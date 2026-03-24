    ‘প্রত্যেক ভারতবাসীর দেখা উচিত…’, ধুরন্ধর ২’ দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ খোদ রজনীকান্ত

    ভারতীয় সুপারস্টার রজনীকান্ত রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ' ছবির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং পুরো টিমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

    Mar 24, 2026, 11:31:58 IST
    By Swati Das Banerjee
    আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর ২' গত কয়েকদিনে বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড ভেঙেছে এবং দর্শকদের মন জয় করেছে। সম্প্রতি, এই ছবির প্রশংসা করেছেন অনেক সেলিব্রিটি, যার মধ্যে রয়েছেন আল্লু অর্জুন, মহেশ বাবু, অক্ষয় কুমার, বিজয় দেবারাকোন্ডা। এবার এই তালিকায় যোগ দিলেন রজনীকান্ত। তিনি এটিকে ‘প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য মাস্ট ওয়াচ’ বলে অভিহিত করেছেন।

    ‘ধুরন্ধর ২’ দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ খোদ রজনীকান্ত
    ‘ধুরন্ধর ২’ দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ খোদ রজনীকান্ত

    রজনীকান্তের 'ধুরন্ধর ২' রিভিউ ২৩ মার্চ, রজনীকান্ত তাঁর এক্স (টুইটার) হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘কী অসাধারণ একটি ছবি… #Dhurandhar2‌!!! আদিত্য ধর (স্যালুট ইমোজি) বক্স অফিসের বাপ!!! রণবীর এবং পুরো কাস্ট ও ক্রুদের অনেক অভিনন্দন। প্রত্যেক ভারতবাসীর দেখা উচিত এই সিনেমাটি। জয় হিন্দ।’

    বৃহস্পতিবার, ১৯ মার্চ, নির্মাতারা মুম্বইয়ে একটি বিশেষ স্ক্রিনিংয়ের আয়োজন করেছিলেন, যেখানে ছবির কাস্ট ও ক্রু উপস্থিত ছিলেন। স্ক্রিনিংয়ের পরে, আদিত্য সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং ছবির সাফল্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ‘জ্যোতি দেশপান্ডের কাছ থেকে শুরু করে যারা আমার উপর বিশ্বাস রেখেছেন, আমার কাস্ট সদস্য, অভিনেতা এবং যারা এই ছবিতে তাদের হৃদয় ও আত্মা উজাড় করে দিয়েছেন, তাদের সকলকে ধন্যবাদ।’

    পরিচালক আরও বলেন, ‘আমি যে সব প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি এবং এমনকি মিমগুলি দেখে অভিভূত। তবে আমি আন্তরিকভাবে এখানে উপস্থিত থাকার জন্য, আমাদের সমর্থন করার জন্য এবং এই যাত্রার অংশ হওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনাদের ছাড়া এটি সম্ভব হত না। অনেক ধন্যবাদ।’

    'ধুরন্ধর ২' সম্পর্কে

    'ধুরন্ধর ২' ১৯ মার্চ হিন্দি এবং সমস্ত দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল, এর আগে ১৮ মার্চ পেইড প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম ছবিতে রণবীর সিংকে একজন ভারতীয় গুপ্তচর হিসেবে দেখানো হয়েছিল, যিনি ভারতের উপর সন্ত্রাসী হামলার লক্ষ্যবস্তু একটি নেটওয়ার্ককে নির্মূল করার জন্য পাকিস্তানের আন্ডারওয়ার্ল্ডে ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পাশাপাশি লিয়ারিতে গ্যাংগুলিতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। এটি কান্দাহার বিমান ছিনতাই, ২০০১ সালের সংসদ আক্রমণ এবং ২৬/১১ মুম্বাই হামলার মতো ভূ-রাজনৈতিক ও সন্ত্রাসী ঘটনার পটভূমিতে গোপন গোয়েন্দা অভিযানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল।

    সিক্যুয়েলে দেখানো হয়, রনবীরকে হামজা আলি মাজারি হওয়ার জন্য কীভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এটি গল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে সে লিয়ারিতে ক্ষমতার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভারতে হুমকি সৃষ্টিকারী পাকিস্তানের একটি সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ককে ভেঙে ফেলার জন্য কাজ করে। 'ধুরন্ধর ২'-এ রনবীর ছাড়া অভিনয় করেছেন আর মাধবন, রাকেশ বেদি, সারা অর্জুন, সঞ্জয় দত্ত। ছবিটি দেশীয়ভাবে ৪০০ কোটির বেশি নেট এবং বিশ্বব্যাপী ৭০০ কোটির বেশি আয় করেছে।

