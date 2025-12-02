প্রাক্তন স্ত্রীর বন্ধুর ভয়ঙ্কর অভিযোগ! শ্যামলী সঙ্গে ডিভোর্স না করেই সামান্থাকে বিয়ে করেছেন রাজ?

প্রাক্তন স্ত্রীর বন্ধুর ভয়ঙ্কর অভিযোগ! শ্যামলী সঙ্গে ডিভোর্স না করেই সামান্থাকে বিয়ে করেছেন রাজ?
অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু পরিচালক রাজ নিদিমোরুকে বিয়ে করেছেন। এটা কেবল সামান্থারই নয়, রাজেরও দ্বিতীয় বিয়ে। হ্যাঁ, সামান্থার আগে রাজ শ্যামলী দে-কে বিয়ে করেছিলেন। ২০১৫ সালে দু'জনের বিয়ে হয়। ২০২২ সালে একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল যে, দু'জনের বিচ্ছেদ হয়েছে, কিন্তু ২০২৩ সালে, শ্যামলী প্রেম দিবসে একটি পোস্ট শেয়ার করে এই দাবি অস্বীকার করেন। এখন, যখন সামান্থা এবং রাজের বিয়ের ছবি সামনে এসেছে, তখন শ্যামলীর বন্ধু দাবি করেছেন যে শ্যামলী এবং রাজের এখনও বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি।
ভাবনার পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে। লোকেরা লিখছে যে রাজ সামান্থার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কেউ কেউ বলছেন যে সামান্থা সবকিছু জেনেও রাজকে বিয়ে করেছিলেন। লক্ষণীয় যে রাজ, সামান্থা, অথবা শ্যামলী কেউই এখনও ভাবনার পোস্টের প্রতিক্রিয়া দেননি।
ভাবনার ইনস্টাগ্রাম বায়োতে বলা হয়েছে যে, তিনি অমিতাভ বচ্চনের শো কেবিসিতে একজন লেখক হিসেবে কাজ করেন এবং বিগ বিও তাঁকে ফলো করেন। ইটাইমসের এক প্রতিবেদন অনুসারে, শ্যামলীর ক্ষেত্রে, তিনি আমির খানের ‘রং দে বাসন্তী’ এবং অজয় দেবগনের 'ওমকারা' ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি রাজ অ্যান্ড ডিকে-র ২০১৪ সালের রোম-কম ‘হ্যাপি এন্ডিং’ ছবিতে সৃজনশীল তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করেছিলেন।
