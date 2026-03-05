শুভশ্রী-ইউভানের দুবাই থেকে ফেরার বিমান বাতিল! কেমন আছেন স্ত্রী-ছেলে, জানালেন রাজ
বুধবার গভীর রাতের দিকে শুভশ্রীর বিমান ছিল দুবাই থেকে। কিন্তু তা বাতিল হয়ে যায়। আপাতত শুক্রবার ৬ মার্চ ভোরে বিমান ধরার কথা রয়েছে মা আর ছেলের।
যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে উত্তাল মধ্যপ্রাচ্য। দুবাই-কাতার সহ একাধিক জায়গায় আটকে বহু ভারতীয়। এর মধ্যে দুবাইতে আটকে টলিউড অভিনেত্রী ও তৃণমূল বিধায়ক-পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর স্ত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গে তাঁদের ৫ বছরের ছেলে ইউভানও। বুধবার রাতে দুবাই থেকে ফেরার বিমান থাকলেও, শেষ মুহূর্তে তা বাতিল হয়ে যায়। স্বভাবতই চিন্তায় চক্রবর্তী-গঙ্গোপাধ্যায় দুই পরিবারই।
রাজ এক সংবাদমাধ্যমকে জানালেন যে, বুধবার গভীর রাতের দিকে শুভশ্রীর বিমান ছিল দুবাই থেকে। কিন্তু তা বাতিল হয়ে যায়। আপাতত শুক্রবার ৬ মার্চ ভোরে বিমান ধরার কথা রয়েছে মা আর ছেলের। সেই বিমান পৌঁছবে মুম্বই। তারপর মুম্বই থেকে বিমান ধরে আসবেন কলকাতায়।
আপাতত দুবাইয়ের পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে জনজীবন। তবে যতদিন না কলকাতায় ফিরছেন শুভশ্রী-ইউভান, শান্তি পাচ্ছে না রাজ। স্ত্রী-পুত্রকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য বিধানসভার অধ্যক্ষের মাধ্যমে দেশের বিদেশ মন্ত্রককেও জানিয়েছেন। দুবাইতে শুভশ্রীর অনেক বন্ধু থাকেন, তাঁরাো নিজেদের মতো করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।
ইউভানের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর, তাঁকে নিয়ে দুবাইতে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন শুভশ্রী। এমনকী, কলকাতায় তাঁর ছোট মেয়ে ইয়ালিনিও। যদিও ক্যাকে সামলাতে গোটা পরিবার রয়েছে। অশান্ত দুবাইতে মা-ছেলে একা!
এর আগে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্য়ায়ের বাবা জানিয়েছিলেন, দিনের অনেকটা সময় তাঁর মেয়ে আর নাতির সঙ্গে কথা হয়। এমনকী, ইউভান দাদুকে চিন্তা করতেও বারণ করেছে, জানিয়েছে ভালো আছে তারা। আপাতত ওখানের এক হোটেলেই রয়েছে দুজনে।