অনুরাগের ছোঁয়া-র যাত্রা ৩ মাসেই শেষ, নতুন মেগায় ফিরছেন রাহুল মজুমদার, কোন চ্যানেলে?

ছোটপর্দায় ফিরছেন রাহুল মজুমদার। ‘হরগৌরী পাইস হোটেল’-এর পর দীর্ঘ বিরতি, এরপর মাসখানেক রাহুলকে দেখা যায় অনুরাগের ছোঁয়ায়। যদিও আচমকাই বন্ধ হয় সেই মেগা। তবে এবার নতুন ধারাবাহিকে নায়ক হয়েই ফিরছেন রাহুল। জানা গিয়েছে, অ্যাক্রোপলিস এন্টারটেনমেন্টের নতুন মেগায় মুখ্য চরিত্রে থাকছেন রাহুল। তবে আপাতত নায়কের খবর মিললেও, নায়িকার চরিত্রে কে থাকবেন, তা স্পষ্ট নয়।
একটু অন্য ধারার গল্প নিয়ে আসছে অ্যাক্রোপলিস। কোনো ত্রিকোণ প্রেমের গল্প নয় এটি। এখানে নায়ক অর্থাৎ রাহুলের চরিত্রটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। যার কাঁধে রয়েছে বাবা-মা-বোনের দায়িত্ব। আর সেই ছেলেটি এক রাজনৈতিক নেতার ব্যক্তিগত সহকারী। সেই নেতা আবার মন্ত্রীও। আর মন্ত্রীর পরিবারের খুঁটিনাটি দেখার দায়িত্বও রাহুলের চরিত্রের কাঁধে। আর এভাবেই সেই মন্ত্রী-কন্যার সঙ্গে গাঢ় হয় বন্ধুত্ব। সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন এই ধারাবাহিকের আকর্ষণ।
নায়িকা হিসেবে রাহুলের বিপরীতে কে থাকছেন, তা না জানা গেলেও, গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে দেবদূত ঘোষ ও চান্দ্রেয়ী ঘোষকে। জানুয়ারির শেষ বা ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে শুরু হতে পারে রাহুল মজুমদরের নতুন ধারাবাহিকের সম্প্রচার।
রাহুলের কেরিয়ার শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে দেবী চৌধুরানী দিয়ে। এরপর ভাগ্যলক্ষ্মী, খুকুমণি হোম ডেলিভারি, হরগৌরী পাইস হোটেলে দেখা যায় তাঁকে। তবে তারপর দীর্ঘ সময় ছোট পর্দা থেকে দূরে ছিলেন রাহুল। নতুনভাবে অনুরাগের ছোঁয়ায় ফিরলেও, মাত্র তিন মাসে বন্ধ হয় সেই ধারাবাহিক। তবে এবার রাহুল-ভক্তদের মুখের হাসি চওড়া হতে চলেছে।
