    ‘অরিজিৎ সিং গাইবে না, আমরা গান শুনব না…’! আর প্লেব্যাক করবেন না শুনেই বলে উঠলেন রাজ, কী প্রতিক্রিয়া শুভশ্রীর?

    অরিজিতের ‘আর প্লে ব্যাক না করার’ সিদ্ধান্ত নিয়ে একরাশ মন খারাপ প্রকাশ করেছেন তাঁর ভক্তরা সোশ্যাল মিডিয়াতে। একই হাল টলি দম্পতি রাজ-শুভশ্রীরও। কী বললেন তাঁরা?

    Published on: Jan 28, 2026 12:01 PM IST
    By Tulika Samadder
    মঙ্গলবার বেশ রাতের দিকে আচমকাই বোমা ফাটান অরিজিৎ সিং। এতক্ষণে অবশ্য প্রত্যেক সাধারণ মানুষের কাছেই পৌঁছে গিয়েছে সে খবর। গায়কের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট দেখে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না অনেকেই। ইতিমধ্যেই অরিজিতের ‘আর প্লে ব্যাক না করার’ সিদ্ধান্ত নিয়ে একরাশ মন খারাপ প্রকাশ করেছেন তাঁর ভক্তরা সোশ্যাল মিডিয়াতে। একই হাল টলি দম্পতি রাজ-শুভশ্রীরও। অরিজিতের এই পোস্ট যখন আসে তখন দুজনেই দেখছিলেন হোক কলরব। রাজের সিনেমার স্পেশাল স্ক্রিনিং ছিল মঙ্গলবার সন্ধেতে।

    অরিজিৎ আর প্লে ব্যাক করবেন না শুনে কী প্রতিক্রিয়া রাজ-শুভশ্রীর?
    অরিজিৎ আর প্লে ব্যাক করবেন না শুনে কী প্রতিক্রিয়া রাজ-শুভশ্রীর?

    হোক কলরবের স্ক্রিনিং থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ জানালেন, ‘আমি এখন সিনেমা দেখে বেরলাম। তোমাদের মুখেই শুনছি, কিন্তু আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না, এটা হতেই পারে না। অরিজিৎ সিং গান গাইবে না, আমরা গান শুনব না। আমরা সকলেই অন্ধ ভক্ত, অরিজিৎ সিং-এর ভক্ত নই এমন কোনো লোক হতে পারে নাকি!’ এমনকী রাজের বক্তব্য প্লে ব্যাক না করলেও, অন্য কোনো মাধ্যমেও যদি অরিজিতের গান শোনা যায়, ভক্ত হিসেবে তিনি তাতেও খুশি। বললেন, ‘ওর গান শুনলেই হল, কোথায় গান করছে সেটা ব্যাপার নয়। ওর গলা দিয়ে গান বেরবে, সেটা আমরা শুনব।’

    এই প্রেক্ষিতে রাজের সুরেই মিলে গেল শুভশ্রীর সুর। বললেন, ‘আমার এই খবরটা হজম করতে সময় লাগবে। মানে এতটাই যে আমাকে নিজেকে ওর পোস্ট দেখতে হবে, আমি তোমাদের বিশ্বাসই করতে পারছি না।’

    কী লেখেন অরিজিৎ তাঁর পোস্টে?

    মঙ্গলবার অরিজিৎ সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ‘সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা। গত কয়েক বছর ধরে শ্রোতা হিসেবে আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি আজ জানাচ্ছি যে, প্লেব্যাক ভোকালিস্ট হিসেবে আমি আর কোনো নতুন কাজ গ্রহণ করব না। আমি এখানেই শেষ করছি (I am calling it off)। এটা ছিল এক অসাধারণ সফর।’

    কেরিয়ারের মধ্যগগনে থাকার সময় নেওয়া এই বড় সিদ্ধান্তের কারণও জানান। একটি পৃথক পোস্টে নিজের ব্যক্তিগত এক্স হ্য়ান্ডেলে লিখেছেন, এই সিদ্ধান্ত তিনি হুট করে নেননি। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি প্লে-ব্যাক থেকে বিরতি নেওয়ার কথা ভাবছিলেন। সঙ্গে জানান, তিনি খুব দ্রুত একঘেয়েমিতে ভোগেন। তাই এবার অন্য কিছু করতে চান। তাঁর কথায়, ‘আমি বোর হয়ে গিয়েছি। বেঁচে থাকার জন্য আমাকে অন্য ধরনের সঙ্গীত নিয়ে কাজ করতে হবে।’ সঙ্গে জানান যে, নতুনদেরও সুযোগ করে দিত চন অরিজিৎ।

