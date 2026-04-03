    বাড়িতেই ম্যাসাজ পার্লার খুলল ইয়ালিনি! ইউভানের কেরামতিও দেখালেন রাজ

    Apr 3, 2026, 11:04:15 IST
    By Swati Das Banerjee
    বাবা এবং মেয়ের মধ্যে সম্পর্ক চিরকাল হয় ভীষণ গভীর। মেয়েদের দুষ্টুমি আর আবদার দেখানোর জায়গা তাদের বাবা। একজন পুরুষ বাইরে যতই রাফ এন্ড টাফ হোক না কেন, সন্তানের আবদার মেনে নিতেই হয় বাবাদের। ঠিক তেমনি একটি চিত্র সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠে এল যেখানে রাজ চক্রবর্তী চুপটি করে বসে রয়েছেন চেয়ারে, পাশে চলছে ছোট্ট ইয়ালিনির দুষ্টুমি।

    তবে রাজ যে ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন, সেটা দেখে ইয়ালিনি যে দুষ্টুমি করছে সেটা কিন্তু একেবারে বলা যায় না। বরং বাবার পায়ে ব্যথা শুনে নিজে গিয়ে ক্রিম হাতে বাবার পায়ে মালিশ করে দিচ্ছে সে। ছোট্ট ছোট্ট হাতে বাবার পা টিপে দিচ্ছে সে যাতে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আরাম পায় তার বাবা।

    একজন বাবার কাছে এই মুহূর্তটা সবথেকে বেশি দামী। যে বাবা সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে সন্তানের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেন, সেই সন্তানরা যদি বাবার কষ্ট বুঝতে পারে তার থেকে আনন্দের আর কিছু হয় না।

    তবে এই একটা ভিডিয়ো নয়, রাজ আরও একটি মুহূর্ত শেয়ার করেছেন সোশ্যাল মিডিয়া যেখানে দেখা যাচ্ছে রাজের ছেলে ইউভান সাইকেল চালাচ্ছে বাড়ির বাগানে। সাইকেল চালাতে সে যে বেশ পটু হয়ে উঠেছে, সেটা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কখনও একহাতে, কখনও আবার দুই হাত ছেড়ে সাইকেল চালাচ্ছে সে।

    সাইকেল চালাতে চালাতে যখন আবার মনে হচ্ছে পুকুরের ধারে বসে ছিপ নিয়ে বসে পড়ে মাছ ধরতে। তবে দুই সন্তানের এই মিষ্টি দুই মুহূর্ত শেয়ার করে রাজ ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘মিসিং ইউ মাই বেবি’। বোঝাই যাচ্ছে এই মুহূর্তে ভোটের জন্য বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকতে হচ্ছে রাজকে, তাই সন্তানদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে তিনি জানাচ্ছেন তিনি এই মুহূর্তে ছেলেমেয়েদের কথাটা মিস করছেন।

    এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে এবারেও ব্যারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী হয়ে লড়াই করবেন রাজ চক্রবর্তী। সিনেমার পাশাপাশি এই মুহূর্তে তিনি ভোটের কাজ নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত।

