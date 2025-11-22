‘অনুরাগের ছোঁয়া’ শেষ হতেই চটলেন নায়ক রাহুল! 'ভালো কাজ ছেড়ে দিয়ে…', ক্ষোভ উগড়ে দিলেন অভিনেতা

২০২২ সালে শুরু হয়েছিল 'অনুরাগের ছোঁয়া'র পথ চলা। দেখতে দেখতে প্রায় আড়াই তিন বছর হয়ে গেল। তবে মেগায় সম্প্রতি একটা বড় বদল এসেছে। টাইম জাম্প তো হয়েইছে, পাশাপাশি এসেছে নানা নতুন চরিত্র আর সেই সূত্রে ধরেই মেগায় যুক্ত হন অভিনেতা রাহুল মজুমদার। তবে তা খুব বেশি দিন হয়নি। কিন্তু জানা গিয়েছে এবার এই মেগা শেষ হতে চলেছে। আর তাতেই বেশ ক্ষুদ্ধ রাহুল। কারণ নায়ককে বলা হয়েছিল যে এই মেগা এবার দীর্ঘ দিন চলবে। কিন্তু তারপর হঠাৎ করে মেগা বন্ধের খবর। আর তা নিয়ে ক্ষুদ্ধ নায়ক।
আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়ক এই প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন তিনি বলেন, ‘আমায় বলা হয়েছিল, ধারাবাহিকটি এখনও অনেক দিন চলবে। অনেক ভালো কাজ ছেড়ে দিয়ে তাই রাজি হয়েছিলাম। শুক্রবার শ্যুট করতে এসেছি। সকাল ১০টায় আমাদের জানানো হল, শেষ হয়ে যাচ্ছে ধারাবাহিক।’
তাছাড়াও আজকালকে বলেন, 'খুব মন খারাপ আমার, গতকাল এই খবরটা শোনার পর বাড়িতে এসে থেকে চুপচাপ হয়ে রয়েছি। অনেকদিন বাদে এই ধারাবাহিকের মাধ্যমে আবার কাজ শুরু করলাম, নতুন গল্প নতুন ভাবে এগোবে অনেক দিন, এটাই জানানো হয়েছিল। তাই প্রথম দিকে না বললেও পরে রাজি হই। তবে এইভাবে তিন মাসের মধ্যেই যে বন্ধ করে দেওয়া হবে তা ভাবতে পারিনি। কেন তাহলে নতুন করে ধারাবাহিকের গল্প শুরু হল বা আমাদের নেওয়া হলো তা বুঝতে পারছি না। কয়েক দিনের মধ্যেই দর্শকেরা যা ভালবাসা দিয়েছেন সেটা কল্পনাতীত। নতুন পরিবারের সঙ্গে বেশ ভাল সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেখানে যে এইভাবে শেষের খবর পাবো তা সত্যিই ভাবিনি।' তিনি এদিন এও জানান, ‘এর আগে কোন ধারাবাহিকের ক্ষেত্রেই আমার সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটেনি। তাই এখনও মেনে নিতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। এবার থেকে ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে।’ আসলে স্লট লিডার হয়েও কেন এমন ভাবে মেগা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে তা বুঝতে পারছেন না নায়ক।