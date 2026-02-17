Taapsee Pannu: ‘আমাকে এই দেশেই থাকতে হবে…’, মোদীকে নিয়ে প্রশ্নে ঢোঁক গিললেন তাপসী পান্নু

Taapsee Pannu: ‘আমাকে এই দেশেই থাকতে হবে…’, মোদীকে নিয়ে প্রশ্নে ঢোঁক গিললেন তাপসী পান্নু
বলিউড অভিনেত্রী তাপসী পান্নু বরাবরই ঠোঁটকাটা। অপ্রিয় সত্য়ি বলে ফেলায় প্রায়ই রোষের মুখে পড়তে হয় অভিনেত্রীকে। এবার কি সাবধানী তিনি?
বলিউড এবং রাজনৈতিক জগতের রসায়ন সবসময়ই চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। সম্প্রতি অভিনেত্রী তাপসী পন্নুকে নিয়ে সমাজমাধ্যমে একটি গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিজের প্রিয় নেতা হিসেবে মানেন। এই বিষয়ে নানারকম ট্রোলিং এবং আলোচনার পর এবার সরাসরি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন অভিনেত্রী।
তাপসীর সাফ জবাব:
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রিয় নেতা বলা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তাপসী জানান, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের চেয়েও বড় হলো দেশের উন্নয়ন এবং কাজ। তিনি বলেন, “আমি সবসময়ই কোনো ব্যক্তির চেয়ে তাঁর কাজকে বেশি গুরুত্ব দিই। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি দেশের জন্য যে নিরলস পরিশ্রম করছেন, তা অবশ্যই প্রশংসনীয়।” তবে তিনি কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক তকমা গায়ে জড়াতে নারাজ।
স্পষ্টবাদী অবস্থান:
তাপসী আরও যোগ করেন যে, কোনো একজন নেতাকে ‘প্রিয়’ বলা মানেই তাঁর সব মতাদর্শের সঙ্গে একমত হওয়া নয়। তিনি বিশ্বাস করেন, গণতন্ত্রে গঠনমূলক সমালোচনা এবং প্রশংসা দুই-ই পাশাপাশি চলা উচিত। তাঁর কথায়, “যদি ভালো কাজ হয়, তবে প্রশংসা করব, আর যদি কোনো বিষয়ে দ্বিমত থাকে, তবে নাগরিক হিসেবে নিজের মতপ্রকাশ করার অধিকারও আমার আছে।”
সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়া:
তাপসীর এই ব্যালেন্সড উত্তরের পর নেটিজেনদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেকে তাঁর এই পরিণত চিন্তাভাবনার প্রশংসা করেছেন, আবার কেউ কেউ তাঁর আগের কিছু বিতর্কিত টুইটের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। তবে তাপসী বরাবরের মতোই নিজের যুক্তিতে অনড় থেকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁকে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক শিবিরে ফেলে বিচার করা সহজ নয়।
বর্তমানে তাপসী তাঁর আসন্ন ছবিগুলোর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কাজের ফাঁকেই এই ধরণের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে তাঁর সোজাসাপ্টা মন্তব্য আবারও প্রমাণ করল যে, তিনি কেবল পর্দাতেই নন, বাস্তব জীবনেও যথেষ্ট সাহসী।