Raj-Subhashree: ১ম বউর সঙ্গে রাজের বিচ্ছেদ নিয়ে মাঝেমাঝেই হয় চর্চা! জানেন কি ডিভোর্স নিয়ে কী মত শুভশ্রীর?

Raj-Subhashree: ১ম বউর সঙ্গে রাজের বিচ্ছেদ নিয়ে মাঝেমাঝেই হয় চর্চা! জানেন কি ডিভোর্স নিয়ে কী মত শুভশ্রীর?
২০০৬ সালে শতাব্দী মিত্রকে বিয়ে করেছিলেন রাজ। যা ভাঙে ২০১১ সালে। শোনা যায়, একাধিক নায়িকার সঙ্গে নাম জড়ানোয় রাজের সঙ্গে ঝামেলার সূত্রপাত শতাব্দীর। স্বামীর পুরনো সংসার নিয়ে কখনোই সেভাবে প্রকাশ্যে মুখ খোলেন না শুভশ্রী। তবে ডিভোর্স নিয়ে কী মত তাঁর?
রাজ চক্রবর্তী আর শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে ‘পাওয়ার কাপল’-এর তকমা দিয়েছেন তাঁদের অনুরাগীরা। যদিও সুখের ছিল না রাজের প্রথম দাম্পত্য। ২০০০ সালে এক চ্যানেলে কাজ করার সূত্রে দুজনের আলাপ হয়েছিল শতাব্দী মিত্রের সঙ্গে। তখনও সেভাবে টলিউডে নিজের পায়ের তলার জমি শক্ত করতে পারেননি রাজ। বিয়ে করেন তিনি ও শতাব্দী। ২০০৬ সালে সংসার বাঁধেন আর ২০১১ সালেই দুজনের বিয়ে ভেঙে যায়।
শোনা যায়, একাধিক নায়িকার সঙ্গে রাজের নাম জড়াতে শুরু করে। সে নিয়েই শুরু হয় নিত্য অশান্তি। ব্যস! এরপর শতাব্দী নাকি নিজেই সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে সেভাবে শতাব্দী বা রাজ কেউই মুখ খোলেননি বিচ্ছেদের কারণ নিয়ে। তবে ধূমকেতু মুক্তির পর যখন দেব আর শুভশ্রী মঞ্চ শেয়ার করলেন, তখন সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ ইঙ্গিতবাহী পোস্ট এসেছিল শতাব্দীর থেকে। লিখেছিলে, ‘কীরে, কেমন লাগছে? আমারও ঠিক এরকমই লেগেছিল, ঠিক এইরকমই। বুঝলি তো? হিসট্রি রিপিটস। বুকের বাঁদিকটা চিনচিন করছে তো…আমারও করেছিল, ঠিক তেরো বছর আগে। আজ তুই যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, আমি অনেক আগেই হেঁটেছি সেই পথ ধরে।’
তবে কখনো স্বামীর ডিভোর্স বা প্রথম সংসার নিয়ে মুখ না খুললেও এক সাক্ষাৎকারে ডিভোর্স প্রসঙ্গে কথা বলতে শোনা গিয়েছিল শুভশ্রীকে। তিনি বলেছিলেন, ‘বিচ্ছেদ বা ডিভোর্স কোনো অপরাধ নয়। দুজন মানুষ একসময় একসঙ্গে থাকতে চেয়েছিলেন, এখন আর চাইছেন না! এতে কারও ক্ষতি নেই, প্রশ্ন তোলারও কারণ নেই।’
ডিভোর্সের অনেকগুলো বছর পরে শুভশ্রীর সঙ্গে ঘর বাঁধেন রাজ। যদিও মাঝে কখনো মিমি, কখনো পায়েলের সঙ্গে নাম জড়ায় তাঁর। ২০১৮ সালে বেশ গোপনেই সেরেছিলেন রেজিস্ট্রি বিয়ে আর এনগেজমেন্ট। এরপর ধুমধাম করে বাওয়ালির রাজবাড়িতে বিয়ে। দেখতে দেখতে বিয়ের বয়স পেরিয়ে গিয়েছে ৭। দুই সন্তান ইউভান আর ইয়ালিনির মা-বাবা হয়েছেন তাঁরা। সব বিতর্ককে পিছনে ফেলে দুজনেই এখন ঘোরতর সংসারী।
