    বৃষ্টি ও ভূমিকম্পের পর ভেঙে পড়ল পাকিস্তানে থাকা রাজ কাপুরের পৈতৃক বাংলো

    রাজ কাপুর পেশোয়ারের বাসিন্দা ছিলেন। সেখানে তাঁর একটি পৈতৃক প্রাসাদও ছিল, যা ছেড়ে কাপুররা দেশভাগের পর চলে আসেন ভারতে। এটি সম্প্রতি ধসে পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। বলা হচ্ছে, ভারী বৃষ্টিপাত ও ভূমিকম্পের পর ভবনটি ধসে পড়েছে। এটি মেরামত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

    Apr 5, 2026, 18:11:33 IST
    By Tulika Samadder
    পাকিস্তানের পেশোয়ারে থাকা বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা রাজ কাপুরের পৈতৃক বাড়ির একটি অংশ ধসে পড়েছে। পেশোয়ার শহরে অবস্থিত এই ঐতিহাসিক হাভেলিটি বহু বছর ধরেই জীর্ণ অবস্থায় ছিল। সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টি ও ভূমিকম্পের ধাক্কায় বাড়িটির একটি দেয়াল ভেঙে পড়ে।

    পাকিস্তানে রাজ কাপুরের বাড়ি।
    সরকারি সূত্রে কী জানা গিয়েছে

    খাইবার পাখতুনখোয়ার হেরিটেজ কাউন্সিলের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের পরেই এই ক্ষতি হয়েছে। ২০১৬ সালে পাকিস্তান সরকার এই বাড়িটিকে জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছিল। পর্যটক ও ইতিহাসপ্রেমীদের কাছে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ।

    হাভেলির ইতিহাস

    পেশোয়ারের কিস্সা খওয়ানি বাজার এলাকায় অবস্থিত এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন রাজ কাপুরের দাদা দিওয়ান বশেশ্বরনাথ কাপুর, যিনি তখন ব্রিটিশ আমলে একজন পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে নির্মিত এই হাভেলিতেই জন্মগ্রহণ করেন রাজ কাপুর। এখান থেকেই তাঁর বাবা পৃথ্বীরাজ কাপুর অভিনয় জীবনের সূচনা করেছিলেন। বাড়িটিতে প্রায় ৪০টি ঘর রয়েছে।

    বিভাজনের পর পরিবর্তন

    ভারতভাগের পর কাপুর পরিবার এই বাড়ি ছেড়ে ভারতে চলে আসে এবং মুম্বইয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

    রাজ কাপুরের বাংলো।
    মিউজিয়াম তৈরির পরিকল্পনা অনিশ্চিত

    গত কয়েক বছরে এই ঐতিহাসিক ভবনটিকে সংস্কার করে মিউজিয়ামে পরিণত করার পরিকল্পনার কথা শোনা গিয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক ক্ষতির পর সেই পরিকল্পনা এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ভবনের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করা হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

    অন্যান্য তারকাদের পৈতৃক বাড়ির অবস্থাও শোচনীয়

    উল্লেখযোগ্য যে, শাহরুখ খান, সুনীল দত্ত, গোবিন্দা এবং গুলজার-সহ বহু বলিউড তারকার পৈতৃক বাড়ি আজও পাকিস্তানে রয়েছে। কিছু বাড়িতে নতুন পরিবার বসবাস করলেও অনেকগুলিই আজ জীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত।

