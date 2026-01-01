Raj-Subhashree Kiss: ব্যাংককের রাস্তায় ‘একমাত্র বউ’-এর ঠোঁটে ঠোঁট রাজের! ২০২৬-কে স্বাগত জানালেন শুভশ্রী, ছেলে-মেয়ে কই?

Raj-Subhashree Kiss: ব্যাংককের রাস্তায় ‘একমাত্র বউ’-এর ঠোঁটে ঠোঁট রাজের! ২০২৬-কে স্বাগত জানালেন শুভশ্রী, ছেলে-মেয়ে কই?
বিদেশের রাস্তায় বরের ঠোঁটে চকাস করে চুমু শুভশ্রীর। ঠোঁটে ডুবেই ২০২৬-এ বরণ করে নিলেন নায়িকা।
‘ক্ষুদিরাম বিতর্ক’ অতীত! বউয়ের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ২০২৬-এ পা দিলেন রাজ চক্রবর্তী। গত কয়েকদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচিত পরিচালক। তাঁর আসন্ন ছবি ‘হোক কলরব’-এর সংলাপ নিয়ে চলছে নিন্দার ঝড়। ‘আমি ক্ষুদিরাম চাকী, আমি ঝুলি না, ঝোলাই’ শাশ্বতর মুখে এমন সংলাপ ঘিরেই যাবতীয় বিতর্ক। তবে সব ভুলে সপরিবারে বিদেশে ছুটি কাটাচ্ছেন পরিচালক।
বছরের শেষদিন সোশ্য়াল মিডিয়ায় উষ্ণতা ছড়ালেন তারকা দম্পতি। বরে ঠোঁটে চকাস করে চুমু খেলেন শুভশ্রী! নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর এটাই রীতি রাজ-শুভশ্রীর। এবারও সেই ট্রেন্ডে ভাটা পড়ল না। দুই সন্তানের বাবা-মা তাঁরা। তবে রাজ-শুভশ্রীর ‘উই টাইম’-এ ভাটা পড়ে না কখনও। ২০২৬-কে বরণ করে নিয়ে রাতপার্টিতে মজে নতুন বাবা-মা। ব্যাংককের রাস্তাতেই জমল রোম্যান্স।
ঠোঁটে ঠোঁট ডুবেছে। রাস্তা ভর্তি লোকের সামনেই একে অপরেতে মগ্ন। বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী এবং তাঁর স্ত্রীর এই আদুরে ছবি দেখে চোখ ছানা বড়া অনেকের। । ‘লিপলক’-এর ছবি নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন শুভশ্রীই। সঙ্গে তিন শব্দের ছোট্ট বার্তা- ‘হ্যাপি ২০২৬’।
প্রকাশ্যে চুমু খাওয়াকে অনেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধ আচরণ বলেও তোপ দাগেন। কেউ আবার বিধায়কের এমন আচরণকে ‘অভব্য’ তকমা দেন। তবে ট্রোলারদের কোনওদিনই পাত্তা দেন না দুজনে। চুমু বিতর্কে রাজ মাস কয়েক আগে বলেছিলেন, ‘আমার একমাত্র বউকে আমি চুমু খাবো না? আমি কি পাশের বাড়ির খোকনদার বউকে গিয়ে চুমু খাবো? আমি আমার বউকে খাবো এতে সমস্যা কোথায়?’
এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় ইউভান-ইয়ানিলির মিষ্টি ভিডিয়ো শেয়ার করেন রাজ। খুদেদের নিয়ে ব্য়াংককে ডলফিন শো দেখতে গিয়েছিলেন দুজনে। ডলফিন থেকে আহ্লাদে আটখানা ইয়ানিলি। ছেলেমেয়ে নিয়েই বিদেশে ছুটি কাটাচ্ছেন তারকা দম্পতি।
২০২৫ শুভশ্রীর কেরিয়ারের স্মরণীয় বছর। গৃহপ্রবেশ, ধুমকেতু, লহ গৌরাঙ্গের মতো ছবিতে দেখা মিলেছে তাঁর। পাশাপাশি অনুসন্ধান ওয়েব সিরিজেও প্রশংসিত হয়েছে তাঁর অভিনয়। ছুটি থেকে ফিরেই হোক কলরবের প্রচারে ব্য়স্ত হয়ে পড়বেন রাজ। নতুন বছরেই মুক্তি পাবে এই ছবি।