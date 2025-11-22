বাগানে বসে গাছ নিয়ে খেলা ইয়ালিনি-ইউভানের, হালিশহরে দেদার মজা দুই ভাই বোনের
মা দাদার সঙ্গে সে যে হালিশহর যাচ্ছে, সে কথা গতকালই আধো আধো গলায় বলেছিল ইয়ালিনি। যদিও এখনও হালিশহর বা স্কুল এই কথাগুলি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পারে না সে। কিন্তু তাতেও মোটামুটি সকলে আন্দাজ করিয়ে ফেলেছিলেন হয়তো রাজের বাড়ি হালিশহরেই যাচ্ছে গোটা পরিবার।
ইয়ালিনি যে সত্যি সত্যি হালিশহরে গিয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল ২২ নভেম্বরের সকালে ঝকঝকে একটি ভিডিওর মাধ্যমে। রাজ এবং শুভশ্রী দুজনেই এই ভিডিও পোস্ট করেছেন। ভিডিও দেখলে এক নিমিষে মন ভালো হয়ে যেতে বাধ্য।
তারকা দম্পতি যে ভিডিওটি পোস্ট করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে বাগানে বসে গাছ নিয়ে খেলছে দুই ভাই বোন। তবে যেহেতু ইউভান এখন কিছুটা বড় হয়ে গিয়েছে তাই খেলার পাশাপাশি পড়াশোনাও করছে ইউভান।
ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, একটি গাছ হাতে নিয়ে খেলছে ইউভান। ভিডিও করতে করতেই ছেলেকে বকা দিচ্ছেন রাজ। গাছের যেন কোনও ক্ষতি না হয় সেই দিকে কড়া নজর দিচ্ছেন তিনি। অন্যদিকে মিষ্টি ইয়ালিনি বাঁধাকপি গাছের পাতা নিয়ে টানাটানি করছে। দুই ভাই বোনের এই মিষ্টি যুগলবন্দী যেন এক নিমেষে সকলের মন ভালো করে দিয়েছে।
ইউভান ও ইয়ালিনি দুজনে বাড়িতে পরেছিল সাদা রঙের পোশাক। সপ্তাহের শেষে এমন একটা ছোট্ট ট্রিপ হলে কার না ভালো লাগে। তাও সেটা যদি হয় বাবার বাড়ি, তাহলে তো দ্বিগুন মজা। তাই পড়াশোনার চাপ ভুলে মনের আনন্দে মাটিতে বসে খেলা চলছে দুই ভাই বোনের।
প্রসঙ্গত, গতকাল যে ভিডিওটি শুভশ্রী পোস্ট করেছিলেন সেখানে দেখা গিয়েছিল, শুভশ্রী কন্যার নতুন হেয়ার স্টাইল। এখন যেহেতু ইয়ালিনির চুল কিছুটা বড় হয়ে গিয়েছে তাই মাথার পেছনে ছোট্ট করে পনিটেল করে দেওয়া যাচ্ছে যাতে আরও বেশি কিউট দেখতে লাগছে খুদেকে।
কিছুদিন আগেও শুভশ্রী একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন যেখানে শোনা যাচ্ছিল বাবা মা দাদার নাম ভালো করে উচ্চারণ করতে পারলেও পদবী এখনও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পারে না ইয়ালিনি। যদিও সে কি বলতে চাইছে তা বেশ ভালই বোঝা যায়।
এছাড়া খুব সম্প্রতি সুদীপা চট্টোপাধ্যায়ের ছেলের জন্মদিনে ইয়ালিনির কেক খাওয়ার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। আদিদেবের পাশে দাঁড়িয়ে শান্ত হয়ে দাদার হাত থেকে কেক খায় সে। আবার কখনও চেয়ারে বসে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেতেও দেখা যায় তাকে।
