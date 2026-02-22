Raj-Shubhoshree: জন্মদিনে কেকের প্রথম টুকরো শুভশ্রীকে খাওয়ালো রাজ! ইউভান মুখেই নিল না কেক, তারপর…

Edit Profile
    Raj-Shubhoshree: জন্মদিনে কেকের প্রথম টুকরো শুভশ্রীকে খাওয়ালো রাজ! ইউভান মুখেই নিল না কেক, তারপর…

    স্বামী হিসাবে রাজ ১০০% গ্রিন ফ্ল্যাগ! ছেলে নয়, বউকেই আগে বাছলেন শুভশ্রীর বর। তাই কি বাবার উপর রাগ হল ইউভানের?

    Published on: Feb 22, 2026 11:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    টলিউডে প্রেমের গল্প বলতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বাস্তবেও প্রেমিক মানুষ রাজ চক্রবর্তী। শনিবার ৫১ বছরে পা দিয়েছেন এই তারকা পরিচালক। জন্মদিনের শুরুটা একদম আড়ম্বরহীনভাবে, নিজের প্রিয়জনদের সঙ্গেই কাটালেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ধরা পড়েছে রাজের এই ঘরোয়া এবং মিষ্টি সেলিব্রেশনের দৃশ্য।

    জন্মদিনে কেকের প্রথম টুকরো শুভশ্রীকে খাওয়ালো রাজ! ইউভান মুখেই নিল না কেক, তারপর…
    জন্মদিনে কেকের প্রথম টুকরো শুভশ্রীকে খাওয়ালো রাজ! ইউভান মুখেই নিল না কেক, তারপর…

    আরবানার ফ্ল্যাটেই বরের জন্য সেলিব্রেশন প্ল্যান করেছিলেন শুভশ্রী। হাজির ছিল ইন্ডাস্ট্রি-সহ রাজ-শুভশ্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবরা। ছিল পরিবার-পরিজনও। সেলিব্রেশনের একটি মিষ্টি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন রাজের ভাগ্নি অভিনেত্রী সৃষ্টি পাণ্ডে। সেখানে রাজকে দেখা গেল একদল কচিকাঁচার মাঝে কেক কাটতে। পাশে ছিলেন তাঁর আদরের ছেলে ইউভান। রাজ যখন কেক কাটছিলেন, ছোট ছোট বাচ্চারা তাঁকে ঘিরে ধরে জন্মদিনের গান গাইছিল। ঘরের মধ্যেই বেলুন এবং ডেকোরেশন দিয়ে সাজানো হয়েছিল রাজের এই বিশেষ মুহূর্তটি।

    স্ত্রী শুভশ্রীর প্রতি ভালোবাসা:

    কেক কাটার পর এক আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী থাকল নেটিজেনরা। সচরাচর দেখা যায় কেকের প্রথম টুকরোটি সন্তানদের মুখে দেওয়া হয়। কিন্তু রাজ কেকের প্রথম টুকরোটি ছেলে ইউভান নয়, বরং নিজের হাতে তুলে দিলেন স্ত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে। এই মুহূর্ত আবারও প্রমাণ করল রাজের জীবনে শুভশ্রীর গুরুত্ব কতটা। এক কথায় স্বামী হিসাবে রাজ গ্রিন ফরেস্ট!

    মজাদার ইউভান:

    এদিকে ছোট্ট ইউভানের কাণ্ড দেখেও হেসেছেন অনেকে। রাজ যখন কেক কাটাতে ব্যস্ত, তখন ইউভানকে বেশ খোশমেজাজেই দেখা যাচ্ছিল। তবে কেক খাওয়ার সময় বাবার কাছ থেকে সে কেক নেয়নি। শুভশ্রীর পর রাজ ইউভানকে কেক খাওয়াতে গেলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

    রাজের জন্মদিনে সবচেয়ে আদুরে শুভেচ্ছা এসেছে শুভশ্রীর তরফে। নায়িকা লেখেন, ‘ভগবান জানতো আমাদের একে অপরকে দরকার। আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। তুমি আমার জীবনের সেরা বিষয়। আমি তোমাকে ভালোবাসি আমার ভালোবাসা’।

    প্রকাশ্যে বউয়ের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের কোনো সুযোগই ছাড়েন না রাজ। এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক-বিধায়ককে বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘আমি সব থেকে ভালো বর হতে চাই। আমার কাছে সব থেকে বেশি প্রায়োরিটি। আমি মনে করি আমি যদি ভালো বর হতে পারি, ভালো ফ্যামিলি ম্যান হতে পারি, তাহলে বাদবাকি সব ঠিক থাকবে। নয়তো সব ঘেঁটে যাবে। আগে আমার কাছে ১ থেকে ১০ কাজ ছিল। এখন ১ থেকে ১০০, ফ্য়ামিলি ম্যান হিসেবে আমার ফ্যামিলিকে দেখি। তারপরে আমার কাছে কাজ। আমার কাছে যদি অনেক টাকা থাকত, আমি কাজ করতাম না। আমার বাচ্চারা ছোট। ওরা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। সঙ্গে বাড়িতে এত মিষ্টি একটা বউ…’।

    শুভেচ্ছার ঢল:

    রাজের এই ঘরোয়া সেলিব্রেশনের ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই টলিপাড়ার সতীর্থরা এবং তাঁর অগুনতি অনুরাগীরা শুভেচ্ছা বার্তায় ভরিয়ে দিয়েছেন। সকলে রাজের সুস্বাস্থ্য এবং আগামী বছরগুলোর জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন।

    খুব শিগগির আবার প্রলয় ২ নিয়ে ধামাকেদার কামব্যাক করতে চলেছেন রাজ চক্রবর্তী। পরিচালক রাজের শেষ রিলিজ হোক কলরব।

