃষ্টিতে দেখেন অভিনেতা রাহুল দেব বসু। তিনি কোনওভাবেই মনে করেন না নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে যে পরিশ্রম করতে হয় তাকে স্ট্রাগল বলা যায়। এমন পরিশ্রম প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেকে করে থাকেন। আলাদা করে এটিকে হাইলাইট করার কোনও প্রয়োজনও আছে বলে মনে করেন না অভিনেতা।

    আরও পড়ুন: শাড়ি বিতর্কই পাল্টে দিল ভাগ্য! ঋজুর ভাইরাল মন্তব্য এবার ছবির পর্দায়

    সম্প্রতি ফেসবুকে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে অভিনেতা বলেন, ‘একজন সফল মানুষকে মাঝেমধ্যেই অনুষ্ঠান বা সাক্ষাৎকারে এই প্রশ্নটা করা হয়, জীবনে কতটা স্ট্রাগল করেছেন তিনি। কিন্তু আমার এই স্ট্রাগল কথাটিতে আপত্তি রয়েছে। আমরা সবাই নিজের নিজের জীবনে কষ্ট করছি। একজন অভিনেতা হিসেবে যে কষ্ট আমি করছি একজন বেসরকারি অফিসেও চাকুরীরতা ব্যক্তি একই কষ্ট করছে।’

    অভিনেতা বলেন, ‘আমাদের মাথার ওপর ছাদ আছে, পরনে জামা আছে আর দুবেলা দু মুঠো খাবারের সামর্থ্য রয়েছে। তাই আমাদের কষ্ট অনেকের থেকে অনেক কম। হ্যাঁ এটা অবশ্যই বলতে পারি যে নিজের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য বাড়ি থেকে দূরে রয়েছি। মাঝে মাঝে মিস করছি বাড়ির সদস্যদের, কিন্তু এই কষ্ট করতেই হবে যদি লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয়।’

    আরও পড়ুন: ‘স্বার্থপর’ ছবির পর এবার খুনির সন্ধানে কোয়েল, কবে আসছে নতুন ছবি?

    রাহুল বলেন, ‘আমার কাছে স্ট্রাগল কথাটির অর্থ সেই সমস্ত মানুষের জীবন যারা জানে না পরের দিন খেতে পাবে কিনা। পরের দিন যদি অর্থ উপার্জন না করতে পারে তাহলে মাথার ছাদ থাকবে কিনা। গায়ে জামা থাকবে কিনা। এই মানুষদের কষ্টকে আমি স্ট্রাগল বলে মনে করি, আমরা যেটা করছি সেটা পরিশ্রম হতে পারে কিন্তু স্ট্রাগল নয়।’

    প্রসঙ্গত, ‘কি করে বলবো তোমায়’ ধারাবাহিক থেকে শুরু করে ‘কার কাছে কই মনের কথা’ বহু ধারাবাহিককে অভিনয় করেছেন রাহুল। ব্যক্তিগত জীবনে সম্পর্কে রয়েছেন দেবাদৃতা বসুর সঙ্গে। খুব সম্প্রতি দেবাদৃতার সঙ্গে একটি মিউজিক ভিডিয়োয় কাজ করেছেন রাহুল।

    News/Entertainment/'আমরা কেউই স্ট্রাগল করি না... ', হঠাৎ কেন এমন কথা বললেন রাহুল?
