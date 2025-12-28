অবশেষে দিলেন সুখবর, কেক কেটে নতুন অতিথিকে স্বাগত জানালেন রাজা-মধুবনী
তিন দিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে রাজা জানিয়েছিলেন, খুব শীঘ্রই একটি সুখবর জানাবেন তিনি। রাজার পাশে দাঁড়িয়ে লাজুকমুখে মধুবনীও সেই কথায় সম্মতি দিয়েছিলেন। অভিনেত্রীর রাঙা মুখ দেখে অনেকেই ভেবেছিলেন হয়তো এবার দ্বিতীয়বার সন্তানের মা হতে চলেছেন তিনি।
অবশেষে সেই সুখবর জানালেন তারকা দম্পতি। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে দেখালেন সবটা। কেক কেটে নতুন অতিথিকে বাড়িতে স্বাগত জানালেন তাঁরা। বুঝতে পারছেন না তো? ভাবছেন কে আবার নতুন অতিথি? আসলে পরিবারের জন্য আবার একটি নতুন গাড়ি কিনলেন রাজা।
শশুর শাশুড়ি এবং ছেলেকে নিয়ে গাড়ি কিনতে এসেছিলেন মধুবনী। একটি পুরনো গাড়ির পরিবর্তে কিনলেন লাল টাটা অল্ট্রো। সকলকে নিয়ে কেক কেটে নতুন সদস্যকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন তারকা দম্পতি। এই সুখবরটাই সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন রাজা।
রাজা জানালেন, নতুন গাড়িটি নিয়ে মোট আটটি গাড়ি কিনেছেন তিনি। যদিও এর মধ্যে সেই গাড়িটি কিনে তিনি সব থেকে খুশি হয়েছিলেন যেটি তার বাবা কিনে দিয়েছিলেন। তবে যেহেতু যন্ত্রকে মাঝেমধ্যে পাল্টাতে হয় তাই পুরনো গাড়ির পরিবর্তে নতুন গাড়িকে ঘরে নিয়ে এলেন রাজা।
মধুবনীর এই পোস্টে অনেকেই ভালোবাসা জানালেও কেউ কেউ অভিনেত্রীর সাজ সজ্জাকে কটাক্ষ করতে পিছপা হননি। গাড়ির শোরুমে কিভাবে মধুবনী সানগ্লাস পরে রয়েছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। কেউ কেউ আবার অভিনেত্রীকে ‘জোকার’ বলেও কটাক্ষ করেছেন। যদিও এমন কটাক্ষের সম্মুখীন হতে হতে এখন সেগুলি আর গায়ে মাখেন না মধুবনী তাই কোনও কটাক্ষের জবাব দেননি তিনি।
গাড়ি কিনে ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে নতুন সদস্যকে নিয়ে সপরিবারে বাড়ি ফেরেন রাজা। প্রসঙ্গত, রাজার ভিডিও দেখে অনেকে মধুবনীর প্রেগনেন্সি নিয়ে কথা বললেও অনেকে আবার এও ভেবেছিলেন, আগেরবারের মতো হয়তো নতুন কোন ব্যবসার কথা জানাবেন তাঁরা। এর আগেও ঠিক এমন ভাবেই একটি পোস্ট করার পর নিজের নতুন ব্যাগের ব্যবসার কথা সকলের সামনে নিয়ে এসেছিলেন অভিনেত্রী আর তাই এবারেও অনেকেই ভেবেছিলেন তেমনটাই হয়তো হতে চলেছে।
