    রাজ-শুভশ্রীর মধ্যে যেই প্রেমটা আছে প্রতিজ্ঞা-তে মানুষ সেটাই দেখতে পাবে: রাজ

    আসছে প্রতিজ্ঞা। আর এর সাংবাদিক সম্মেলন ছিল শুক্রবার। ছিলেন প্রযোজক রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রী অভিকা মালাকার, স্বপ্নীলা চক্রবর্তী, রণজয় বিষ্ণু এবং পরিচালক অমিত দাস। আগামী ৭ এপ্রিল থেকে প্রতিদিন রাত সাড়ে ৯টায় দর্শকরা দেখতে পাবেন এই ধারাবাহিক।

    Apr 4, 2026, 13:56:23 IST
    By Tulika Samadder
    প্রয়াত রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক আবেগঘন পরিবেশেই শুরু হল নতুন বাংলা ধারাবাহিক ‘প্রতিজ্ঞা’-র সাংবাদিক সম্মেলন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রযোজক রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রী অভিকা মালাকার, স্বপ্নীলা চক্রবর্তী, রণজয় বিষ্ণু এবং পরিচালক অমিত দাস। আগামী ৭ এপ্রিল থেকে প্রতিদিন রাত সাড়ে ৯টায় দর্শকরা দেখতে পাবেন এই ধারাবাহিক।

    রাজ-শুভশ্রীর মধ্যে যেই প্রেমটা আছে প্রতিজ্ঞা-তে মানুষ সেটাই দেখতে পাবে, মন্তব্য প্রযোজক রাজের।

    প্রেম এই ধারাবাহিকের অন্যতম প্রধান উপাদান বলেই জানিয়েছেন রাজ চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, ভালোবাসার গল্প বলতেই তিনি সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ, আর এই কাজেও সেই আবেগই ফুটে উঠবে। ত্রিকোণ সম্পর্কের ইঙ্গিত থাকলেও সেটি দর্শকদের জন্য চমক হিসেবেই রাখা হয়েছে।

    রাজকে বলতে শোনা গেল, ‘যেটা সবার মন থেকে হারিয়ে গিয়েছে, সেটাই আছে। যেটা রাজ চক্রবর্তী আর শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্য়ায়ের মধ্যে আছে এখনো। প্রেম আছে। কোনো বিতর্ক নেই, ঝগড়া-ঝামেলা কম আছে। নিটোল প্রেম খুব মিষ্টি প্রেম। আমাদের এখন যেটা বেশি দরকার, প্রেম দরকার, আর একটু হাসা দরকার। তাই আছে।’

    কেমন হবে প্রতিজ্ঞা-র গল্প?

    গল্পের মূল সুর গড়ে উঠেছে স্মৃতি, ছোটবেলার ভালোবাসা এবং প্রতিশ্রুতির টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে। জীবনের অপ্রত্যাশিত বাঁকে মানুষ বদলে গেলেও কিছু সম্পর্ক ও প্রতিজ্ঞা সময়ের সীমানা অতিক্রম করে টিকে থাকে—এই ধারণাকেই সামনে রেখে তৈরি হয়েছে কাহিনি। শৈশবের বন্ধুত্ব, খেলার ছলে গড়া সম্পর্ক, বিচ্ছেদ এবং পরবর্তী সময়ে পুনর্মিলনের আবেগ—সব মিলিয়ে এক জটিল সম্পর্কের গল্প তুলে ধরা হবে প্রতিজ্ঞাতে।

    রণজয়ের চরিত্রের নাম অভিমন্যু শঙ্কর রায়। শহরের নামি আইনজীবী। প্রোমোতে দেখা যায়, অভিমন্যুর বাগদানের দিন সেজে উঠেছে ভেন্যু। আর কনের সাজে দেখা গেল স্বপ্নীলাকে। তবে বাগদান নিয়ে স্বপ্নীলা যতটা উত্তেজিত, ততটা রণজয় নয়। বরং, দেখা যায় বিয়ের ভেন্য়ুতে ঢোকে মনের মধ্যে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, অনীহা নিয়ে। আসলে তাঁর মনের মধ্যে চলছে ছোটবেলার সেই বিশেষ মানুষটার কথা। যাকে মাথায় আবির মাখিয়ে দিয়ে সে বলেছিল, ‘আজ থেকে তুই আমার বউ’! এদিকে উত্তেজিত স্বপ্নীলা কনের বেশে সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে ওঠে, ‘কী হল এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমিই তোমার…’! থামিয়ে দিয়ে রণজয় চিৎকার করে ওঠে, ‘তুমি কখনোই আমার পরী না’! বেরিয়ে যায় বাগদান ছেড়ে। বাবা-মার নিষেধও কানে তোলে না।

    এরইমাঝে দেখা মেলে অভিকার, অর্থাৎ অভিমন্যু-র পরীর। সে এক আশ্রমের বাসিন্দা। ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছে। পাশে দাঁড়ানো বাচ্চারা যখন পরী-র কাছে প্রশ্ন তোলে কেন সে বছরের এই বিশেষ দিনটায় মন্দিরে আসে? তখন সে জানায়, কীভাবে এক ঝড়ের রাতে সে আলাদা হয়ে গিয়েছিল তাঁর বন্ধুর থেকে। বাঘের তাড়ায় পথ ছাড়া। তারপর আলাদা হয়ে যায় দুজনে। এখন দেখার এই দুটো মানুষ কবে খুঁজে পায় একে-অপরকে। আর রণজয়-অভিকার ভালোবাসার মাঝে, কতটা বাধা দেয় স্বপ্নীলা।

    উল্লেখ্য, এই ধারাবাহিকে অভীকা, রণজয় ও স্বপ্নীলা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে অনুরাধা রায়, অনিন্দ্য সরকার, অনিমেষ ভাদুড়ি সহ আরও একাধিক পরিচিত মুখকে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

