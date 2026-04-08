    Raja Goswami and Vivan Ghosh: প্রসেনজিতের সঙ্গে মিটিং সারলেন রাজা-ভিভান, তবে কি বন্ধ হচ্ছে না ‘চিরসখা’?

    Raja Goswami and Vivan Ghosh: দুই অভিনেতার ক্ষোভ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই আর্টিস্ট ফোরামের তরফ থেকে একটি বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকে রাজা এবং ভিভানের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সুদীপ মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন ধারাবাহিকের সঙ্গে যুক্ত টেকনিশিয়ানরা।

    Apr 8, 2026, 20:04:42 IST
    By Swati Das Banerjee
    ৭ এপ্রিল আর্টিস্ট ফোরাম এবং ফেডারেশনের তরফ থেকে ঘোষণা করে দেওয়া হয়, লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টসকে ব্যান করা হল আপাতত। রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের তদন্ত যতদিন চলবে এবং যতদিন না কোর্টের তরফ থেকে ইতিবাচক ফলাফল আসবে ততদিন এই সিদ্ধান্তেই অনড় থাকবেন সকলে।

    প্রসেনজিতের সঙ্গে মিটিং সারলেন রাজা-ভিভান
    ম্যাজিক মোমেন্ট ব্যান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধের মুখে পড়ে ‘চিরসখা’ ধারাবাহিকটি কারণ এই ধারাবাহিকটি লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রযোজনা সংস্থার অধীনে সম্প্রচারিত হচ্ছিল। ধারাবাহিক বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিভান একটি পোষ্টের মাধ্যমে বেকার ভাতার কথা তুলে ধরেছিলেন। ধারাবাহিকটি বন্ধ হয়ে যাওয়াই তিনি যে বেশ ক্ষুব্ধ তা ফুটে ওঠে অভিনেতার পোস্টে।

    শুধুমাত্র ভিভান নয়, এদিন সকালে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন রাজা গোস্বামী। স্ত্রীকে পাশে নিয়ে তিনি বলেন, ধারাবাহিকটি বন্ধ হয়ে গেলে তিনি হয়তো সমস্যায় পড়বেন না কিন্তু যে টেকনিশিয়ানরা এতদিন ধরে ধারাবাহিকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা অথৈ জলে পড়ে যাবেন। এইভাবে একটি ধারাবাহিক জোর করে বন্ধ করানোর বিরুদ্ধে সুর চরান রাজা গোস্বামীও।

    দুই অভিনেতার এই ক্ষোভ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই আর্টিস্ট ফোরামের তরফ থেকে একটি বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকে রাজা এবং ভিভানের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সুদীপ মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন ধারাবাহিকের সঙ্গে যুক্ত টেকনিশিয়ানরা।

    দীর্ঘক্ষণ চলা এই বৈঠকে যে ইতিবাচক ফলাফল বেরিয়ে এসেছে তা বোঝা যায় ভিভান এবং রাজার পোস্ট দেখে। দুই অভিনেতাই আর্টিস্ট ফোরামের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিজেদের আশ্বস্ত হওয়ার কথা লেখেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

    বৈঠক সেরে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা জানান, চিরসখা ধারাবাহিকটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর টেকনিশিয়ানদের যে সমস্যা হয়েছিল সেটাই তাঁরা সামনে আনতে চেয়েছিলেন। টেকনিশিয়ানরা সরাসরি কথা বলতে পারছিলেন না ফলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন, তাই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল।

    তবে বৈঠকের শেষে কি ফলাফল বেরিয়ে এল, সেটা এখনও জানা যায়নি। তবে ভিভান জানান, টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে এখনও কথা হচ্ছে। সবাই মিলে আলোচনা চলছে। তবে ‘চিরসখা’ ধারাবাহিকটি বন্ধ হয়ে যাবে নাকি আবার শুরু হবে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করলেই ভিভান বলেন, ‘একদিনে তো সব হয় না। সময় এলে সব জানতে পারবেন।’

