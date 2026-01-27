Sayan Basu Wedding: প্রেমের মাসে বিয়ে রানি ভবানীর ‘রাজা’র! বিদেশে থাকেন সায়নের হবু বউ, আদরে ভরালেন নায়ক

Sayan Basu Wedding: প্রেমের মাসে বিয়ে রানি ভবানীর ‘রাজা’র! বিদেশে থাকেন সায়নের হবু বউ, আদরে ভরালেন নায়ক
Sayan Basu Wife: পর্দার রামাকান্ত এবার সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন। আইনি বিয়ে সেরেছেন গত বছর। পাত্রী বিদেশে থাকে। প্রি-ওয়েডিং ফটোশ্যুটে বউকে রোম্যান্সের চাদরে মুড়লেন নায়ক।
চারিদিকে বিয়ের মরসুম। টলিপাড়ার আরও এক তারকা এবার ছাদনাতলায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি ছোটপর্দায় 'রাজ রাজেশ্বরী রানি ভবানী' খ্যাত অভিনেতা সায়ন বসু। পর্দার সেই রাজকীয় আভিজাত্য এবার বাস্তবের প্রেমকাহিনিতে মিলেমিশে একাকার। বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগে হবু জীবনসঙ্গিনী রিনি মুখোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে সায়নের রোম্যান্টিক ফটোশ্যুট এখন নেটপাড়ার উষ্ণতা বাড়াচ্ছে।
সিরিয়াস অভিনয়ের বাইরে সায়ন যে ঘোরতর রোম্যান্টিক, তা তাঁর প্রি-ওয়েডিং শ্যুটের ছবিগুলো দেখলেই বোঝা যায়। গোধূলির আলোয় হবু স্ত্রীর চোখে চোখ রাখা, নাকে নাক ঘষে আদর কিংবা হাত ধরে নিভৃতে সময় কাটানো— প্রতিটি ফ্রেম যেন এক আধুনিক রূপকথা। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে নীল জলরাশি আর পড়ন্ত রোদের খেলা তাঁদের রসায়নকে আরও জোরালো করে তুলেছে।
প্রি-ওয়েডিং শ্যুটে এই জুটিকে দেখা গেল ভীষণ স্টাইলিশ লুকে। ইট-লাল বা রাস্ট অরেঞ্জ বন্ধগলা পাঞ্জাবিতে হ্য়ান্ডসাম সায়ন। অন্যদিকে তাঁর স্ত্রীকেও লাগছে অপরূপা সুন্দরী। ছবিগুলোতে রিনিকে দেখা যাচ্ছে একটি অত্যন্ত মার্জিত এবং রাজকীয় অলিভ গ্রিন বা কলাপাতা সবুজ রঙের সিল্কের শাড়িতে। শাড়ির চওড়া সোনালি জরির পাড় তাঁর সাজে এক বনেদি আভিজাত্য যোগ করেছে। কুঁচি এবং পাড়ের সোনালি কারুকার্য তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। দুজনের হাসিমাখা মুখ বলে দিচ্ছিল, এই নতুন সফরের জন্য তাঁরা কতটা মুখিয়ে আছেন।
সায়ন বসু এবং রিনি মুখোপাধ্যায় ইতিপূর্বেই আইনি বিয়ে (Registry Marriage) সেরে রেখেছিলেন। এবার পরিবারের উপস্থিতিতে মধুমাসে তাঁরা সামাজিক বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন। প্রি-ওয়েডিং শ্যুটটি করা হয়েছে ঐতিহ্যের ছোঁয়া থাকা রাজবাড়িতে, যা তাঁদের সম্পর্কের গভীরতাকে এক রাজকীয় মাত্রা দিয়েছে।
পর্দার রামাকান্তর আসল জীবনের রানি মার্কিন মুলুকের স্থায়ী বাসিন্দা। সেই দেশে ১৭ বছর ধরে গবেষণা করছেন। সেই সূত্রেই পেয়েছেন নাগরিকত্ব। আ বছরের প্রেম দুজনের। এবার পাচ্ছে কাঙ্খিত পরিণতি। পর্দার রানি ভবানীর সেই পরিচিত অভিনেতাকে এমন রোম্যান্টিক মেজাজে দেখে খুশি তাঁর অনুরাগীরাও। কমেন্ট বক্স উপচে পড়ছে অভিনন্দন আর ভালোবাসার বার্তায়। এবার শুধু লাল বেনারসি আর টোপরের সেই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষা।