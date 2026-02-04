বিধায়ক না পরিচালক, কোন পরিচয় চিনবে তাঁর সন্তানরা? 'অত সহজ নয় ...', যা বললেন রাজ

Edit Profile
    বিধায়ক না পরিচালক, কোন পরিচয় চিনবে তাঁর সন্তানরা? 'অত সহজ নয় ...', যা বললেন রাজ

    শুধুমাত্র একজন অভিনেতা অথবা পরিচালক হিসেবে নয়, একজন বিধায়ক হিসেবেও তিনি পরিচিত সকলের কাছে। রাজনীতির মঞ্চে যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। অন্যদিকে পরিচালক হিসেবেও বারবার মন জয় করে নিয়েছেন দর্শকদের।

    Published on: Feb 04, 2026 8:00 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    শুধুমাত্র একজন অভিনেতা অথবা পরিচালক হিসেবে নয়, একজন বিধায়ক হিসেবেও তিনি পরিচিত সকলের কাছে। রাজনীতির মঞ্চে যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। অন্যদিকে পরিচালক হিসেবেও বারবার মন জয় করে নিয়েছেন দর্শকদের। কিন্তু নিজের সন্তানদের কাছে কোন পরিচয়ে পরিচিত হতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন তিনি?

    বিধায়ক না পরিচালক, কোন পরিচয় চিনবে সন্তানরা?
    বিধায়ক না পরিচালক, কোন পরিচয় চিনবে সন্তানরা?

    সম্প্রতি দ্যা ওয়ালকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে রাজ চক্রবর্তীকে যখন প্রশ্ন করা হয়, একজন বিধায়ক না একজন পরিচালক, নিজের কোন পরিচয় তিনি নিজেই সন্তানকে দিতে চান? এই কথার উত্তরে প্রথমেই রাজ চক্রবর্তী বলেন, ‘আমি আমার পরিচয় দিতে চাই একজন বাবা হিসেবে। আমি ওদের বাবা এইটুকুই আমার পরিচয়।’

    কিন্তু যদি অন্যদের কাছে ওরা নিজের বাবার পরিচয় দিতে চায় তাহলে বলব, ‘একজন ভালো পরিচালক হিসেবেই ওরা নিজের বাবার পরিচয় দিক এটাই আমি চাই। আবার অন্যদিকে আমি যে একজন বিধায়ক আছি বা ছিলাম এটাও ওরা বলতে পারে। আমার বাবা সবকিছুই সমানভাবে সামলেছেন, এই কথাই বলবে ওরা।’

    সবশেষে রাজ বলেন, ‘তবে এটা এখনো অনেক পরের কথা। সব এত সহজ নয়। প্রতিদিন পরীক্ষা দিয়ে এগোতে হয় আমাদের। এখন পাঁচ বছর আমি কি করছি তার ওপর নির্ভর করবে পরের পাঁচ বছর কেমন যাবে। তাই এখন থেকে এত কিছু বলা সম্ভব নয়।’

    প্রসঙ্গত, খুব সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত ‘হোক কলরব’। ছবিটি এই মুহূর্তে চলছে বড় পর্দায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এর ক্যাম্পাসে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাটি ঘিরে তৈরি হওয়া সিনেমা ইতিমধ্যেই মানুষের মন জয় করে নিয়েছে।

    অন্যদিকে শুভশ্রী প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁর আগামী ছবি ওয়েটিং রুমের জন্য। এছাড়াও চলতি বছর দুর্গাপুজোয় মুক্তি পাবে শুভশ্রীর আরও একটি ছবি যেখানে দেবের বিপরীতে বহু বছর পর অভিনয় করবেন তিনি। সব মিলিয়ে এখন এই তারকা দম্পতি ভীষণ ব্যস্ত নিজেদের কাজ নিয়ে।

