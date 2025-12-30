Edit Profile
    'এটা বিজেপির কাজ...', শাশ্বতর ‘ক্ষুদিরাম’ ডায়লগ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই সাফ জবাব রাজের

    হোক কলরব একের পর এক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন রাজ চক্রবর্তী। খুব সম্পতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে তিনি জানান, রিলিজের আগেই সিনেমার কিছু ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে যার ফলে তিনি সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের শরণাপন্ন হয়েছেন। 

    Published on: Dec 30, 2025 7:29 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ‘হোক কলরব’ একের পর এক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন রাজ চক্রবর্তী। খুব সম্পতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে তিনি জানান, রিলিজের আগেই সিনেমার কিছু ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে যার ফলে তিনি সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের শরণাপন্ন হয়েছেন। সকল দর্শকদের কাছে পরিচালক অনুরোধ করেছেন যাতে কেউ লিংক শেয়ার না করেন।

    শাশ্বতর ‘ক্ষুদিরাম’ ডায়লগ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই সাফ জবাব রাজের
    শাশ্বতর ‘ক্ষুদিরাম’ ডায়লগ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই সাফ জবাব রাজের

    এবার ছবির টিজার মুক্তি পেতেই শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের একটি ডায়লগ নিয়ে তৈরি হল বিতর্ক। পুলিশ অফিসারের চরিত্রে শাশ্বতকে একটি দৃশ্য বলতে শোনা যায়, ‘আমি ক্ষুদিরাম চাকী। আমি ঝুলি না, ঝোলাই!’ অভিনেতার এই সংলাপ শুনে অনেকেই দাবি করছেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকী দুজনকেই অসম্মান করা হয়েছে এই সংলাপের মধ্যে দিয়ে।

    ‘হোক কলরব’ ছবির সংলাপ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতেই জি ২৪ ঘণ্টাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে রাজ বলেন, ‘ছবিটি ২৩ জানুয়ারি মুক্তি পাবে। ইতিমধ্যেই টিজার মুক্তি পেয়েছে, যেখানে একটি সংলাপ নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। তবে প্রথম দিন থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি এটা বিজেপি আইটি সেলের কাজ। ক্ষুদিরাম বসু বা প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে মিলিয়ে ক্ষুদিরাম চাকী নামটি মেলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে মনে হয় আমি বাংলা সংস্কৃতিকে কোথাও ছোট করছি।’

    রাজ আরও বলেন, ‘এটা একটা ষড়যন্ত্র। আমি কখনওই মহাপুরুষদের নাম নিয়ে কাউকে ছোট করবো না। একটা মানুষের নাম ক্ষুদিরাম হতেই পারে। নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং নরেন্দ্র মোদি কিন্তু একজন মানুষ নন। আমি কখনওই ক্ষুদিরাম বসুকে উল্লেখ করিনি। এটা শুধুমাত্রই একটা চরিত্র। শুধুমাত্র ছোট একটা দৃশ্য দেখেই কাউকে বিচার করবেন না। ডায়লগ কেন ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা সিনেমা না দেখে বিচার করা যায় না।’

    পরিচালক আরও বলেন, ‘যারা বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিম দা বলেন, যারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙেন, যারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ছোট করেন তাদের কথা আমি শুনবো না। ওদের কাজ মানুষকে বিচলিত করা। সিনেমা মুক্তি পেলে আপনারা বুঝতে পারবেন কোন অ্যাঙ্গেল থেকে এই কথাটা বলা হচ্ছে, তার আগেই ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষকে অন্য কিছু বোঝানোর চেষ্টা চলছে।’

