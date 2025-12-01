Edit Profile
    Yaalini Birthday: ভক্তিরসে মজে শুভশ্রী, ইয়ালিনির জন্মদিনে ধুমধাম নয়, হল জগন্নাথের পুষ্পাভিষেক! নাচলেন হরিনাম সংকীর্তনে

    মেয়ে ইয়ালিনির দ্বিতীয় জন্মদিনে বাড়িতে জগন্নাথ দেবের পুষ্পঅভিষেকের আয়োজন করেছিলেন দম্পতি। সাদা পোশাকে রাজ-শুভশ্রী-ইয়ালিনি-ইউভান। পরিবারকে নিয়েই হল উদযাপন। 

    Published on: Dec 01, 2025 10:42 AM IST
    By Tulika Samadder
    রবিবার ২ বছরের জন্মদিন পালন করল রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় সন্তান ইয়ালিনি। ২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর জন্ম হয় তাঁর। তবে কোনো পার্টি নয়, এই বিশেষ দিনে বাড়িতে জগন্নাথ দেবের পুষ্পঅভিষেকের আয়োজন করেছিলেন দম্পতি।

    জগন্নাথ আরাধনায় পালিত হল ইয়ালিনির দ্বিতীয় জন্মদিন।
    রাজ ও শুভশ্রী দুজনেই মেয়ের জন্মদিন উদযাপনের ফোটো আর ভিডিয়ো শেয়ার করে নিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। পরিবার ও কাছের বন্ধুরাই উপস্থিত ছিলেন এদিন। সকলেরই সাদা রঙের পোশক। সোনালি পাড়ের একটি সাদা শাড়ি পরেছিলেন ইউভান-ইয়ালিনির মাম্মা। পিছনে কীর্তনের আওয়াজ পাওয়া গেল। ফুলের পাঁপড়ির মাঝে প্রভু জন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। ভক্তিরসে মজে ছিলেন শুভশ্রী। ইউভান ও ইয়ালিনিকেও দেখা গেল ফুলের পাঁপড়িতে জগন্নাথ দেবের অভিষেক করতে।

    তবে দেখা গেল শুভশ্রীর এই পোস্টে অনেকেই কমেন্টে প্রশ্ন তুলেছেন, ‘ঠাকুরের পুষ্প অভিষেক করা ফুল আবার নিজেদের মধ্যে এমন ছোড়াছুড়ি করা যায় বুঝি?’ যাতে আরেক নেটিজেন জবাব দিয়েছেন, ‘শ্রী ধাম মায়াপুরে ভগবানের পুষ্পাভিষেক হয় এবং এইভাবেই সেখানে ভগবানের মস্তকে দেওয়া পুষ্প সবাই সবার মস্তকে দেন আর আর ভগবানের কাছে ভক্তের এই আনন্দই সর্ব শ্রেষ্ঠ। আপনি চাইলে ইউটিউবে মায়াপুর পুষ্পাভিষেক বলে সার্চ করতে পারেন’।

    আবার আরেকজন শুভশ্রীকে কটাক্ষ করে লেখেন, ‘ভাগ্যিস কোনো মুভি সামনে গণেশ/শিব ঠাকুরের উপর নেই ওনার, তাহলে দুগ্ধ অভিষেক হত নিশ্চয়ই, এখন লহ গৌরাঙ্গের উপলক্ষে কীর্তন ও পুষ্প অভিষেক।’ যাতে এক শুভশ্রী-ভক্ত জবাব দিয়ে লেখেন, ‘গত বছরেও এই ভাবে পুজো করেছিল ....’। ইয়ালিনির প্রথম জন্মদিনেও বাড়িতে জগন্নাথ দেবের পুষ্পাভিষেকের আয়োজন করেছিলেন দম্পতি। শুধু তাই নয়, বিগত কয়েকবছর ধরে রথে পুরীতে থাকেন রাজ-শুভশ্রী। এমনকী, ইয়ালিনিকে গর্ভে নিয়েও পুরীর রথযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন।

    এদিন অবশ্য ছোট্ট ইয়ালিনির জন্য কেকও আনা হয়েছিল। একটি কাটা হয় ঠিক রাত বারোটায়। দাদার সঙ্গে কেক কাটে ইয়ালিনি। আবার জন্মদিনের সন্ধেতেও কেক কাটেন রাজকন্যে।

