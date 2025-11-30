Edit Profile
    'দিব্যর আসা উচিত ছিল.. ', অনুরাগের ছোঁয়া-র শেষ দিনে কী বললেন রাহুল?

    ২০২২ সালে শুরু হয়েছিল অনুরাগের ছোঁয়া, যা একটা সময় টিআরপি তালিকায় একনাগারে প্রথম স্থান অধিকার করে থাকত। স্বস্তিকা ঘোষ এবং দিব্য জ্যোতি দত্ত অভিনীত এই ধারাবাহিকটি বিশেষ পছন্দের একটি সিরিয়াল ছিল দর্শকদের। কিন্তু অবশেষে প্রায় তিন বছরের যাত্রা শেষ হতে চলেছে।

    Published on: Nov 30, 2025 4:30 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ২০২২ সালে শুরু হয়েছিল অনুরাগের ছোঁয়া, যা একটা সময় টিআরপি তালিকায় একনাগারে প্রথম স্থান অধিকার করে থাকত। স্বস্তিকা ঘোষ এবং দিব্য জ্যোতি দত্ত অভিনীত এই ধারাবাহিকটি বিশেষ পছন্দের একটি সিরিয়াল ছিল দর্শকদের। কিন্তু অবশেষে প্রায় তিন বছরের যাত্রা শেষ হতে চলেছে।

    অনুরাগের ছোঁয়া ধারাবাহিকটি শেষ হয়েও শেষ হয়নি। কিছুদিন আগে গল্পের নতুন মোড় নিয়ে ধারাবাহিকটি আবার নতুনভাবে শুরু হয়েছিল। স্বস্তিকা থাকলেও নতুন গল্পে ছিলেন না দিব্যজ্যোতি। আদিত্য চরিত্র নিয়ে নতুন গল্পে এসেছিলেন রাহুল মজুমদার।

    কিন্তু যে ধারাবাহিক নতুন গল্প নিয়ে শুরু হয়েছিল সেটি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর শুনে ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন রাহুল। একটি ধারাবাহিক যখন শুরু হয় খুব স্বাভাবিকভাবেই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আশা থাকে অন্ততপক্ষে ধারাবাহিকটি এক বছর চলবে কিন্তু মাত্র কয়েক মাস চলতে না চলতেই ধারাবাহিকির বন্ধের খবর আচমকা স্তব্ধ করে দেয় রাহুলকে।

    কিন্তু অনুরাগের ছোঁয়া ধারাবাহিকের একেবারে শেষ দিনে একদম অন্য মেজাজে দেখতে পাওয়া গেল রাহুল মজুমদারকে। সিটি সিনেমা দ্বারা পোস্ট করা একটি ভিডিও দেখতে পাওয়া যায় রাহুল বলছেন, আজকের এই দিনে দিব্যর এখানে থাকা উচিত ছিল। ওই এই ধারাবাহিকের আসল হিরো ছিল। আমি ওকে নিয়ে কোনো রকম হিংসে না করেই এই কথাটা বলছি।

    দিব্যজ্যোতিকে নিয়ে রাহুল বলেন, আমি ওকে ফোন করেছিলাম আমাদের কথাও হয়েছে। আমি জানি ও এখন ব্যস্ত তাই আসতে পারেনি। তবে ও এখানে থাকলে আমার খুব ভালো লাগতো। আমার একটুও খারাপ লাগত না। এই প্রজেক্ট এর ৯০% কাজ ও করেছে তাই একজন হিরো হিসেবে ওর আজকে এখানে আসা উচিত ছিল।

    কিছুদিন আগে নিজের বক্তব্য নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রাহুল বলেন, ধারাবাহিকটি বন্ধ হওয়ার কথা শুনে অনেকেই ভেবেছিলেন আমি খুব রেগে গিয়েছি কিন্তু সেটা একেবারেই নয়। বরং আমার খুব খারাপ লেগেছিল। একটা মনের মত চরিত্র পেয়েছিলাম সেটি বন্ধ হয়ে গেলে সবারই খারাপ লাগবে। কিন্তু আশা করি আবার খুব তাড়াতাড়ি আমি আবার অন্য চরিত্র পাব।

    সবশেষে রাহুল বলেন, আমি টাকা পেয়েছি আমি কাজ করেছি আমি খুব খুশি কিন্তু আমার একটাই দুঃখ যে এই রাহুল চরিত্রটিকে আমি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না। আগামী দিনে অবশ্যই হয়তো এর থেকে ভালো বা এর থেকে খারাপ কোনও চরিত্র নিশ্চয়ই আমি পাব।

