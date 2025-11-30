Edit Profile
    Guess Who: জিতের সঙ্গে জন্মদিন ভাগ টলিউডের এই স্টারকিডের! দাদার আদুরে বোন, বয়স ২, মা নায়িকা, বাবা পরিচালক, বলুন তো কে?

    খুদে বয়সেই তার জনপ্রিয়তা যে কোনো সুপারস্টারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। এক্কেবারে মিষ্টি একটা ডল পুতুল টলিউডের এই স্টারকিড। আজ ২ বছরের জন্মদিন। পারলেন চিনতে?

    Published on: Nov 30, 2025 10:20 AM IST
    By Tulika Samadder
    ৩০ নভেম্বর সুপারস্টার জিতের জন্মদিন। জানেন কি এই একই দিনে জন্মেছে টলিপাড়ারই এক তারকা কন্যার। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তার জনপ্রিয়তা দেখে ঈর্ষা হতে পারে যে কোনো নায়িকার। খুদের আধো আধো বুলি, মিষ্টি হাসি, আর তার থেকেও মিষ্টি দুষ্টমি মন কেড়ে নেয় নেটিজেনদের। মা নায়িকা, বাবা পরিচলক। বয়স হল সবেমাত্র ২। এই খুদের দাদাও কিন্তু খুব ছোট। তার বয়স ৫। বলুন তো কে?

    টলিউডের এই স্টারকিডের জন্মদিন আজ। পারলেন চিনতে?
    টলিউডের এই স্টারকিডের জন্মদিন আজ। পারলেন চিনতে?

    এই ছোট্ট ডল পুতুল হল রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্য়ায়ের মেয়ে ইয়ালিনি চক্রবর্তী। ২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর জন্ম তার। এর আগে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ছেলে ইউভানের জন্ম দিয়েছিলেন এই দম্পতি।

    বয়স সবে ২ বছর হলে কী হবে, ইতিমধ্যেই নেটপাড়ায় সে ভাইরাল। কয়েকটা মাত্র দাঁত উঠেছে। মাঝেমধ্যেই মায়ের সঙ্গে গল্প জোড়ে সে। কখনো আধো বুলিতে নিজেকে বলে ‘ইয়ানিনি চপিতি’। ইতিমধ্যে স্কুলেও ভর্তি হয়েছে সে। আর বাড়িতে সর্বক্ষণের খেলার সাথী দাদা তো আছেই। আবার বাবা-মায়ের সঙ্গে সেটেও উপস্থিত হয় মাঝেমাঝে।

    ছেলের জন্মদেওয়ার আড়াই বছরের মাথায় পুণরায় অন্তঃসত্ত্বা হন শুভশ্রী। আর একাধিক সাক্ষাৎকারে নায়িকাকে বলতে শোনা গিয়েছিল, এবারে একটা মিষ্টি মেয়ে চান। আর ভগবানের কৃপায় রাজ-শুভশ্রীর সেই মনোবাঞ্ছাই পূরণ হয়েছে। কোলে এসেছে মিষ্টি এই ডল পুতুল। দাদা ইউভানের সঙ্গে মিলিয়েই মেয়ের নাম ইয়ালিনি রেখেছেন তাঁরা। যার অর্থ 'সুরেলা' এবং 'দেবী সরস্বতী'।

    ২০১৮ সালের মে মাসে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন রাজ ও শুভশ্রী। বরাবরই তাঁদের প্রেম নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। বেশ গোপনেই চলেছিল সমস্ত আয়োজন। এমনকী, সেই বছরের মার্চে তাঁদের এনগেজমেন্টের খবর তো ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি কেউ। ওই একইদিনে তাঁরা সেরে ফেলেছিলেন রেজিস্ট্রি পর্বটাও। নিজেকে অভিনেত্রী বলতে ঠিক যতটা ভালোবাসেন শুভশ্রী, ঠিক ততটাই গর্বের সঙ্গে নিজেকে ‘রাজের বউ’, আর ‘২ সন্তানের মা’! অভিনেত্রীকে বিয়ের আগেও একাধিক সাক্ষাৎকারে বলতে শোনা গিয়েছিল, তিনি ভালো মা হতে চান। শুভশ্রীর ইনস্টা বায়োতেও তাই জ্বলজ্বল করে- ‘Artist। A proud Wife and a Mother’।

    News/Entertainment/Guess Who: জিতের সঙ্গে জন্মদিন ভাগ টলিউডের এই স্টারকিডের! দাদার আদুরে বোন, বয়স ২, মা নায়িকা, বাবা পরিচালক, বলুন তো কে?
