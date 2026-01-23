Edit Profile
    Yaalini's Hatekhori: জ্যান্ত সরস্বতী! লাল-সাদা শাড়ি, মায়ের গয়নায় ইয়ালিনি, হাতেখড়িরাজ-কন্যার, ছবি দিলেন মাম্মা শুভশ্রী

    মেয়ে ইয়ালিনির হাতেখড়র ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। লাল-সাদা শাড়িতে সাজল খুদে। দেখুন-

    Updated on: Jan 23, 2026 12:14 PM IST
    By Tulika Samadder
    হাতেখড়ি হয়ে গেল রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা ইয়ালিনি চক্রবর্তীর। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি শেয়ার করে নিলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। এমনতেই সোশ্যাল মিডিয়ার প্রিয় বাচ্চা ইয়ালিনি। ওর মুখের আধো আধো বুলি পছন্দ করেন না, এমন মনে হয় কেউই নেই।

    ইয়ালিনির হাতেখড়ি।
    ইয়ালিনির হাতেখড়ি।

    লাল পাড়ের সাদা রঙের শাড়ি পরেছিলেন ইয়ালিনি। সঙ্গে লাল ব্লাউজ। গলায় আবার মায়ের সোনার হার। শুধু তাই নয়, রাজ-কন্যা পায়েও পরেছিল আলতা, কপালে ছোট্ট একটা লাল টিপ। মা শুভশ্রীর কোলে বসেই হাতেখড়ি হল ইয়ালিনির। আর পুজোয় মা-বোনের কোল ঘঁষে বসেছিল ইউভানও। সবুজ শাড়ি পরেছিলেন শুভশ্রী। তবে ইউভানকে দেখা গেল না পঞ্জাবিতে।

    শুভশ্রী মেয়ের হাতেখড়ির ছবি শেয়ার করে লিখলেন, ‘আমাদের মা। হাতেখড়ি।’ এই পোস্টে ইমন লেখেন, ‘ইয়ালিনি, সঙ্গে ভালোবাসার ইমোজি’। আরেক নেটনাগরিক ম্তব্য করেন, ‘আমাদের জ্যান্ত মা সরস্বতী’। আরেকটি কমেন্টে লেখা, ‘মনে হচ্ছে কোলে নিয়ে চটকে দেই… এত্তগুলো হামি’।

    দেখুন-

    দাদার থেকে তিন বছরের ছোট ইয়ালিনি। চক্রবর্তী পরিবারের খুব আদরের। ইউভানের পর সকলেই চেয়েছিলেন এবার যেন রাজ-শুবশ্রীর কোলে আসে একটি ফুটফুটে মেয়ে। আর দম্পতির সেই ইচ্ছেই হয়েছে পূরণ। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে বিয়ে করেছিলেন রাজ-শুভশ্রী। এরপর ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জন্ম হয় ইউভানের। আর ২০২৩ সালে ইয়ালিনি-র জন্ম।

    যদিও হাতেখড়ি এবছর হলেও, এরই মধ্যে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে খুদে। শহরেরই এক নামি প্লে স্কুলের ছাত্রী। ২ বছর বয়স হওয়ার আগে থেকেই কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে যাচ্ছে স্কুলে। এমনকী, বই নিয়ে মা-দিদিদের সঙ্গে বেশ পড়াশোনাও হয়।

    আপনার কেমন লাগল ইয়ালিনির হাতেখড়ির সাজ?

    News/Entertainment/Yaalini's Hatekhori: জ্যান্ত সরস্বতী! লাল-সাদা শাড়ি, মায়ের গয়নায় ইয়ালিনি, হাতেখড়িরাজ-কন্যার, ছবি দিলেন মাম্মা শুভশ্রী
