    রিয়ার দিয়েছেন বিয়ে, রাইমা এখনও অবিবাহিত! ২ বোনের ঝগড়ায় বিরক্ত মুনমুন, কী নিয়ে অশান্তি?

    কিংবদন্তি অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের নাতনি এবং মুনমুন সেনের দুই কন্যা হলেন রিয়া ও রাইমা সেন। টলিউড আর বলিউডে কাজ করেছেন দুজনেই। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রাইমা জানালেন, কীভাবে বোন রিয়ার সঙ্গে ঝগড়ায় রীতিমতো বিরক্ত তাঁদের মা মুনমুন সেন। 

    Mar 16, 2026, 13:30:17 IST
    By Tulika Samadder
    টলিপাড়ার দুই তারকা-কন্যা রিয়া ও রাইমা সেনকে নিয়ে চর্চার অন্ত নেই। যদিও মা মুনমুন সেন বা দিদা সুচিত্রা সেনের মতো অত সিনেমা করেননি দুই বোন। ‘খামখেয়ালি’ হিসেবে বলেন অনেকেই দুই বোনকে। যদিও অভিনেত্রী হিসেবে রাইমা বোনের থেকে একটু হলেও বেশি সফল। চুটিয়ে কাজ করেছেন টলিউড-বলিউডে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রাইমাকে খোলসা করতে শোনা গেল যে, এত বড় হয়েও দুই বোন নাকি হামেশাই নাকি খুবই ঝগড়া করেন। আর এতে একপ্রকার বিরক্ত হয়ে ওঠেন মুনমুন।

    মুনমুন-কন্যা রিয়া ও রাইমা।
    বোন রিয়ার সঙ্গে ঝগড়া নিয়ে কী বললেন রাইমা?

    এক সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে রাইমাকে বলতে শোনা যায়, ‘মা ফেডআপ হয়ে গিয়েছে, আমরা দুজনে এত ঝগড়া করি। আর খুব ছোট ছোট জিনিস নিয়ে ঝগড়া করি। জামা-কাপড়, জুতো মেকআপ, লেফট প্রোফাইল, রাইট প্রোফাইল, এইসব।বেশি সিরিয়াস কিছু না। মা ফেডআপ হয়ে যায়। মা আর নিতে পারে না, বলে তোমাদের সঙ্গে আমি কোথাও যাব না, তোমরা এত ঝগড়া করো।’

    রিয়া ও রাইমা প্রসঙ্গে

    কিংবদন্তি অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের নাতনি এবং মুনমুন সেনের দুই কন্যা হলেন রিয়া ও রাইমা। ১৯৯১ সালে বিষকন্যা সিনেমা দিয়ে শিশুশিল্পী হিসেবে কাজ শুরু রিয়ার। ১৯৯৮ সালে ফাল্গুনি পাঠকের ইয়াদ পিয়া কি আনে লাগে মিউজিক ভিডিয়ো তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল খ্যাতির শীর্ষে। ২০০১ সালে তিনি স্টাইল দিয়ে বলিউডে পা রাখেন।২০০৬ সালে তিনি আপনা সাপনা মানি মানি তে অভিনয় করেছিলেন। বাংলা, তামিল ও মালায়ালাম ভাষার ছবিতে ও কাজ করেছেন রিয়া। সঙ্গে ম্যাগাজিনের কভারে, ফ্যাশন জগতেও ছাপ ফেলেছেন।

    অন্যদিকে ১৯৯৯ সালে 'গডমাদার' ছবি দিয়ে বলিউডে পা রাখেন রাইমা। ঋতুপর্ণ ঘোষের 'চোখের বালি' ছবিতেও তাঁর অভিনয় বিশেষ প্রশংসা পায়। 'বাইশে শ্রাবণ', 'দ্য জাপানিজ ওয়াইফ', 'নৌকাডুবি', ‘মনোরমা সিক্স ফিট আন্ডার’-এর মতো একাধিক সিনেমায় কাজ করেছেন। রিয়া সেন ২০১৭ সালে শিবম তিওয়ারির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তবে রাইমা এখনো অবিবাহিত। যা নিয়ে একবার মুনমুন সেনকে বেশ চিন্তা প্রকাশ করতেও দেখা গিয়েছিল।

    রাইমাকে নিয়ে চিন্তিত মুনমুন

    আর পাঁচটা মায়ের মতো আসলে মুনমুন ভয় পান, তাঁর অবর্তমানে কে রাখবে মেয়ের যত্ন। বলেছিলেন, ‘আমি চাই ওর দেখভাল করার কেউ থাকুক। এটা অনেকেই হয়তো বুঝতে পারবে না। তবে এমন কেউ, যে ওর দেখাশোনা করবে, আমাকে যেমন আমার স্বামী দেখাশোনা করেছে।’

    ‘আমার ছোট মেয়ে (রিয়া সেন) বিয়ে করে নিয়েছে। দুজনে হিপিস। এখানে ঘোরে, ওখানে ঘোরে। দুজনে একে-অপরকে খুব ভালোবাসে। কিন্তু রাইমা তো একা। আমি চাইব ও দত্তক নিক অথবা কারও সঙ্গে থাকুক।’, আরও বলেছিলেন মুনমুন।

    News/Entertainment/রিয়ার দিয়েছেন বিয়ে, রাইমা এখনও অবিবাহিত! ২ বোনের ঝগড়ায় বিরক্ত মুনমুন, কী নিয়ে অশান্তি?
